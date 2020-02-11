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|Ходжентский, Сергиопольский и Верненский уездный начальник генерал Аполлон Кушакевич. Забытые солдаты Империи-18
00:46 13.02.2020
КУШАКЕВИЧ Аполлон Александрович
Род. 14 октября 1827 года. Из дворян СПб. губернии. Православный.
Воспитывался в 1-м Кадетском корпусе.
с 14.08.1847 вступил в службу прапорщиком в Лейб-гвардии Финляндский полк. (с 3.09 - прибыл в полк)
с 3.04.1847 - подпоручик
10.10.1852-24.04.53 - г. по распоряжению начальства находился в лейб-гвардии в 2-й Артиллерийской бригаде с командой нижних чинов для изучения приемам и действиям
при орудиях
с 6.12.1852 - поручик
10.05-3.09.1853 - командирован на о. Эзель в качестве дежурного офицера при воспитанниках военно-учебных заведений
с 1854 - штабс-капитан с утверждением командиром роты /в резервном полку/
19.02.1855 - Высочайшее Благоволение в приказе по случаю вступления на престол Императора Александра II.
9.07-2.10.1856 - находился в Москве в сосставе отряда войск Гвардейских и Гренадерского корпуса, собранных по случаю Священного Коронования.
с 5.10.1856 - по расформировании резервных полков сдал роту.
с 24.10.1858 - 1(или 6).05.1862 - утвержден командиром роты в полку
С 10.05-1.12.1862 - по Высочайшему повелению находился в Южных губерниях для истребления саранчи на месте ее зарождения.
1.05.1863-5.09.1864 - командирован в Южные губернии для окончания начатых им исследований о саранче с прикомандированием на год к Этимологическому обществу
с 19.05.1863 - капитан
с 23.09.1864 - и.д. младшего штаб-офицера Лейб-гв. Финляндского полка
В 8.01-23.02.1865 - командирован военным приемщиком в Каргопольское уездное воинское присутствие Олонецкой губ.
с 25.1.1865 - командующий 2-м батальоном полка /на законном основании/
с 4.04? (или 03)1865 - полковник
с 19.08.1865 - утвержден командиром батальона
с 31.08.1867 - Высочайшим приказом назначен в распоряжение Туркестанского генерал-губернатора с зачислением по армейской пехоте.
с 1.10.1867 - отправлен к новому месту службы
с 13.12.1867 - приказом по военно-народному управлению Туркестана назначен начальником Ходжентского уезда.
с 15.04.1871 - приказом по ВНУ отчислен от должности начальника Ходжентского уезда с зачсиелнием в распоряжение Туркестанского генерал-губернатора.
с 31.05.1871 - приказом по ВНУ назначен начальником Сергиопольского уезда.
8.03.1873 - приказом по Военному министерству разрешено получать с 13.12.72 добавочное жалованье в размере 250 р. в год за выслугу 5 лет в Туркестанском крае.
с 11.09.1873 - приказом по ВНУ поручено управление Верненским уездом.
В 26.11.1875-22.12.1875 и 7.01-4.02.1876 - временно исправлял должность Военного губернатора Семиреченской области.
25.08.1879 - приказом Военного министра положено дополнительное жалованье с 13.12.1877 за выслугу 10 лет в Туркестане - 500 р. в год.
22.05.1880 г. подал на Высочайшее Имя прошение об отставке "ввиду слабости здоровья"
с 7.06.1880 - приказом по ВНУ впредь до увольнения в отставку уволен в отпуск с выездом во все города Империи с содержанием в течении 2 месяцев.
2.10.1880 генерал-губернатор фон Кауфман направил в Гланвй Штаб ходатайство с просьбой назначить Кушакевичу пенсион из Госказначейства в 1000 р. в год и из эмиретальной кассы - 359 р. в год.
с 15.02.1881 Высочайшим приказом уволен в отставку с мундиром и пенсией. Избрал для места жительства СПб. и губернию.
С 3.01.1858? - в 14-дневном отпуске
В 1873 - был в 28 дневном отпуске.
С 11.12.1877 - в 28 дневном отпуске в г. Ташкент, явился досрочно 28.12.
В делах:
Находился в составе войск, охранявших Побережье СПбургской губернии и Выборгского уезда с 9.03 по 09.1854 г.
С 2.02 по 6.05.1863 находился в составе войск Виленского ВО по случаю мятежа в Западных пределах Империи.
В экспедициях - 18.04 при поражении шайки Мадкевича у с. Киванцы Виленской губ. и при решительном поражении
генерал-майором Ганецким единовременных скопищ Сираковского и Калышки; 25.04 - при Медейке; 26.04 - при Гивенишках и Гудишках и
27.04 - при Шнуркишках в Ковенской губ. В деле против польских мятежников у с.
Киванцы 18.04 контужен ружейной пулей в правую голень.
В Виленском военном округе находился с 2.02 по 6.05.1863 - что засчитано в службу вдвое.
Имущества не имеет
Под судами не был
награды:
орден Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (22.05.1863 - за отличия в деле против польских мятежников 18.04.63 у с. Каванцы)
орден Св. Анны 2 ст. с Императорской короной (24.10.1873)
орден Св. Анны 2 ст. (23.09.1869)
орден Св. Станислава 2 ст. с Императорской короной и мечами над орденом (30.08.1866)
орден Св. Станислава 2 ст. с мечами (25.06.1863 - за отличия в деле против польских мятежников 25.04 при Медейно? и 26.04 - при Гавснишках и 27.04 - при
Шнукишках?)
орден Св. Анны 3 ст. (30.08.1862)
Германский орден Короны 4 ст.
бронзовая медаль "В память войны 1853-56 гг."
бронзовая медаль "За усмирение Польского мятежа 1863-64 гг."
Вдовец, детей нет.
Жалованье - 1000 р. + 1000 р. столовых + 500 р. прибавочных. Всего 2500 р. в год.
Полный послужной список от 07.1880
Умер 15.08.1882
РГВИА
Фонд 400, Опись 12, Дело 9280
с. 21-30
Подготовила: АНДРЕЕВА Валерия Витальевна, Москва