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|Очередной "южанин" Акрам Мадумаров назначен вице-премьер-министром Киргизии по силовому блоку
21:23 12.02.2020
Акрам Мадумаров назначен вице-премьер-министром. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
Отмечается, что Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующий указ.
Ранее депутаты Жогорку Кенеша одобрили кандидатуру Акрама Мадумарова на должность вице-премьер-министра. За него проголосовали 97 депутатов, против – 1.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сообщил, что основной обязанностью его нового заместителя будет решение приграничных проблем, полномочия по силовому блоку перейдут в ведение главы кабинета министров.
Предыдущий вице-премьер Жениш Разаков освобожден от должности 11 февраля.
МАДУМАРОВ Акрам Камбаралиевич
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[29.06.1977 - ..]
Род. в с.Кара-Дебе Кадамжайского района Баткенской области. Кыргыз.
Окончил Кыргызский аграрный университет, ветеринар и Дипломатическую Академию Министерства иностранных дел КР по направлению "Международные отношения". Кандидат биологических наук.
1999-2002 - аспирант Кыргызской аграрной академии;
2002-2005 - ассистент, старший преподаватель Кыргызской аграрной академии;
2006-2008 - референт Управления делами президента Кыргызской Республики, отдел организации производства и протокольных мероприятий;
2008-2009 - заместитель директора Управления делами президента Кыргызской Республики, южная резиденция президента Кыргызской Республики;
2009-01.2013 - заведующий отделом организации протокольных мероприятий Управления делами президента Кыргызской Республики;
01.2013-04.2013 - исполняющий обязанности главы Государственной администрации Кадамжайского района Баткенской области;
04.2013-06.2017 - глава Государственная администрация Кадамжайского района Баткенской области
С 19.06.2017 - 12.09.2017 - 1-й зам. руководителя аппарата президента КР.
С 12.09.2017 - 1 апр. 2019 - директор Государственной кадровой службы Кыргызстана
С 1 апр. 2019 - 12.02.2020 - полномочный представитель правительства КР в Баткенской области.
с 12.02.2020 - вице-премьер-министр КР
советник государственной службы 1 класса