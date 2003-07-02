Начальник Ташкента и Зеравшанского округа полковник Мануил Пукалов. Забытые солдаты Империи-16

12:00 09.02.2020

ПУКАЛОВ Мануил Платонович



Род. 11.01.1843 г. Из дворян Московской губ. Православный.



Окончил Николаевское военное инженерное училище по 2 разряду



с 11.10.1858 - вступил в службу кондуктором в кондукторскую роту Николаевского инженерного училища.

с 23.12.1862 - портупей-юнкер

с 12.06.1863 - по экзамену произведен в прапорщики в 2-й Саперный батальон (с 26.09 отправлен в г. Варшава)

с 3.10.1863 - прибыл и прикомандирован к 1-му саперному батальону

21.01-1.05.1864 - командирован дл постройки бараков для войск по Варшаво-Венской ЖД

с 21.05.1864 - отправлен в свой 2-й Саперный батальон (прибыл в него с 22.05)

с 27.06.1864 - вновь прикомандирован к 1-му саперному батальону

с 5.11.1864 - переведен в 1-й Саперный батальон

с 9/13.11.1864 - прикомандирован к 7-му Саперному батальону

с 29.12.1864 - отправлен в 7-й Сапбатальон

с 8.01.1865 - Высочайшим приказом переведен в 7-й Саперный батальон

с 27.06.1865 - подпоручик

с 11.03.1866 - не прибывая из отпуска приказом Командира Сводной саперной бригады прикомандирован к управлению бригады

с 30.03.1866 - переведен в Оренбургскую саперную роту

с 1.06.1867 - поручик

28.06.1869 - за усердную службу и труды в Нарынской экспедиции в 1868 году Всемилостивейше награжден 180 рублями.

с 29.01.1870 - приказом по военно-народному управлению Туркестанским краем назначен и.д. начальника города Ташкент

с 20.10.1871 - освобожден от должности нач-ка Ташкента с откомандированием обратно в Туркестанскую саперную роту

с 25.12.1871 - штабс-капитан за отличия по службе

30.03.1873 - Всемилостивейше пожалован Годовым окладом - "в воздаяние за коазанное учердие, самоотвержение и энергию в

составе Токмакско-Нарынского отряда при разработке горной дороги в Джаван-Арыкское ущелье.

с 25.12.1873 - капитан за отличия по службе с старшинством в чине за военные отличия с 6.05.73

В ? 1873 - Высочайше пожалован годовым окладом за труды и лишения в Хивинском походе

с 7.05.1874 - не прибывая из отпуска нзаначен и.д. Перовского уездного начальника

с 30.04.1876 - Высочайшим приказом зачислен состоящим на службе по саперным батальонам

с 22.05.1877 - приказом Туркестанского генерал-губернатора назначен начальником города Ташкент

с 1.06.1877 - подполковник за отличия по службе

с 19.06.1877 - не отличсляя от прежней должности начзначен также председателем Ташкентского ярморочного комитета.

с 9.08.1877 - назначен также Ташкентским городским головой, с оставлением в прежних должностях.

3.06.1878 - распоряжением Главного штаба положено получать дополнительное жалованье 312 р. 50 к. в год за выслугу 5 лет по

военно-народному управлению в Туркестане.

с 9.12.1879 - полковник за отличия по службе

с 19.01.1883 - перемещен на должность начальника Ходжентского уезда.

с 29.04.1883 - положено получать дополнительное жалованье в размере 625 р. в год

с 4.06.1885 - Высочайшим приказом назначен помощником начальника Зеравшанского округа (прибыл 26.09)

с 21.12.1885 - 26.05.1886 - ввиду отъезда начальника округа в 4-месячный отпуск вступил в и.д. начальника Зеравшанского округа

с 1.01.1887 - помощник военного губернатора и командуюещего восками Самаркандской области



генерал-майор с 30.08.1890



В походах и делах:

Во время Польского восстания находился в составе войск Варшавского ВО (3.10.1863-1.05.1864).

В 1866 - против Бухары: в движении отряда генерал-майора Романовского из Ходжента до взятия Джизака (20.09-18.10), в движении отряда к

Ура-Тюбе и Джизаку, 23.09 - в рекогносцировке укреплений Ура-Тюбе под началом полковника Воронцова-Дашкова, затем в осаден Ура-Тюбе (24.09-2.10)

в штурме Ура-Тюбе 2.10. и 6.10 в занятии Заамина; затем в осаде Джизака (12-18.10) и его штурме и взятии 18.10.1866 г.

В 1868 - в составе Нарынского отряда во время экспедиции в горную страну Тян-Шаньского хребта с 15 мая по 22 октября

С 17 марта по 13 октября 1872 находился в качестве прораба с командой саперов в 80 человек в составе Токмакско-Нарынского отряда для разработки горной дороги

в Джуван-Аракском ущелье.

В 1873 в Хивинской экспедиции в составе Джизакской колонны от места сбора у Джизака с 13.03 до занятия Хивы 20.05 - в составе Джизакской колонны под командой

генерала Головачева в движении на Аристан и Белькудук к Хал-Ата до соединения с Казалинской колонной и с 24.04 от Хал-Ата в главном отряде к Аму-Дарье,

был при отбитии неприятеля на передовых разъездах - 27.04 при урочище Ак-Таш и в отбитии нападения на лагерь у колодца Адам-Крылган и 1.05 приотбитии нападения на

колонну генерала Бордовского у Адам-Крылгана; 6.05 - в ночной перестрелке; в разбитии 3.500 неприятельских скопищ в бою 10-11.05, в бою 11.05 в урочище Уч-Учак;

и по прибытии на берег Аму-Дарьи 11.05 в движении на Хиву - при переправе у Шейх-Арыка 18-22.05; в перестрелках в садах крепости Хазарасп и в занятии оной 25.05;

в занятии Хивы 29.05

В экспедиции против туркмен с 15.06 по 6.08. в движении с оснонвыми силами отряда фон Кауфмана от Хивы на Газават к Змукширу и Илялам с 15 по 19.07 и в обратном

движении от Илялов к Хиве 3-6.08.

В возвращении войск из Хивы с 19.08 по 11.10.1873



В отпусках:

4.06-4.09.1863 - в 2-месячном

1-14.04.1865 - в 14-дневном

7-21.09.1865 - в 14-дневном

20.12.1865-18.01.1866 - в 28-дневном

22.02-7.03.1866 - в 14-дневном

с 6.12.1868 - в 4-месячном

с 20.02.1874 - в 4-месячном с продлением еще на 2 месяца

в 1880 - в заграничном отпуске на 1 месяц.



Награды:

орден Св. Анны 2 ст. (30.08.1884)

орден Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (22.12.1867 - "за отличную храбрость при взятии бухарской крепсоти Джизак")

орден Св. Анны 4 ст. с надписью "За храбрость" (3.10.1867 - "за отличную храбрость при взятии бухарской крепости Ура-Тюбе)

орден Св. Станислава 2 ст. с мечами (9.01.1874 - за отличное мужество и храбрость во время Хивинского похода в 1873 году)

Серебряная медаль "За Хивинский поход 1873 года"

Бронзовая медаль "За усмирение Польского мятежа 1863-64 гг."



Холост.



Имущества не имеет.



Под судами не был



Жалованье - 2250 р. + столовых 2250 р + добавочных 625 р. в год



Умер в 1895 году



Полный послужной список от 30.09.1886



РГВИА

400-9-24108 с. 13-21



Подготовила:

АНДРЕЕВА Валерия Витальевна, Москва