Выбраться из плена... Свобода и Образование в Узбекистане, - Б.Мусаев

16:15 12.02.2020 Бахадыр Ф. Мусаев. К СЛОВУ О СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ,

СВОБОДЕ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА.



"Олдин тарбия, "Вначале воспитание

Кейин – назария." Затем – образование"

Узбекская поговорка.



И еще говорят, что в нашей жизни труднее стать (быть) настоящим человеком, чем хорошим специалистом или ученым. Потому не будет откровением утверждение, что на первом месте должно быть воспитание Человека с мировоззрением, ставящего превыше всего высшие ценности, связанные, прежде всего, с такими вещами, как свобода, справедливость, правда, честь, достоинство, порядочность...Но система образования Узбекистана будто "забывает" это. Разумеется, подобная забывчивость не является исключением присущим лишь нам. Однако я скажу за нашу страну и ее систему образования, предварительно приведя фрагменты одного разговора, спонтанно состоявшегося разговора между мной и Еркином Нуриддиновым, прежним коллегой по работе в ИСМИ (Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан.

I

Это была случайная встреча недельной давности. Слово за слово о житие –бытие, здоровье, делах семейных и разговор перешел в область того, чем занимается сегодня прежний коллега по аналитической работе. Он посетовал, что ранее было проще..., а теперь, будучи пенсионером, все же продолжает работать, преподает философию и потому всякое бывает, когда встречаешься, например, с безграмотностью и непрофессионализмом....

Я спросил..., и он в ответ на мой вопрос. сказал....и ничего, на первый взгляд, особенного в его словах, если иметь в виду нечто, которое бы касалось остро социального, заслуживающего внимания меня как социолога, тем не менее, что – то меня впечатлило в том разговоре. Быть может, скрытная боль, сквозившая в его тоне, выражение лица и глаза, когда он поделился тем, что его, видимо, свербило внутри

Впрочем, вот фрагменты нашего разговора.

- Слушай, Еркин, где ты работаешь ...

- Преподаю философию в одном вузе

- Ну, ты даешь и в таком возрасте

- А ты, разве забыл, что у меня ученая степень и звание доцента , 40 –летний опыт работы в качестве преподавателя философии. Так что я на своем месте. Правда, не все гладко в последнее время

- Что имеешь в виду?

-Знаешь, если не забыл, преподаватели должны проходить переподготовку и повышать квалификацию

- Не забыл. Помню, сам я проходил через это, когда работал в должности доцента кафедры марксистко- ленинской философии Ферганского политехнического института Но это было почти 40 лет назад. Наверное, многое изменилось в этой системе переподготовки.

- Вот, вот именно эта система переподготовки , которая меня и достала. Об этом могу тебе рассказать немного.

Каждые три года преподаватели вузов должны проходить двухмесячные курсы переподготовки и повышения квалификации в соответствующих центрах И здесь для нас введено новшество. Оно заключается в том, что теперь для того, чтобы пройти такую переподготовку, надо прежде сдать своеобразный экзамен.

-- Надо же ....Что за экзамен и для чего?.

- Чтобы получить возможность пройти переподготовку, предварительно требуется ответить на сто (100) тестовых вопросов и набрать соответствующее число баллов

- Что за вопросы и зачем они?

- Я тоже задаюсь этим вопросом, как и ты сейчас меня спрашиваешь. Кстати, из 100 вопросов лишь несколько относятся к специальности , а остальные связаны с блоками вопросов, касающихся знания компьютерной технологии, иностранных языков и гособразовательных стандартов . К чему мне, педагогу пенсионного возраста и к тому же , имеющему 40 летний опыт работы, с моими знаниями как философа , эта хрень Ума не приложу. . Приведу для наглядности пример тестовых вопросов, составленных сотрудниками отраслевого (регионального ) Центра переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров при Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека . В переводе на русский язык с узбекского огни звучат примерно следующим образом.

1. В каких целях созданы школы мастерства?

2. Какие работы Вы провели с талантливыми учащимися?

3.Как Вы оцениваете прикрепленных к Вам во время повышения квалификации и переподготовки педагогов?

Примечательно, что директор названного Центра по образованию физик или (математик), игнорирует просьбы слушателей с выбором ими самими языка при сдаче итоговых тестов. Между прочим, все подготовленные тесты на русском языке составлены безграмотно. Безусловно, лично мне не только обидно, а оскорбляет то, что нас , пенсионеров с большим опытом педагогической работы "переподготавливают" и "повышают" нашу квалификацию полуобразованные сотрудники "Центра" и задействованные педагоги Национального университета.

Как видишь и понимаешь, Бахадыр, здесь напрашивается обобщающий вывод: налицо непрофессиональный подход у работников названного Центра подготовки и повышения квалификации к своей работе. Но и это не все. Подобным же образом - ради "птички" (галочки), по сути, не профессионально работает большинство учреждений, относящихся к системе Минвуза, начиная от руководителя министерства, кончая руководителями отдельных его структур.

