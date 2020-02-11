О кодексе чести кочевника. И почему казахам не следует уподобляться своим бывшим угнетателям, - Н.Нуртазина

16:17 12.02.2020

О кодексе чести кочевника. И почему казахам не следует уподобляться своим бывшим угнетателям



12-миллионный титульный казахский этнос (альхамдулилла, Слава Богу) и … 50-тысячная малая этническая группа дунган…



Согласно Кодексу чести казахов-кочевников мужчине-воину следовало выбирать для войн и поединков равного себе соперника. Запрещалось вступать в перепалку с недостойным, глупым человеком ("акымак", "кеще"), поднимать руку на слабого, безоружного, женщину, слаборазвитого, больного (к примеру, может быть, дунгане по своему "больны", запутались со своей идентичностью, погрязли в торговле и пр.), путника. Неприкосновенным считались в любом уголке Степи мирный торговый караван, люди религии (любой, в том числе христиане, монахи), объекты культа, дипломат (гонец), а также любой гость, назвавший себя "кудаи конак" (Божий гость) и попросивший крова и ночлега.



Таковы были неписаные законы Великой Степи, правила рыцарского поведения, которым надлежало следовать всем членам тюркского (казахского) кочевого общества (а не только аристократические сословия, как в случае с традицией средневековой Европы, Японии и др.). В целом, рыцарское поведение, идеал благородства у номадов подразумевали главным образом умение прощать людей, особенно более низкого социального ранга, культурного и умственного уровня, стремление быть выше интриг и козней всяких глупцов, малосознательных групп людей, грешников и т.д. Также в нашей традиции в "золотой век" всемерно культивировалось среди мужчин-батыров самопожертвование, подвиг во имя спасения другого ("фидаи", "курбан").



Обращают внимание такие пункты Кодекса чести казаха-кочевника: "Ұлық болсаң кішік бол" ("Великий человек умеет умаляться" или "великий ведет себя как малый"), "Алдыңа келсе атаңның құнын кеш" (Если пришли с поклоном, прости даже убийцу отца), "Таспен атқанды аспен ат" (Если в тебя кидают камни, ты его "забросай" угощением).



…Казахи должны, на наш взгляд, прежде всего по капле выдавливать из себя "манкуртов" и колониальных рабов. Дело в том, что именно за века политической зависимости от царизма и СССР народ, во-первых, забыл свое прошлое и свои духовные ориентиры. Во-вторых, на протяжении 300-летней истории подчинения России казахи видели, мягко говоря, весьма неблагородное поведение со стороны своих "господ". И оно во многом записалось в подсознании. Так сказать, дурной пример для подражания. Как "дедовщина" в плохой армии: "меня били, придет время - и я тоже буду бить другого".



Наши предки-казахи долго сопротивлялись с оружием в руках российской экспансии, упорно защищали свои родовые земли, священный очаг. Было много жертв, постоянно лилась кровь. Но военно-техническое превосходство христианского государства, петровской России сделало свое дело, и в итоге нам пришлось "добровольно-принудительно" принять юридическое подданство империи.



Вскоре казахи и вовсе сложили оружие, в их руках оставалась только камча (нагайка). Воин-кочевник превратился в мирного пастуха, покорного и беззащитного чабана-налогоплательщика (с 19-ого века). Казкрай был оккупирован регулярными военными подразделениями империи, также размещены здесь четыре казачьих войска, все - вооруженные до зубов. Форма правления была военной, когда во главе стояли не гражданские лица, а генерал-губернаторы и военные губернаторы, уездные начальники (тоже военные чины). Судили казахов колониальной эпохи, за исключением мелких тяжб и межродовых конфликтов, тоже военные суды, о чем многие не знают. Отсюда - жестокие наказания, шпицрутены, сибирская каторга, пытки и расстрелы.



Казалось бы: что мог натворить нечастный и неграмотный казах, в руках которого от былого величия и богатства не осталось ничего, кроме жалкой камчи? Никак не может он уже противостоять пушкам и регулярному войску. Казах научился низко кланяться, произносить "Здрасти, таксыр!" ("Здравствуйте, господин!") при встрече с русским начальством, беспрекословно выполнять все приказы государства. Уже и земли все плодородные отдали, и от рек и водоемов откочевали (от греха подальше), и налоги (ясак, а вскоре и страшно обременительную подушную подать) платили исправно. И молчали давно в тряпочку, не пикали, поведение было - "тише воды, ниже травы".



