Курдай на оба ваших Дома. Что происходит в ЦентрАзии. Ч. 1, - В.Хлюпин

13:25 08.02.2020 Блиц-интервью с редактором сайта ЦентрАзия политологом Виталием Хлюпиным



Т.П. - Тревожные новости из Южного Казахстана - 8 или 9 погибших, почти полсотни раненых - массовые драки казахов с дунганами и уйгурами в Курдайском районе - это, как я вижу на карте - на стыке Алма-Атинской и Джамбульской областей.



В.Х. - Курдайский перевал вообще - гиблое место, кто ездил на машине из Алма-Аты в Чимкент - подтвердят. Самое аварийное во всем Казахстане...



Т.П. - И это почти сразу после визита главы американского Госдепа Помпео, который, впервые в истории, встретился с казахскими активистами - национал-патриотами и, как я предполагаю, пусть и символически, но что-то им наговорил про поддержку...



В.Х. - Сам факт такой встречи - уже "говорящий". Даже если Помпео просто молчал и только пожимал руку - это уже говорит о многом. О позиции, о расстановке акцентов и придании импульса...



Т.П. - Поясните, что это было? Зачем такие риски? Госсекретарь собирает к себе на прием антикитайский актив в ходе официального визита. Учитывая болезненность темы и определенные фобии с обеих сторон...



В.Х. - Что есть - то да... Смело, очень смело... Так нагло и в открытую стравливать за холки... ранее Штаты себе не позволяли. Синьцзянские концлагеря и казахи - жертвы китайских Аушвицев, это - бодрит почти как пробирка Колина Пауэлла. Но ведь кто-то не просто разрешил ему этот виктимный саммит "узников совести", кто-то убедительно обосновал Елбасам его насущную необходимость. Без "одобрямса" от Ак-Орды такое не делается. На что расчитывали там - лишний раз пнуть Путина - какие мы самостоятельные и как нежно дружим с Центром силы... плюнуть в Китай - а себе не дороже? Два Елба-товарища бросились под китайский танк с деревянной американской гранатой...



Понятно, что Америка большая и страшная и правит там реально отмороженный на всю башню Команданте Трамп, но так подставляться за какие-то детские посулы... Не знаю каким отважным местом думали советники Елбасов, думали ли вообще, и умеют ли они думать, в принципе, но дуракизм этого геополитического шага очевиден. Китай-то рядом, и он такое запоминает, китайцы вообще терпеливый и спокойный народ, сколько они уговаривали перманентно хитрого джунгарского хана Амурсану изменять пореже. Ну душно хотел Амурсана править как ему вздумается, нападать на русские крепости на севере, грабить бухарских купцов на юге и изображать из себя правителя Великой кочевой империи. Терпеливому и толернатному (долгое время) императору Цянь-луну все это, наконец, надоело и он просто вырезал в пару месяцев всю джунгарскую империю поголовно, кто ростом выше оси телеги. И отмучился непонятливый Амурсана в тифозном бараке какого-то заштатного тобольского лазарета, а единственный спасшийся сын его Пунцук - крестился в Питере в "Петр Александрыча" и на том закончилась Джунгария, джунгарские правители, да и джунгарский народ вообще...



Т.П. - Печально...



В.Х. Не то слово. История - она вся такая, поучительная... Вернемся к нашим курдайцам. Похоже, здесь речь идет о сознательной подставе - часть команды Токаева получила неформальную установку из Библиотеки на "слив" своего

формального шефа и не придумала ничего лучше, как разыграть нац-карту и прилетел в ответку...



Курдайский погром - это оперативный живой отклик масс на последние действия КазВласти, а конкретно - на явно обозначившийся нацпатовский заигрыш команды младшего

полупрезидента Токаева. Удивительно, как осторожный и искушенный, многоопытный Токаев поддался (и легко) на нехитрую пиар-комбинацию. Логика тех, кто

вдул ему в уши "нацпатидеи" понятна...



Празднование 750-летия Золотой орды как прародины Казахского ханства... В Казахстане, нет, пожалуй, более далекого от идеологемы Золото-ордынства человека, чем Токаев. Касымжомарт Кемелевич - в глубине души, продукт насквозь советский, светский, номенклатурный. Ему походы Субэдея и отвага Джебе - далеки, как от Каракорума до

Теплого моря, последние книжки по истории, которые он внимательно читал и конспектировал - ну если не "Краткий курс ВКП/б/", то уж точно - ленинское "Развитие капитализма в России".



Задумка понятна: ему, Токаеву, с одной стороны, очень надо подкрепить свою провисающую "казахскость", подзабытый родной "тили", с другой - оседлать национальную идею, потому как созерцательному уму кочевника

очень важна вся эта эпическая пусто-порожняя байда про великих предков, саги Старшего жуза и Младшей Эдды... Эйрик Вислобородый поражает боевым молотом Ережепа Толстозадого и т.д. и т.п. Но это - игра с огнем. Плеснули в костер бензином... Золотая орда - да бес с ней, когда это было, попрыгают в "кара жорга" по площадям, поедят халявного мяса в тоях, подымут самооценку под знаменами Бату и Тохтамыша... Но вот прокол с визитом Помпео... и почти сразу - Курдай.... вместо Тохтамыша.



