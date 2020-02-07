"Маска" или "бетперде"? Русизмы в казахском языке, - Н.Даутбек-кызы

01:11 09.02.2020

"Маска" или "бетперде"? Надо ли вытеснять удобные и прижившиеся русизмы и интернационализмы?



В эти дни в связи с темой профилактики коронавируса по телевидению звучали репортажи местных журналистов, в которых некоторые из них медицинскую маску называли по-казахски "бетперде" (букв. "бет" - лицо, а "перде" - занавес, вуаль). Действительно, слово "бетперде", оказывается, существует в нашем языке. Хотя происхождение его весьма туманное, скорее всего, из области фантазии поздних языковедов (вообще, человеческое лицо правильно надо переводить как "жүз", и во всех тюркских языках тоже - "йуз").



Но в данном случае встает вопрос: надо ли пытаться вытеснять и заменять из словоупотребления казахов привычное и на самом деле интернациональное, латинской основы, слово "маска" (латин. "mascus", англ. "mask")? В современных языках даже восточных мусульманских народов слово "маска" остается без изменений, как заимствование из европейских языков (азербайджанский, турецкий, персидский и др.). Более того, есть версия о том, что это слово в романо-германских языках восходит к арабскому "maskarah" ("шут", "человек на маскараде").



Самое главное, слово "маска" произносится легко всяким носителем казахского языка, даже ребенком, и оно давно негласно принято обществом, проверено практикой. Единственное, можно было бы называть данный предмет по-казахски не "маска", а "маск" (мн. число "масклар").



А кто будет использовать в своей речи это искусственное и пугающее "бет перде"? Конечно, оно не приживется ввиду многих его недостатков. "Перде" (парда) - это, насколько нам известно, персидское слово, и означает оно занавес. Но ведь порой маски могут по форме быть изображением человека, зверя, иметь прорези для глаз, рта и носа? Маски бывают косметические, ритуальные, новогодние (карнавальные), также респираторы и т.д.



Ясно, что данный термин неудачный, поскольку не передает более широкого значения слова "маска". Хотя, возможно, "бетперде" незаменимо и уместно использовать казахам в случаях переносного употребления слова "маска", типа "сорвать маску", в смысле разоблачить ("бетпердесин ашу"). Но во всех других значениях, в том числе для обозначения медицинских масок, восточная "парда" явно не подходит. Ибо, повторяем, оно не передает адекватно разнообразного содержания современного термина "маска" - как всякой защитной или скрывающей личность накладки для лица, разных форм и из разных материалов (в том числе и гипса).



И в этой связи стоит заметить, что в процессе реформы казахского языка, в частности, в пункте сохранения либо замены тех или иных русизмов и интернационализмов необходимо брать во внимание, помимо других критериев, фактор удобства и легкости произношения, также и благозвучия слова - нового или старого.



Безусловно, русизмы и международные термины в казахском языке - это больная и большая тема. Многим из таких "непрошеных гостей" действительно может быть найдена замена, удачный эквивалент, например, из родственного турецкого языка, из арабо-персидского ареала языков (до сих пор тщательно замалчивалось, что природа казахского языка более близка к арабо-персидской системе по ряду важнейших признаков, как фонетика, сингармонизм, способы словообразования, нежели к славянским и романо-германским языкам). Также успешно могут быть включены иные способы и механизмы словообразования, исходя из собственных ресурсов и тюркской лексической основы.



Но бывают и исключения. Поэтому надо подходить к проблеме тонко, с учетом особенностей каждого термина. Например, если такие слова, как, ремонт, маска, балкон, магазин, футбол, салон, кабинет, кабель и др. уже давным-давно приняты казахами в их повседневной трудовой и будничной жизни, к тому же, что самое главное, они фонетически адаптированы, не противоречат нормам тюркского языка, в повседневной жизни не создают никаких сложностей для запоминания и произношения, то их, на наш взгляд, надо оставить и официально признать, отразив в словарях и учебниках.



В конце концов, в турецком и арабском языках тоже немало заимствований из английского и французского; правда, они "подогнаны" к их фонетике и потому не портят язык. У нас же имеется целая группа грубых неологизмов и интернациональных слов, которые из-за рабской психологии мы боялись как следует казахизировать и тюркизировать. Поэтому сегодня они выглядят и звучат как чужеродные, режут наш слух: энциклопедия (должно быть "инсиклапедиа", сравните: на англ. произносится "инсайклапидиа"), экскаватор ("икскауатар"), цирк ("сирк") и т.д.



Также должны быть пересмотрены принципы и методы заимствования терминов, утверждения неологизмов. Если раньше новые слова принимались только через русский язык, то теперь мы можем выходить непосредственно на латинский корень или англо-французский прототип. Так, "интеллектуальный" у нас переводят "интеллектуал-дык" ("дык" - это неуклюжий перевод русского окончания "ный"). Но ведь в английском языке это прилагательное звучит как intellectual?



Стоит поинтересоваться опытом турецких братьев, других тюркоязычных народов. Так, в турецком языке "интеллектуальный" будет просто "интеллектуал" (не надо никаких "лык/дык/тык). Кстати, пытались это слово у нас переводить на казахский язык как "зияткерлик", что также вызывает много вопросов.



Массу неологизмов когда-то мы были вынуждены брать вместе с неизменным русским окончанием "ция", несмотря на отсутствие в казахском языке звука "ц", его чуждость. В действительности злополучное "ция" можно успешно избегать и говорить по-казахски не "революция", а "револушн" или "риволусион" (так заимствовали аналогичные термины турки, через французский язык). И, поверьте, тут нет никакой политики или предзвятости к тому или иному иностранному языку, а всего лишь выбран принцип удобства и уважения к законам и правилам родного языка. Природный казах отныне не должен мучиться, пытаясь выговорить звук "ц", смущаться и краснеть от ошибочного произношения.



Н. Даутбек-кызы