Покоритель Хивы и первый начальник Джизакского уезда полковник Виктор Рыбушкин. Забытые солдаты Империи-15

00:26 07.02.2020

РЫБУШКИН Виктор Николаевич



Родился 29.07.1849. Из дворян Казанской губернии. Православный.

окончил Казанское военное пехотное юнкерское училище по 2 разряду

с 18.08.1866 - вступил в службу унтер-офицером с выслугой 3 месяцев за рядового в 7-й Ревельский пехотный полк 2-й пехотной дивизии (зачислен в полк с 29.08)

с 29.09.1866 - командирован в Казанское юнкерское училище.

с 19.02.1867 - юнкер.

с 28.06.1868 выпущен из училища в полк (прибыл 30.06)

с 21.09.1868 - прапорщик

с 4.10.1868 - и.д. адъютанта 3 батальона

с 23.06.1869 - подпоручик на вакансию

с 9.02.1871-23.03.1871 - командирован в г. Уржум для сопровождения оттуда партии рекрутского набора.

с 1.06.1871 - и.д. полкового квартирмейстера и и.д. желонерного офицера полка

с 28.06.1871 - 12.11.1871 - утвержден полковым квартирмейстером.

с 8.08.1871 - поручик на вакансию.

с 18.07.1872 - переведен в 3-й Туркестанский линейный батальон (отправлен 16.08 и прибыл 9.09)

с 17.12.1872 - командирован в г. Елабуга для сопровождения партии рекрутского набора

с 2.03.1873 - назначен в состав Штаба Туркестанского отряда

22.07.1873 - Высочайше награжден Годовым окладом жалованья за Хивинский поход

с 30.08.1873 - прикомандирован к Штабу начальника Аму-Дарьинского отдела

с 19.10.1873 - 14.11.1874 - назначен казначеем-бухгалтером кассы Аму-Дарьинского отдела

с 18.01.1874 - штабс-капитан со ст. с 23.05.73

с 25.02.1875 откомандирован из Аму-Дарьинского отдела к своему батальону (прибыл с 27.04)

с 5.10.1875 - 1.11.1879 - командующий стрелковой ротой (с 8.06.76 утвержден в должности комроты) 3 ТЛБ

с 12/18.10.1879 - прикомандирован к 17 Туркестанскому ЛБ для командования ротой

с 4.11.1879 - 10.02.1882 - командующий 1-й роты 17-го ТЛБ

с 10.02.1882 - откомандирован из 17-го ТЛБ

с 17.02.1882 - прикомандирован в распоряжение Командующего войсками ТуркВО для перевода на службу по военно-народному управлению.

с 1.02.1882 - допущен к исправлению должности старшего помощника начальника Ходжентского уезда (приказ по военно-народному управлению Сырдарьинской области). Вступил в должность с 18.02.1882

с 13.05.1882 - высочайшим приказом переведен в распоряжение Туркестанского генерал-губернатора с зачислением по армейской пехоте.

с 17.06.1882 - утвержден директором Ходжентского тюремного отделения

с 19.06.1882 - исключен из списков 3 ТЛБ

с 8.10.1882 - капитан за отличия по службе

с 4.06.1883 - приказом по ВНУ Сырдарьинской области назначен заведующим Джизакским районом.

с 2.08.1883 - вновь назначен старшим помощником начальника Ходжентского уезда.

с 2.09.1883 - назначен заведующим Ура-Тюбинским районом Сырдарьинской области.

с 12.06.1886 Джизакский район преобразован в уезд Самаркандской области.

с 1.01.1887 - назначен помощником Джизакского уездного начальника.

с 24.02.1889 - положено дополнительное жалованье в 187 р. 50 к. за выслугу 5 лет по военно-народному управлению в Туркестане.

с 18.11.1891 - и.д. Джизакского уедного начальника (приказом по ТуркВО и с 3.01.1892 - Высочайшим приказом)

с 26.02.1892 - подполковник за отличия по службе

с 1.04.1892 положено добавочное жалованье 450 р. за выслугу 10 лет.

с 14.05.1896 - полковник за отличия по службе

с 5.06.1896 утвержден в должности уездного начальника

10.07.1901 подал на Высочайшее имя прошение об отставке "ввиду разстроенного зоровья".

с 7.12.1901 Высочайшим приказом уволен от службы в запас с производством в генерал-майора с мундиром и пенсией.

В 1902 году жена поала прошение об усиленной пенсии (хотя и поддержанное туркестанским начальством, но поначалу отклоененное Минфином - пенсиюя в 571 рубль из казны + 1012 р. от эмиретальной кассы сочтена остаточной.

Онако жена и сам генерал повторили свои ходатайства.

Проживали в г. Ташкент (на 1902)

с 21.09.1902 по повторному ходатайству назначена "усиленная" пенсия 946 р. в год от казны (вместо 571). Вновь ходатайствовали ссылась на затрудненное материальное положение. с 16.05.1905 пенсия из казны повышена до 1356 р.