Т.П. - Прочитала Токаевое сообщение для прессы по Курдаю - "обычная драка, провокаторы воспользовались..."



В.Х. - Ну, а что он еще может сказать? Все правильно - любая обычная драка ("за клубничку", вспоминаем Рафика Нишановича) в 5 минут может в тамошних условиях перерасти в Ферганский погром. Главный провокатор - сам и есть... Думать надо головой, кого слушать и кому верить, они б там еще Байбека в аналитики назначили. Вообще, назначить в "умного" невозможно. Два дня тому как создали очередной "Центр" какой-то там стратегии в аппарате второго первого и посадили на него очередного "чебурашку" и что,будет толк..? Курдай будет, представляю как потирает ладоши потея от тихой радости усатый товарищ. Хорошо сработал, оперативно и грамотно. Респект и уважуха, а Токаев - пусть и дальше рассказывает про "провокаторов", полагаю, недолго ему осталось рассказывать...



Главный вопрос - а жизнеспособна ли, применительно к современным казахстанским реалиям, сама модель Дуумвирвата. Казахстан не Сингапур, с его стабильностью

и экономикой, да и Назарбаев не Куан Ю - президент-воспитатель при воспитаннике - собственном сыне; мнительный, ревнивый, завистливый, подозриительный

и крайне капризный - полный альцгеймеровский набор. С кодлой таких же генетически уделанных родственничков.

Тут никаким дуумвиратом не управишься. История казахстанской государственности, в реале, а не в золотоордынских бреднях нео-идеологов, началась с

вполне себе эффективного дуумвирата ханов Джанибека и Гирея, хотя... если покопаться плотнее, никаких фактов о поздних годах их "соправительства" и обстоятельствах кончины - не известно...



Визит Помпео наглядно показал - кто в Мире хозяин. Трамп - красавчик, глумится и нагибает всех и все где только может и как хочет. Додуматься - убивать высшего чиновника (пусть и военного) независимой страны, ракетным ударом в третьей стране... Поразителен не сам факт теракта, а то, что его не стали скрывать, более того - горделиво распиарили на весь мир - дрожжите и трепещите, твари арабо-мусульманские. Делаем - что хотим, убиваем - кого не попадя. Ради красивого словца (твита), ради переизбрания на второй срок, ради пиара и своих внутренних разборок с "демократами"... Трамп - крайне опасный девиант, типаж подобный Адольфу Гитлеру - мастер наглого блефа и провокации. Ничего не понимает, законченный соллипсист - для него окружающего мира просто нет - точнее все окружающее, как он считает, суть плод его же ощущений и он вправе (как он думает) корректировать все окружающее под свою удобную надобность.



Путин - опытный, изощренный, хитрый и ловкий политик. Умеет ждать и держать удар, но совершенно не умеет играть на опережение. Владимир Владимирович несколько потерялся, запутался как Лаокоон в клубке германо-турецко-украинских труб. Понятное дело, ему это важно, вся его питерская камарилья сидит и кормится с этих газовых змей и хором скулит - родной, дай-дай... Но надо ж как-то знать меру... Россия, она как бы мягче сказать, состоит не только из замечательных парней с простыми русскими фамилиями - Ротенберг, Миллер и т.п. Давно пора хоть немножко разлепить государство с олигархатом и расставить все по местам - мухи и саранча отдельно от бюджетных котлет и злаков. Уход Медведева назрел и перезрел уже лет 5-6 как, но замена его на Мишустина, с пересадкой той же команды по другим креслам, - это мимикрия и перекрас фасада, а не какое-то реальное изменение курса.



Т.П. - Вы считаете главная проблема - кадры? Все так просто...



В.Х. - Да, и не надо выдумывать... Просто назначать надо по уму и по заслугам, личным, а не семьи, рода, племени, клана... В том же Казахстане уже разогнали "Корпус кадрового резерва А"... С почином!



Корпус А, корпус Б.... Сидели на трубе.. Этой молодой поросли - неукосимое ковыльное поле... Головы как одуванчики, мысли - пух, те, что повзрослее - как подсолхнули, вслед за солнцем Неувядаемого Елбасы

и, обязательно, щенячий восторг лужей под себя - Хозяин кинул сладкую косточку и почесал за ухом...

щекастые такие, лобастые, вроде как грамотные - по англицки стрекочут как цикады, умные слова всякие знают - таргетирование там, транспарентность ... матерые такие пубертанты. Но чуть колупни - кроме цитат из гарвардских учебников, ничего, пустота и жизненного опыта - нуль. Как инопланетяне высаживаются обратно, в наши Дурмени из Оксфордов, с цивилизаторской миссией - обучить дикарей латинской грамотке. Хоть с "Сириуса", хоть с Альфа-центавры, результат один - "министр Орешкин" - недотыкомка серая и потерянная, или, второй вариант, - потерявший берега зарвавшийся секс-гигант Горринг.



