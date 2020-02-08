 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Какой вердикт вынесли бы древние казахские судьи (бии) в отношении конфликта в Масанчи? - Н.Нуртазина
22:16 09.02.2020

Какой вердикт вынесли бы древние казахские судьи (бии),
если бы им предложили вершить правосудие
в отношении конфликта в Масанчи?

"У справедливого судьи (бий) нет родичей;
бий, считающийся с родством - неверный"
(из Кодекса чести казахов-кочевников).

"Неверный, а какая правосудность!"
(приписываемое Пророку Мухаммеду восклицание
о легендарном правителе Ирана Хосрове Ануширване)

В казахской традиции, отражающейся в фольклоре и наследии поэтов-импровизаторов образцом справедливости и правосудия считается доисламский персонаж, имя которого по-казахски произносится как "Наушаруан". Да, олицетворением и эталоном справедливости в фольклоре всех народов мусульманского Востока (и даже включая Армению) выступал Ануширван, под которым подразумевается сасанидский шахиншах Хосров Ануширван I (531-579). Действительно, великая фигура, прославленный царь-реформатор, строитель, мудрый правитель и судья. При нем был заключен мир с тюрками-кочевниками и демаркирована граница между двумя империями (Каганатом и Ираном).

И мы хотим сказать, что казахи не были дикарями, не ведающими права, этики, шариата, справедливости, также демократии и свободы слова (не зря пишут о традициях "степной демократии"), знания и культивирования высоких эталонов и образцов индивидуального и коллективного поведения. Может, они и одичали позже. И завязли в коррупции. Но это другой вопрос. Это - исторически приобретенные болезни и язвы.

Даже в самый пик Голодомора, в разгар кровавых репрессий сталинизма в нашем народе сохранялся его стойкий костяк, "золотой остаток", сохранившие веру во Всевышнего, преданность Кодексу чести предков. Казахам нужно одно: вернуть память, вернуть понятие чести и справедливости, веру в Аллаха, вспомнить высшие эталоны и истинную традицию предков.

Издревле в казахском языке бытовало выражение "қара қылды қақ жару" ("рассечь надвое тончайший волос"). В какой-то мере значение даннного фразеологического оборота передает русское выражение "идти по лезвию ножа", но не совсем. Словесный оборот из лексикона казахских биев "қара қылды қақ жару" использовалось в отношении судебных тяжб, решения сложных, запутанных дел, требующих максимального заострения внимания, ума и духовной интуиции, учета всех факторов, взвешивания на весах Фемиды всех аргументов "за" и "против", стремления придерживаться на протяжении всего искового времени принципа "справедливость, и только справедливость", несмотря на возможное политическое давление, искушение обещанным золотом и властью, субъективное мнение и влияние родичей и близкого окружения, возможно, самого близкого друга, любимой жены или почитаемой матери и т.д. и т.п.

Поэтому возникла казахская поговорка, ставшая одним из пунктов неписаной Степной Конституции и Кодекса чести номадов: "Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ" ("У справедливого судьи (бий) нет родичей; бий, считающийся с родством - неверный"). Великий мудрец, степной бард, сказитель эпосов Бухар-жырау в одном своем "толгау" (рапсодия), которое начинается с восклицания-призыва "Әй, айташы, Алланы айт, Аты жақсы Құдайды айт!" ("Эй, сказитель, говори об Аллахе, о Господе Благом!") в одном месте произносит такие слова: "Қара қылды қақ жарған Наушаруандай ғаділді айт" ("И помяни справедливого Наушарвана, который рассекал надвое тончайший волос").

Все знаменитые казахские бии, известные нам из эпохи XIV-XVIII вв. на протяжении своей судебно-правовой деятельности неоднократно сталкивались с необычными судебными тяжбами, в которых оказались сплетены в общий сложный клубок интересы разных кланов, богатых и бедных, мужчин и женщин, порой и разных этносов (калмыки, сарты, татары и др. были могли быть участниками). И эти великие люди прославились тем, что боясь лишь гнева Аллаха и укора собственной совести (что на самом деле одно и то же), невзирая на лица, они находили светлую правду и выносили справедливый вердикт (от лат. vere dictum - истинно сказанное).

Казахскиие бии часто выступали советниками правителей-ханов, в то же время степными обычаями гарантировалась независимость судебной деятельности. Бии и шешены (ораторы) как степные цицероны нередко открыто высказывались по поводу различных политических и военных событий, состояния дел в государстве. При этом они могли обрушить шквал критики на ханов и наместников, почему правящая династия их побаивалась. Но степной обычай гласил: "Бас кеспек болса да, тіл кеспек жоқ" ("Можно отрезать голову, но нельзя отрезать язык, т.е. слова, речь), и ораторов не трогали…

Автор: Н. Нуртазина,
профессор КазНУ им. аль-Фараби

Источник - ЦентрАзия
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