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|Первый военный губернатор Самаркандской области генерал Александр Яфимович. Забытые солдаты Империи-17
10:01 10.02.2020
ЯФИМОВИЧ Александр Михайлович
Родился в 1838 г. Из дворян СПб. губ. Православный.
Воспитывался в Пажеском Его Величества корпусе
Вступил в службу из камер-пажей корнетом в Лейб-гвардии Конный полк с 16.06.1856
с 24.07.56 - не прибывая к полку прикомандирован к его 4-му дивизиону (прибыл в оный с 1.10)
с 18.06.1859 - прикомандирован к Оренбургскому казачьему войску (прибыл с 29.07)
с 30.08.1859 - поручик
с 28.04.1860 - откомандирован из Оренбургского КВ в СПб. в распоряжение Инспекторского департамента Военного министерства.
с 2.07.1860 - Высочайшим приказом отчислен из Оренбургского КВ обратно в лейб-гв. Конный полк
с 23.04.1861 - штаб-ротмистр
с 1.04.1864 - отчислен в резервный эскадрон своего полка
с 19.04.1844 - ротмистр
с 15.08.1864 - причислен обратно к действующим частям полка
с 22.12.1865 - 3.10.1867 - командир 4 эскадрона (утвержден с 18.11.66)
с 30.08.167 - полковник
с 4.03.1868 - Высочайшим приказом уволен от службы в отставку по болезни
с 9.06.1869 предписанием Главного Штаба старшинство в полковничьем чине засчитано с 5.10.1865
с 9.09.1869 - Высочайшим приказом возвращен в службу с зачислением в распоряжение Командующего войсками Туркестанского ВО
с 28.11.1869 приказом по ТуркВО назначен командующим конным резервом округа.
с 15.10.1871 - приказом по ТуркВО назначен и.д. помощника начальника Зеравшанского округа (утвержден в должности 5.03.1872)
с 12.12.1875 - генерал-майор в награду за отличия в делах против кокандцев с назначением помощником командующего войсками
Сыр-Дарьинской области с зачислением по армейской кавалерии.
с 15.10.1876 - 23.02.1877 - командирован по делам службы в СПб.
с 23.02.1877 - по прибытии из командировки назначен и.д. командующего войсками и инспекутора госпиталей Сыр-Дарьинской области.
(вступил в должность с 25.02.77)
с 25.10.1877 - по прибытии из 4-месячного отпуска вновь назначен и.д. командующего войсками и инспекутора госпиталей Сыр-Дарьинской области.
(вступил с 28.10.77)
с 18.12.1877 - приказом по ТуркВО назначен и.д. помощника командующего войсками Ферганской области. (отправлен 20.02 и прибыл и вступил в должность
с 1.03.1878 (с 31.07.78 утвержден в должности Высочайшим приказом).
с 23.11.1883 - Высочайшим приказом назначен начальником Зеравшанского округа.
с 20.10.1884 - вице-президент Самаркандского комитета Общества попечительного о тюрьмах.
с 16.02.1885 - положено дополнительное жалованье за выслугу 5 лет в Туркестане по военно-народному управлению - 750 р. в год.
28.02.1885 - приказом Генерал-губернатора края объявлена Благодарность "за распорядительность и энергию в деле взимания податных сборов с населения Зеравшанского округа"
22.08.1865 - приказом Генерал-губернатора края объявлена Благодарность "за распорядительность и энергию в деле истребления саранчи летом 1885 года
с 30.08.1886 - генерал-лейтенант за отличия по службе.
с 1.01.1887 - Высочайшим приказом назначен Военным губернатором Самаркандской области и командующим войсками области, с оставлением по армейской кавалерии.
Имущества не имеет.
Под судами не был
Вдовец.
В походах и делах:
Во время Кокандской экспедиции с 13.04.1873.
Согласно приказам по военному ведомству состоял по службе в войсках Ферганской области с 1.03.1878 по 1.01.1880, что засчитано как военный поход.
В отпусках: 1.09.-1.12.1858 - в 3-месячном
15.11.-13.12.1859 - в 28-дневном
9.-13.01.1862 - в 3-дневном
31.05-30.09.1862 - в 4-месячном
9-13.10.1862 - в 4-дневном
27.12.1862-1.01.1863 - в 3-дневном
11-17.01.1863 - в 5-дневном
12.06-6.10.1864 - в 4-месячном
5.01.-23.02.1865 - в 28 дневном (просрочил по болезни еще на 7 дней, просрочка признана уважительной)
21.08-22.12.1865 - в 4-месячном
1-4.03.1867 - в 3-дневном
с 23.04.1867? - в 28-дневном
с 1.08.1877 - в 4-месячном с сохранением содержания, с разрешенным выездом за границу 22-25.10.1877
с 5.02-4.06.1883 - в 4-месячном
с 21.12.1885 - 26.05.1886 - в 4 месячном, с продлением еще на 5 недель
с 4.03.1868-9.04.1869 - был в отставке.
Награжден орденами:
Св. Владимира 3 ст. с мечами (30.10.1876 - за отличие при усмирении матчинцев 20-28.11.1875 года)
Св. Анны 1 ст. (19.05.1883 - за отлично усердную службу)
Св. Анны 2 ст. (12.08.1874)
Св. Станислава 1 ст. (30.08.1880 - за отлично усердную службу)
Св. Станислава 2 ст. (17.04.1870 - за отлично усредную и ревностную службу)
Св. Стаснислава 2 ст. с Императорской короной (16.04.1872 - за отлично усредную службу)
Жалованье - 3000 р. + столовых 3000 р. + прибавочное 750 р. Всего в год - 6.750 р.
Полный послужной список от 1.10.1886
РГВИА
Ф 400, Опись 9, Дело 24108,
с. 3-12
Подготовила
АНДРЕЕВА Валерия Витальевна, Москва