Вся эта игра в младо-янычарство - из то же серии, что полуумный Петр III, вместо того чтобы оплодотворять Екатерину еще не-Великую, заставлял ее ночами двигать по спальне армии картонных солдатиков. Эта игра в Живую жизнт детскими игрушками. Хоть "Сириусом" обзови, хоть Альфа-Центаврой, все едино - "зеленые человечки" могут только как гусята бегать следом за гусыней, цепляя друг дружку клювиками за хвост...



Надо сказать, понимание ошибочности курса на огульное омолаживание, приходит уже и в Узбекистане.

Правда, со своими нюансами-перекосами - так в новом узбекском парламенте, за какие заслуги не знаю, выплыл из какого-то совсем раннего палеозоя каримовской эпохи - генерал МВД Кутбидин Бурханов - новый глава Комитета по обороне и безопасности Сената. Любопытно, что получил переутверждение и Камилов - узбекский Лавров - подернутый мохом бессменный мастодонт Аппарата и, отчасти, системообразующий идеолог. Супер-хитро-опытный и от этого опыта ставший таким скользким, что изловить нить его аппаратной судьбы не удается никакой Мойре... Примерно с теми же функциями и совершенно неубиваем туркменский главМИДовец - Рашид Мередов...



Т.П. - А в Узбекистане, куда тоже заглянул на последок Помпео, не может случиться подобного Курдаю?

Там ведь тоже не Боги горшки обжигают в плане аналитики и пиара... Старшая дочь президента - Саида - как раз оставила свой пиар-пост, может это как-то связано...



В.Х. - С корректировкой внешнеполитического курса? Не думаю, Мирзиеев, в общем-то правильно сомневается в эффективности Евразийской интеграции и ее институтов. Отстаивает свои интересы и выгоды. Это не кыргызы с их очередным новым вице-премьером Эркином Асрандиевым,

которому прямо поставлена одна задача - клянчить и выдаивать из России новых "грантов" и займов. Попрошаничество - как основа экономической

политики - это не про него. И на авантюру с какой-либо "антикитайщиной" в духе Помпео - его не разведешь, головой попрочнее будет своих ближайших соседей. А в плане узбекского пиара, да - делают его не Боги, но дочери...



Саида - премилая девушка, наверняка хорошая дочь и прилежная жена, но еще Таня Дьяченко-Юмашева-Ельцина убедительно доказала, что не всякая хорошая дочь может быть эффективным пиар-менеджером. Скорее, доказала она обратное - не надо назначать члена семьи на столь ответственную должность, потому как для нее Первое лицо - прежде всего родной папуля, который и наказать-то не может, так пожурит по-отечески целуя в пустую теплую макуху. Все недолгое пребывание пиар-принцессы Саиды на госслужбе - непрерывная череда проколов и приколов, нелепой саморекламы успехов любимого Миромончика и сладких гапов с заезжими второсотрными российскими певунами и певичками. Так гос-пиар не делается, это не пиар, а качественный, анти-пиар, враг так не сделает, как

безнаказанно любимая доча, перепутавшая азы (политрекламы) с казы (жеребячьих боков)...



Т.П. - Что надо делать, чтобы исправить ситуацию?



В.Х. - Это их проблемы, пускай сами и думают. Не надо никого учить жизни. С кадрами надо разобраться. В Узбекистане есть думающие люди, которые знают ситуацию изнутри много лучше нас, жаль только они мало что определяют. Самоотставка Саиды - уже хороший признак, пусть даже она теми же вопросами занимается в новом негосударственном Фонде, вместе с Комилом Алламжоновым, полагаю, у них должно что-то получиться.



Да и с "нукерами" своими Шавкат Миромонович как-нибудь и без нас справится. Думаю уже в ближайшее время подчистит самых выдающихся "одиозников",

уберет того же ТашкХокима Артыкходжаева - узбекского Кагановича, а то он, дай волю, снесет весь старый Ташкент и на обломках cамовластья Каримова-Мирзиеева

соорудит какую-нибудь виртуозную архитектурную комбинацию из трех пальцев в дупле дыни... по подобию Нур-Султана-Астаны-Акмолы.



Нам бы со своими бедами справиться, которые не дороги, а... В Кремле вот ушел, точнее "уходит" Сурков - многолетний куратор самых опасных направлений СНГ-политики (северо-кавказского и украинского),

были у него победы и успехи, были и поражения (та же перманентно бунтующая и погрязшая в тотальном воровстве своих же собственных "элит" Абхазия, про Украину даже не говорю). При всей неоднозначной ненависти, которую он вызывает, надо признать - у Суркова есть мозг и он умеет им шевелить. Жаль, что почти всю сознательную жизнь он им "шевелил" только в сторону личной выгоды и заданного курса дискурса. Есть ли мозг у его преемника, пересевшего из Кабмина в Администрацию Путина - Козака, - не уверен, есть большое желание "поработать" на благо...

и определенные к тому способности, но уж слишком часто, как у Саахова из "Кавказской пленницы", у кремлевских чиновников последних лет - личная шерсть путается с государственной...



Татьяна Пиотровская Источник - ЦентрАзия

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