После этого откровения Еркина я посчитал не травить ему душу дальнейшими расспросами о работе, как ему там дышится и про политику ни слова. И не нашел ничего лучшего, как рассказать ему пару анекдотов про чукчу, а также, как ходили в разведку к белым Василий Иванович с Петькой Вспомнили лучшие свои годы, детей, былых друзей, запивая зеленым чаем №95 ...

II

А сегодня, спустя неделю вспомнился мне тот прошлый разговор, сетования Еркина Нуриддинова на непрофессионализм. Они послужили невольно толчком к моим попыткам поразмыслить о том, что же, собственно, может дать эта система, хотя будто не было, судя по тому, какую информацию я почерпнул от моего коллеги, что фабула содержит в себе какие - то события, факты, позволяющие придумать сюжет развернуть его в нужную сторону... Но, видимо, так уж устроена моя голова, в которой всегда может забродить и родится ...какая –нибудь ересь, только дай повод

Итак, возвращаясь к самому началу. Я хочу и имею сказать следующее за нашу систему образованию в контексте и на предмет озаглавленного.

На мой взгляд, у нас так предопределено природой, сложившихся порядков, связанных с тем обстоятельством, что над всем стоит разветвленная сеть власти, его монополия ( если не диктат ) на образование, читай, на деле власть над всем, включая и систему образования, находится в руках чиновничье –бюрократической системы. А таковая власть вовсе не имеет интереса к тому, чтобы передача знаний, особенно, в высших учебных заведениях, предназначенных для подготовки специалистов, была неразрывно связана с воспитанием у них навыков и стремления думать, вернее, обретения способности думать и быть независимыми людьми. И чем больше думаю о названной системе, то в голову идут избранные строки знаменитого Текста Завещания ("Васиятнома утбудир") Хазрат Махмудходжи Бехбуди, написанные им в один из последних мартовских дней 1919 г. накануне своей казни .

"Мы потеряли надежду выбраться из плена...Мои дорогие друзья! О Вас помню и хотел бы оставить Вам небольшое завещание...Всемерно поддерживайте тех, кто работает на ниве просвещения... Не оставляйте детей необразованными. Чтобы Вы ни делали, думайте и творите для общества Покажите всем путь к Свободе!..."

Написанные сто лет назад, они, эти слова отца среднеазиатского джадидизма, просветителя, ученого и муфтия, не потеряли своей актуальности и сегодня на фоне и в контексте всего того, что происходит и видится сегодня в Узбекистане. Здесь, несмотря на то, что в Основном Законе имеются статьи относительно уважения прав , свобод, чести, достоинства людей, сохранения исторического, духовного и культурного наследия народа, все это по жизни не более чем слова –фикции, так как в реальности нет главного , а именно, свобода не является политическим принципом и основой жизни людей(общества). Да, и откуда ему (названному принципу ) быть там, где на протяжении последних трех десятилетий имело место сверхвласть одного, дополняемая властью чиновничье- бюрократическим системы, читай, представленные натуральными клептократами в законе. Вот и все, что хотел сказать к слову о том, что не восторгаюсь системой образования в Узбекистане, как и тем всем, чем она занимается. Она по определению не способна готовить полноценного специалиста и человека, ибо находится под абсолютно тотальным надзором и контролем разветвленной системы (сетей) власти. В лучшем случае, система образования может заниматься более или менее успешно только рутинной передачей (трансляцией ) знаний будущим специалистам (кадрам). Разумеется, имеются в виду не специалисты, у которых , как показывают социальные реалии, что система сработала на подготовку , помимо всего прочего, у них устремления к самореализации как личностей, а сколько "специалистов" с дипломом, озабоченных одной мыслью: устроиться где – либо и так, чтобы найти место приложения своим "знаниям" , т.е. туда, где куют бабки Другого пути пока у нас и с такой системой образования нет, ибо над ней стоит, диктует и направляет власть, которой на хрен высокие материи типа разговоров о необходимости подготовки специалиста – гражданина, ориентированного на самореализацию как личности, думающего о своей жизни, ее смысла в контексте состояния общества, судьбы людей страны, где он родился.... Ведь, коли речь зашла о власти, то каждый ее представляющий, будь он руководитель, т.н. управленец или тот же "слуга народа", он, перво – наперво, занят тем, , что сам бабки кует - и хоре

Вместо P.S.

Вот и все и далеко не все на сегодня, коли пошевелить мозгами , затронув нашенскую систему образования. Она (эта система) пребывает под чутким руководством, лучше сказать, дает о себе знать и существует, благодаря различным методам опеки и контроля власти, которая , по сути, хочет она признавать или нет, подавляет личность, а значит , закрывает путь к Свободе человека.

Спрашивается: а что же Закон? Ответ один. Ведь это Узбекистан, где власть и является олицетворением ( вместо ) Закона и законов. Сколько можно повторять, что у нас такие порядки, согласно которым "некоторые равнее остальных". Данным обстоятельством , полагаю, понимается и объясняется многое.



Бахадыр Ф. Мусаев 11 (12) 02 2020 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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