На 1905 г. проживал с семьей в г. Ташкент.



Жена - Надежда Леопольдовна, православная, вдова майора 1-го Туркестанского линейного батальона Никиты Петровича Старцева. Пасынок Николай Старцев, в 1901 поступает в Константиновское арт. училище. Своих детей нет. Две воспитанницы, одна взята месяц назад и вторая- 3 года назад (на 09.1901) - обоим по 10 лет, круглые сироты. В 1901 г. обе поступили в гимназию.



Имущества не имеет.



Под судом не был



награды:

орден Св. Владимира 4 ст. с бантом за выслугу 25 лет беспорочно в офицерских чинах (1.04.1895)

орден Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (9.01.1874 - за отличия в Хивинской экспедиции)

орден Св. Станислава 2 ст. (8.10.1876)

орден Св. Анны 2 ст. (30.08.1888)

орден Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (9.01.1874 - за отличия в Хивинской экспедиции)

медаль "В память Хивинского похода 1873 года"

бронзовая медаль "За покорение Кокандского ханства. 1875-76" (26.11.1876)

серебряная медаль "В память царствования Императора Александра III"

серебряная медаль "В память священного коронования Их Императиорских Величеств 1896"

серебряная медаль "За походы в Среднюю Азию"

темно-бронзовая медаль "За труды по Первой Всеобщей переписи населения в 1897 году"



В походах и делах:

В 1873 году от выступления колонной от 10 пункта Сырдарьинской линии у Джизака до занятия Хивы.

Сначала в движении Джизакской колонны под командованием генерала Головачева на Арестанбель-Кудук и далее от урочища Хал-Ата к Аму-Дарье. Участвовал в отбитии нападения неприятеля на передовой разъезд

27.04 близ урочища Акташ в отбитии нападения на лагерь у колодца Адам-Крылган 1 мая, стычках при рекогносцировке 6 мая близ колодца Алты-Кудук; в ночной перестрелке 10-11 мая, разбитии неприятельского скопища в 3500 человек 11 мая в урочище Уч-Учак, по прибытии Туркестанского отряда

к Аму-Дарье с 11 мая в движении на Хиву, в переправе под огнем неприятеля у Шейх-Арыка 16 мая, в перестрелке гребной флотилии с хивинской артиллерией 16 мая у Пишпяка;

в артиллерийском бою у переправы близ Шейх-Арыка 17 мая; в переправе 18-22 мая; в усиленной рекогносцировке у с. Янги-Базар - 22 мая; в перестрелке в садах

крепости Хазарасп и занятии этой крепости 23 мая; в взятии Хивы 29 мая.

В экспедиции против туркмен с 7.06-6.08.1873 - в движении части отряда под командой генерала Головачева от Хивы через Чендырь и Кокчук к Ильялам с 7 по 18.06

. В деле против йомудов при развалинах Базаркента - 9 июля; поражении туркменов при нападении на лагерь близ с. Чиндырь - 13-15.07 и преследовании их

до канала Ака-Муфад-бай; при поражении туркмен близ развалин Кок-Чука - 17.07; в движении основных сил отряда генерала Кауфмана на Газават и Ильялы - 15-19.07;

в обратном движении через земли туркмен от Ильялов к Хиве - 3-6.08.

В походе против горцев в Матчинскую область - 1875. В отряде генерала Яфимовича от Пенджикента до Шабаткидаля - 24-26.11; обратном движении для отвоза раненых в Пенджикент - 26.11-24.12.

С 24.12 по 16.01.1876 - находился в отряде, сформированном для охранения спокойствия в Фальгарских, Фанских и др. волостях и в кишлаке Дарваз.

В движении отряда под началом капитана Арандаренко от Дарваза по труднопроходимым горным тропам и карнизам через Витаб, Илиз, Сабак к Польдераку с 16 по 21 января.

В обратном движении отряда от Польдерака к Самарканду с 23.01 по 3.02.1876.



В отпусках:

22.12.1876-21.04.1877 - в 4-месячном отпуску

23.09-2.10.1877 - в 7-дневном отпуску

4-16.10.1878 - в 14-дневном отпуску

23.04-24.08.1890 - в 4-месячном отпуску

24.05-20.06.1894 - в 28-дневном отпуску

6.05-6.09.1896 - в 4-х месячном с сохранением содержания

9.05-5.07.1901 - в 2-месячном.



Жалованье - 1250 р. + 1250 р. столовых + 500 р. разъездных + 450 добавочных. Итого - 3450 р. в год



Полный послужной список от 31.07.1901



РГВИА

Фонд 400

Опись 17 дело 13203

с. 56-64



подготовила

АНДРЕЕВА Валерий Витальевна, Москва