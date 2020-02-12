Очередной "южанин" Акрам Мадумаров назначен вице-премьер-министром Киргизии по силовому блоку

21:23 12.02.2020

Акрам Мадумаров назначен вице-премьер-министром. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Отмечается, что Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующий указ.

Ранее депутаты Жогорку Кенеша одобрили кандидатуру Акрама Мадумарова на должность вице-премьер-министра. За него проголосовали 97 депутатов, против – 1.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сообщил, что основной обязанностью его нового заместителя будет решение приграничных проблем, полномочия по силовому блоку перейдут в ведение главы кабинета министров.

Предыдущий вице-премьер Жениш Разаков освобожден от должности 11 февраля.



МАДУМАРОВ Акрам Камбаралиевич

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[29.06.1977 - ..]

Род. в с.Кара-Дебе Кадамжайского района Баткенской области. Кыргыз.



Окончил Кыргызский аграрный университет, ветеринар и Дипломатическую Академию Министерства иностранных дел КР по направлению "Международные отношения". Кандидат биологических наук.



1999-2002 - аспирант Кыргызской аграрной академии;

2002-2005 - ассистент, старший преподаватель Кыргызской аграрной академии;

2006-2008 - референт Управления делами президента Кыргызской Республики, отдел организации производства и протокольных мероприятий;

2008-2009 - заместитель директора Управления делами президента Кыргызской Республики, южная резиденция президента Кыргызской Республики;

2009-01.2013 - заведующий отделом организации протокольных мероприятий Управления делами президента Кыргызской Республики;

01.2013-04.2013 - исполняющий обязанности главы Государственной администрации Кадамжайского района Баткенской области;

04.2013-06.2017 - глава Государственная администрация Кадамжайского района Баткенской области

С 19.06.2017 - 12.09.2017 - 1-й зам. руководителя аппарата президента КР.

С 12.09.2017 - 1 апр. 2019 - директор Государственной кадровой службы Кыргызстана

С 1 апр. 2019 - 12.02.2020 - полномочный представитель правительства КР в Баткенской области.



с 12.02.2020 - вице-премьер-министр КР



советник государственной службы 1 класса