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Умер спаситель Кракова Герой Советского Союза полковник ГБ Алексей Ботян ("майор Вихрь")
08:31 13.02.2020

Алексе́й Никола́евич Ботя́н (род. 10 февраля 1917, д. Чертовичи, Виленская губерния, Российская империя) - советский разведчик, ветеран Второй мировой войны, Герой Российской Федерации (2007). Согласно одной из версий, сыграл значительную роль в сохранении Кракова от разрушения германскими войсками. Прототип главного героя фильма "Майор Вихрь". Полковник госбезопасности.

Родился 10 февраля 1917 года в деревне Чертовичи Виленской губернии (ныне Воложинского района Минской области Белоруссии). Отец - столяр.
Алексей Ботян вырос в крестьянской семье, проживавшей на территории Западной Белоруссии, в Воложинском районе Минской области, которая в марте 1921 года отошла к Польше.
По окончании школы был призван в польскую армию, в составе которой служил унтер-офицером 3-го дивизиона зенитной артиллерии в городе Вильно. В сентябре 1939 года, командуя расчетом зенитного орудия, участвовал в боях против германского вторжения в Польшу. Под Варшавой его орудие сбило три самолета Junkers.
Советский период[править | править код]
Когда в 1939 году восточные районы Польши заняли советские войска, стал гражданином СССР, преподавал в начальной школе.
В 1940 году направлен на службу в органы НКВД СССР, в 1941 году окончил разведывательную школу. В июле 1941 года зачислен в состав Отдельной мотострелковой бригады особого назначения, подчинявшейся четвертому управлению НКВД СССР (начальник управления - П. А. Судоплатов).
В ноябре 1941 года в качестве командира разведывательно-диверсионной группы переброшен за линию фронта. Участвовал в обороне Москвы.
В 1942 году направлен в глубокий тыл врага в западные районы Украины и Белоруссии. Действовал там как самостоятельно, так и в составе крупных партизанских отрядов. Был заместителем по разведке командира партизанского соединения Героя Советского Союза В. А. Карасева.
Под его непосредственным руководством проведена операция по взрыву немецкого гебитскомиссариата в городе Овруч Житомирской области Украинской ССР, когда там находилась инспекция из Германии. В результате этой операции 9 сентября 1943 года уничтожено 80 гитлеровских офицеров. За эту операцию Алексей Ботян был представлен к званию Героя Советского Союза, но награды тогда не получил.
В мае 1944 года по заданию Центра во главе группы из 28 человек совершил переход в Польшу, имея задачу организации разведки расположения и передвижения противника в районе города Кракова. Благодаря хорошему знанию польского языка и культуры местного населения, а также своим организаторским способностям, Алексей Ботян сумел организовать взаимодействие и совместные боевые операции с такими разными политическими силами, как части Армии Крайовой, Армии Людовой и крестьянскими Батальонами Хлопскими. Под его руководством была проведена операция по захвату совместно с подразделениями Армии Людовой города Илжа, в ходе которой из тюрьмы были освобождены арестованные польские патриоты, захвачено большое количество оружия и снаряжения. В настоящее время в городе Илжа установлен памятник героям этого боя, на котором вместе с именами поляков выбиты имена и советских бойцов группы А. Н. Ботяна. Группе Алексея Ботяна удалось обосноваться в районе Кракова и развернуть широкую разведывательную и диверсионную деятельность. В конце 1944 года бойцами группы был захвачен инженер-картограф Зигмунд Огарек, этнический поляк, мобилизованный в состав гитлеровской армии и служивший в тыловых подразделениях вермахта. Огарек дал ценные показания о складе взрывчатки доставленной в Ягелонский за́мок, которую, по одной из версий, предполагалось использовать для уничтожения исторического центра Кракова, Рожновской плотины и мостов через реку Дунаец. Алексею Ботяну удалось внедрить в за́мок под видом грузчика польского патриота, который установил мину замедленного действия.
В разгар наступления Красной армии утром 18 января 1945 года мина была приведена в действие и вражеский склад взлетел на воздух. На следующий день, 19 января в Краков вошли передовые части 1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза И. С. Конева. Город практически не пострадал в ходе боевых действий (было взорвано лишь несколько мостов через Вислу).
Роль Алексея Ботяна в сохранении Кракова во время Второй мировой войны ставится под сомнение в современной Польше.
В последние месяцы войны группа Алексея Ботяна действовала в тылу врага на оккупированной территории Чехословакии.
С 1945 года проходил службу в оперативном составе 1-го Управления (внешняя разведка) Наркомата государственной безопасности СССР (с 1946 года - Министерство государственной безопасности СССР, с 1954 года - Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР).
В 1947 году был заброшен в Чехословакию под видом рабочего-чеха, работал слесарем на заводе в городе Жатец Судетской области, там же учился в Высшей промышленной моторостроительной школе. Пройдя натурализацию, переведен на урановые рудники в Яхимов. В дальнейшем неоднократно выезжал в заграничные командировки в различные европейские страны для выполнения сложных и ответственных заданий, сведения о которых еще засекречены.
Привлекался для консультирования сотрудников группы специального назначения "Вымпел".
В 1983 году в звании полковника уволен в отставку по возрасту. До 1989 года продолжал работать в органах КГБ СССР в качестве гражданского специалиста.
Владеет немецким, польским и чешским языками.
Указом Президента Российской Федерации от 10 мая 2007 года "за мужество и героизм, проявленные в ходе операции по освобождению польского города Кракова и предотвращению уничтожения его немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" полковнику в отставке Ботяну Алексею Николаевичу было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали "Золотая Звезда".
Живет в Москве.

Семья
Отец - Николай Ботян, столяр. Он ездил на заработки не только в Германию, но и в Аргентину, в совершенстве владел немецким и испанским языками. Немецкому обучил и сына.
Супруга - Ботян Галина Владимировна (урожд. Гелена Гинцель), по происхождению чешка.
Дочь:
Ботян Ирина Алексеевна
Есть внуки, два правнука.

Награды

Герой Российской Федерации (9 мая 2007 года) - за мужество и героизм, проявленные в ходе операции по освобождению польского города Кракова и предотвращению уничтожения его немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2017 год)
Орден Мужества,
Два ордена Красного Знамени,
Орден Отечественной войны I степени,
Орден Трудового Красного Знамени,
Медаль "За боевые заслуги",
Медаль "Партизану Отечественной войны" I степени,
Другие медали СССР и РФ,
Почетный сотрудник госбезопасности,
Орден Виртути милитари (Польша)
Медали ПНР,
Почетный гражданин города Илжа (Польша).

ru.wikipedia.org

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581571860
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