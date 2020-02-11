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|Вице-премьером Казахстана назначен невзрачный младшежузовец с липовой докторской политологии Е.Тугжанов
19:44 11.02.2020
Президент Казахстана К.Токаев своим указом назначил Е.Тугжанова вице-премьер-министром страны вместо ушедшего в Жамбылский акимат Б.Сапарбаева
ТУГЖАНОВ Ералы Лукпанович
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[..1963 - ..]
Родился в Западно-Казахстанской области. Казах
В 1988 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова.
В 1994 году окончил Институт государства и права Академии наук Республики Казахстан. Кандидат юридических наук. Доктор политических наук.
С 1988 по 1991 гг. работал преподавателем кафедры теории и истории государства и права Карагандинского государственного университета им. Е.А.Букетова.
С 1991 по 1994 гг. аспирант института государства и права Академии наук РК.
С 1994 по 1996 гг. работал научным сотрудником института государства и права Академии наук РК.
С 1996 по 1997 гг. работал старшим преподавателем, заместителем декана факультета государственной службы и международного права Казахского гуманитарно- юридического университета.
С 1997 по 1999 гг. работал деканом факультета международного права Казахского гуманитарно- юридического университета.
С 1999 по 2001 гг. работал директором филиала, затем директором института права и государственной службы Казахского гуманитарно-юридического университета в г.Астана.
С 2001 по 2006 гг. работал заместителем акима Карагандинской области.
С 2006 по 2008 гг. работал председателем Комитета по делам религий Министерства юстиции Республики Казахстан.
С 7 февраля 2008 - заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана - заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана администрации президента Республики Казахстан.
С 29 сент. 2008 - март 2017 - заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан;
С 14 марта 2017 - 13 июня 2019 - аким Мангистауской области
В 09.2019-02.2020 - пред. Федерации профсоюзов Казахстана
с 11.02.2020 - вице-премьер-министр РК
Семейное положение - женат, воспитывает четырех дочерей.
В 2007 году награжден медалью "Ерен еңбегі үшін".