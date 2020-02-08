 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 09.02.2020
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22:26  Ташкентцы просят УзбСенаторов остановить выруб деревьев на улице Нукусская
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Суббота, 08.02.2020
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Ташкентцы просят УзбСенаторов остановить выруб деревьев на улице Нукусская
22:26 09.02.2020

Председателю Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан Нарбаевой Т.К.

ПЕТИЦИЯ

Уважаемая Танзила Камаловна!

Мы, избиратели, жители г.Ташкента просим Комитет по экологии Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан остановить уничтожение деревьев по улице Нукусской между домами №37 и 29а (бывшим Домом Быта "Узбекистан"). 3 февраля 2020 года представителями ООО "Murod buildings" была предпринята попытка уничтожения многолетних деревьев зеленой зоны, несмотря на мораторий объявленный по инициативе Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиеева.

Участок на месте сноса кенафной фабрики оказался местом многочисленных торгов, хотя изначально был отведен под создание парка культуры и спорта, так как нигде поблизости в шаговой доступности нет парка для отдыха местных жителей. Стоит напомнить, что в 2016 году, во время посещения махали "Салар" Президент страны Ш.М.Мирзиеев, на тот момент занимавший пост Премьер-министра обещал жителям выделить этот земельный участок под создание парка культуры и спорта:- "Здесь будет парк"!

После неоднократных обращений граждан в различные государственные органы, в том числе и в Приемную Президента Республики Узбекистан о незаконности отвода данного участка под застройку многоэтажным жилым комплексом ООО "Silk Road Investments" хокимият города Ташкент передал участок местному застройщику. В результате серии непонятных народу манипуляций участок оказался по сведениям махали в руках девелопера-застройщика ООО "Murod bilding".

Район густо застроенный, дома стоят близко друг к другу, нет парка, нет зеленой зоны, где можно гулять молодежи, молодым мамам с детьми, пенсионерам! Дети, проживающие в домах, расположенных в близи с этим земельным участком играют на проезжей дороге. Практически нет зеленых насаждений, нет детских площадок, нет беговых дорожек, нет спортивных площадок, нет ничего для нормального отдыха взрослых и развития детей. Народ хочет и ждет парк. Мы хотим жить в здоровой среде!

Указом Президента Республики Узбекистан от 7 декабря 2018 года № УП-5590 "О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан" заявлено утвердить Концепцию по профилактике неинфекционных заболеваний, поддержке здорового образа жизни и повышению уровня физической активности населения.

В нашем случае ни о каком повышении уровня физической активности, и как следствие поддержке здорового образа жизни не может быть и речи, что в дальнейшем может негативно сказаться на образе жизни населения , в том числе и подрастающего поколения.

Просим Вас обратить Ваше внимание на нашу проблему, выйти с инициативой об отмене решение хокима города Ташкента о выделе земельного участка под застройку многоэтажным жилым комплексом.

Просим ходатайствовать о передаче этого земельного участка под создание парка культуры и спорта в Миробадском районе на пересечении улиц Ойбек, Нукусская и Хонзодабегим.

Мы за чистый воздух! Мы за здоровье подрастающего поколения! Мы за экологически чистую среду обитания узбекского народа ! Мы за светлое будущее!

/подписи/

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581276360
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