Аркадаг назначил сына Сердара министром промышленности Туркменистана

22:53 07.02.2020

Сегодня вечером обнародован Указ Президента Г.Бердымухаммедова о новом назначении своего старшего сына.



Сердар родился в 1982 году.



окончил Туркменский сельскохозяйственный университет имени Ниязова (1997-2001), инженер-технолог.

Кандидат либо технических, либо физико-математических наук (защитил в 08.2014 г. в Академии наук Туркменистана, научный руководитель - Президент АНТ Гурбанмырат Мезилов).

Доктор(?) наук (07.2015).



В 2001-2003 - "служил в армии";

В 2003-2008 годах работал главным специалистом Государственного объединения пищевой промышленности Туркменистана.

В 2008–2011 годах был слушателем Дипломатической академии МИД РФ, одновременно - советник посла Туркменистана в РФ в Москве.

С 2011 - работает в туркменском МИДе.

В 2011-2013 годах учился в Центре политики безопасности в Женеве, одновременно, советник постоянного представительства Туркменистана при ООН в Женеве.

В ? - 15.07.2016 - в руководящем составе Госагентства по управлению и использованию углеводородных ресурсов при президенте Туркмении,

С 07.2016 - директор департамента МИД РТ



+ с 11.2016 - депутат Меджлиса (парламента) Туркменистана 5 созыва, довыборы по избирательному округу № 24 "Душак" Ахалского велаята.

+ с марта 2017 - председатель парламентского комитета по законодательству и его нормам



с марта 2018 - вновь депутат Меджлиса (парламента) Туркменистана 6 созыва от округа №25 "Душак" (набрал 91,42% голосов)



С 1 апр. 2018 - 2 янв. 2019 - зам. МИД Туркменистана



С 2 янв. 2019 - заместитель хякима (губернатора) Ахалского велаята



с 18 июня 2019 - хяким (губернатор) Ахалского велаята



подполковник (10.2017)



Награжден медалью "Mälikguly Berdimuhamedow" ("Мяликгулы Бердымухамедов") за заслуги перед отечеством (27.10.2017)



Женат. Четверо детей