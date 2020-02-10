 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как "не допускать педерастизации Узбекистана и навязывания узбекистанцам порочной толерантности" (полемика), - Б.Мусаев
15:46 11.02.2020

Бахадыр Ф. Мусаев Ревизор из Ташкента и его "Предложения президенту Узбекистана", читай, Записки дилетанта.

Удивил меня сегодня Бахтиер Ирмухамедов, ну, тот, который на прошлой неделе выступил на стр. сайтов AsiaTerra.info, (28.01 2020), centrasia.ru со статьей " А на фига узбекам парки?" Я был рад, что появился в Узбекистане еще один не пресмыкающийся и процитировал его в своей последней заметке.
Однако хотел бы и ныне еще сказать пару слов о нем. Он этого вполне заслуживает своим настоящим выступлением ("Предложения президенту..."), которое и вызвало мое нынешнее удивление.
Итак, названный наш соотечественник выступил на том же сайте AsiaTerra. Info 10. 02. 2020 (см Бахтиер Ирмухамедов " ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТУ УЗБЕКИСТАНА") в роли обустроителя жизни в Узбекистане, читай, совершил нечто подобное подвигу, а именно, выступил с заявкой на ревизора всего и вся, которые на его взгляд есть серьезная угроза нашим традиционным ценностям. Поэтому предлагает создать "мощный заслон против проникновения к нам аморальных западных веяний, в частности, ни в коем случае не допускать педерастизации Узбекистана и навязывания узбекистанцам порочной толерантности к прочим зарубежным извращениям" (см Б Ирмухамедов "Предложения президенту Узбекистана").
Оказывается, достаточно президенту Ш. Мирзиееву принять к руководству своим действиям на государственному уровне 20 предложений Б. Ирмухамедова. и все наладится в стране. Например, перестать рубить чинары, заменить (снять с должности) наиболее одиозных хокимов, не воровать, в т.ч. парки, убрать памятники...., приостановить латинизацию...,
Впрочем, полагаю, любой наш соотечественник может при желании ознакомиться подробно с этими предложениями и будь он . даже без семи пядей во лбу, будет в шоке, когда узнает, что главным тормозом для предотвращения вышеназванных угроз нашим ценностям является....И кто бы вы думали, Темур . Именно ему, по мнению Ирмухамедова, ...
Автор предложений делает акцент на необходимости " Осуществить детамерланизацию Узбекистана, основываясь на следующем..." Впрочем, читайте сами "Предложения Президенту..." , которые, если читать внимательно каждый пункт (20 предложений) и получите целостное представление об этой записке дилетанта, в которой, Тимуру из 5 стр текста, посвященной раскрытию содержания 20 предложений, только одно, а именно, 11-е говорит о полководце, занимая почти треть всего текста.
Вот избранные ее фрагменты
"Тамерлан, сын разбойника Тарагая, тоже был кровожадным разбойником, а также и международным преступником, истребившим в захватнических войнах миллионы людей;
- Тамерлан – это Гитлер средневековья;
- Тамерлан – шизофреник-маньяк, сооружавший горы черепов из убитых его головорезами мирных жителей разных стран; например, в Исфахане были возведены "минареты" из 80 тысяч черепов, в Багдаде – из 90 тысяч черепов, в Дели – из 100 тысяч черепов и т.д.;
- Тамерлан убивал узбеков; доказательство этому можно легко найти в летописях Арабшаха;
- Тамерлан по национальности не узбек, а монгол из племени барласов, родившийся на территории современного Узбекистана после того, как его отца Тарагая назначил смотрящим по оккупированному монгольской ордой Шахрисабзу его родственник по женской линии не менее кровожадный завоеватель Чингисхан;
- прямой потомок Тамерлана по мужской линии Бабур, которого изгнал с нашей территории узбек Шейбани-хан, основал в Индии династию Великих Моголов (монголов), а не Великих Узбеков, то есть он не считал себя узбеком;
- если Тамерлан и тимуриды не являлись узбеками, выглядит ли разумным и правильным увековечение их в Узбекистане, в котором они были не просто чужаками, а поработителями?
- можно ли представить, чтобы немцы сделали Гитлера своим национальным героем и понаставили ему памятники по всей Германии? А мы, как идиоты, возвели живодера в нашего национального героя, к тому же этот "герой" не узбек, а монгол, сын оккупанта. Где еще в мире есть подобное безумие?!"
Дальше – больше. Это надо читать, чтобы понять, ведь никто не знал до сей поры, пока не ударил как шаровой молнией по нашей голове (сознанию) Ирмухамедов: все плохо в Узбекистане. Встает вопрос: кто виноват? Получается. во всяком случае, как я прочитал и понял автора "Предложения..."., если зреть в корень, то более всего виноват в наших бедах Тамерлан, а отнюдь не большевизм - башизм, не каримизм, не те, узурпировавшие право быть правителями – начальниками над жизнью 33-х миллионов под предлогом строительства демократического и правового государства, т.е. собственно, не представители тотальной бюрократии от системы власти, не ее консерватизм, не отсутствие у множества Свободы от принуждение и насилия, не холуйство, не наше невежество и стереотипы мышления, граничащие с политическим мракобесием,...
Словом. читайте "Записки дилетанта". Так, в лучшем случае, я бы назвал названные предложения от Ирмухамедова, Читайте, и вам откроется он, как человек подобие ревизора и дилетанта, вышедшего за пределы своей компетенции. Ну, а то, как он лихо проскакал галопом по Европам, смешав в кучу....свои рациональные мысли с недоношенными мыслишками, умудрившись соединить высокие материи с дерьмом, то это отдельный разговор, к которому вернемся.

Бахадыр Ф. Мусаев 10 02 2020 Ташкент Тузель-2

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581425160
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