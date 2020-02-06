В Казахстане новый верховный муфтий - Наурызбай кажы Таганулы (в миру Утпенов)

09:16 07.02.2020

На внеочередном съезде Духовного управления мусульман Казахстана председателем управления - верховным муфтием избран Наурызбай кажы Таганулы (в миру Утпенов).



Новый глава мусульман Казахстана родился 13 марта 1977 года. Окончил Исламский институт имени имама аль-Бухари в Ташкенте и Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальностям "история" и "религиоведение".



Занимал должности главного имама центральной мечети Караганды, столичной мечети "Нур-Астана". С октября 2018 года работал первым заместителем председателя ДУМК - представителем управления по Нур-Султану - наиб-муфтием - главным имамом республиканской мечети "Хазрет султан".

Автор ряда религиозных, духовно-просветительских статей в республиканских СМИ, книги "Үміт сәулесі", "Мазһабсызбен сұхбат".