Ан нет! Иго не облегчалось. Принцип наших покровителей, "великой нации" был "все больше и больше, все глубже и глубже, все наглее и наглее". Бесконечно и бесконтрольно измывались колонизаторы над подчиненным ему малым народом, можно сказать, в азарт входили. Помимо чисто материального ограбления, унижали морально, как только могли.



Об этом прошлом Казахстана всем нам хорошо известно. В одном из вариантов национального гимна "Алаш" (1917 г.) есть слова "Мал баққан, жәй жатқан ел едік, Бейнетті көп тартқан ер едік Қаны жат, тілі жат, діні жат Жат елден таяқты жеп едік" ("Безобидный народ мирных пастухов, мы терпели бесконечные мучения со стороны чуждого нам по крови, по языку и религии государства, мы были изрядно побиты этими чужаками").



Великая империя, получившая от Господа Бога бескрайнюю ширь, просторы, 1/6 часть земли, величие, славу... И такая жадность и ненасытность. Словно огромный жиреющий Медведь, империя все больше и больше наваливалась своим брюхом на нашу Степь. И жестокосердие. Видели, что перед ней на коленях - лишившийся своей государственности и ханов несчастный народ-бедолага, "осиротевший и овдовевший" (как образно выразился Ахмет Байтурсынов) народ-раб, с израненной душой и изможденным телом. И его, уже лежачего, надо было бить и бить, буквально и метафорически.



Да, Бог испытывает и людей, и народы властью, богатством и внешним превосходством, но "к Нему вы будете возвращены…" (Коран). По сути своей с "вечно крепостной душой", Российская империя потому была далека от Рыцарства и Аристократизма и не умела благородно, даже просто по-божески, по-христиански управлять подданными, даже миллионами рыдающих своих русских. Что бы ни делали несчастные казахи тех времен, они никогда не могли угодить нашей "госпоже" ("злой мачехе" или кто…). Все ей не нравилось и раздражало в Казахе: и как мы говорим, и как мы выглядим, и как мы кочуем, и как поем, и с кем дружим….и костюм наш не тот, и алфавит "бесит", и религия "фанатичная", и история не та… …И в душу лезла, шептала и дьявольски наговаривала, и за горло хватала, и душила насмерть. И всегда пыталась переделывать народ под себя, под свои злобные намерения и прихоти…



Как можно было до такой степени глумиться над малым народом?! Слабым, безоружным человеческим сообществом, готовым при первом же выстреле бежать, как испуганные антилопы. Которые, однако ж, были давнишними подданными этой империи, вручившими государству и короне, "старшему брату" свою национальную судьбу, величавшими императора "ак патша" (белый царь), долго веря ему как заступнику и гаранту.



Понятно, что унижение и преследование слабого и меньшого - это вовсе не величие и предмет гордости, а слабость, махровое язычество и первобытность. Когда забыв про небесный мандат, про Бога и христианские добродетели, та или иная нация, пользуясь лишь физическим превосходством и устрашая оружием, попирает своим поведением на исторической арене элементарные понятия человечности, совести и справедливости.



Поэтому так важны уроки истории. Казахи, пережившие в своей истории весь ужас колониализма, диктатуры коммунистов, познавшие как никто другой горечь унижения и несправедливости, разгул насилия и "законов джунглей" с правом сильного большинства "орангутангов" - не должны желать ни себе, ни другим повторения такой судьбы.



Не дай Бог уподобляться нам худшим угнетателям и "господам" в истории человечества. Мы должны вспомнить из глубин истории свое истинное "Я", правду о том, что казахи - народ-рыцарь, народ-аристократ (бекзат-халык). Благородством и справедливостью они и должны отличаться от массы "пигмеев" (сказано: "но прости их и пожалей, ибо не ведают, что творят…") Именно в горниле страданий наш народ научился философии ненасилия и любви, алхимии превращения даже бывших недругов и соперников в верных друзей и братьев. И да будет так, во веки веков.



Н. Нуртазина