Сын спикера КазПарламента Дариги Назарбаевой попросил полит-убежища в Англии и грозит мега-разоблачениями!

12:42 13.02.2020

Сын Дариги Назарбаевой и погибшего в Австрийской тюрьме Рахата Алиева - Айсултан сообщил через свой Твиттер, что официально попросил власти Великобритании о политическом убежище, а заодно поведал, что располагает убойным компроматом о коррупционных связях правительств (надо полагать - высших должностных лиц) Казахстана и России. Более того, он уже дал на этот счет большое и подробное интервью "Таймс" (следите за анонсами) и готов еще рассказать много чего интересного.



НАЗАРБАЕВ (АЛИЕВ) Айсултан Рахатович

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[26.08.1990 - ..]

Род. в Алматы?

Сын Р.Алиева и Дариги Назарбаевой (старшей дочери Н.Назарбаева).



Учился в Школе "Международный колледж непрерывного образования" (Астана); школе-пансионе "Американская международная школа" (Зальцбург, Австрия);

Окончил британскую Royal Military Academy Sandhurst (нач. 2009-04.2010). Окончил магистратуру университета КИМЭП по специальности "бизнес-администрирование" (Алматы).



Проходил военную службу в одной из воинских частей близ станции Отар в Жамбылской области;

служил в Главном разведывательном управлении Министерства обороны РК (=01.2012-2013=)



В 2006 году провел два матча за столичный ф/к "Рахат", а также принимал участие в отборочном турнире чемпионата Европы-2006 в составе казахстанской юношеской сборной.



Во время учебы в Англии играл в молодежных командах "Челси" и "Портсмут" – в составе последней даже стал бронзовым призером чемпионата Англии среди молодежи.



(рост 179 см, вес 75 кг)



•Футболист FC Admira Wacker (город Медлинг, Австрия);

•2006-2007 годы - футболист ФК "Рахат" (Астана), юношеская сборная РК по футболу;

•2007 год - футболист Chelsea F.C. (Лондон);

•2007 год - футболист Portsmouth F.C. (город Портсмут, графство Гэмпшир, Англия);

•с 03.2011 года - нападающий футболист дубля ФК "Локомотив", Астана и ф/к "Астана";

•2012 год - футболист ФК "Жетысу-Сункар" (Талдыкорган).



Лейтенант Разведуправления МО РК (04.2010).

Старший лейтенант (08.2013)



Получил британскую награду "За доблесть" за участие в операциях, приравненных к боевым",



Супруга - Алима Назарбаева (в браке с августа 2013 года), Училась в Лондонском университете Картолд, где изучала историю искусств. Дедушка Алимы - известный актер Ануар Боранбаев, в честь его назван кинотеатр в Аркалыке, откуда родом семья Боранбаевых.куратор Национальной картинной галереи "Астана". Родилась в 1993 году в семье Кайрата и Шолпан Боранбаевых. Училась в институте искусства Courtauld (Курто) в составе Лондонского университета.



Дочь Амели (9.06.2016 г.р.)



Тесть - Кайрат Боранбаев. Родился в 1966 году. В советское время работал тренером-преподавателем в спортивных школах, с 1993 по 2014 годы - в бизнесе. В разные годы занимал должности исполнительного директора ЗАО (позднее - АО) "КазТрансГаз", замгендиректора АО "КазТрансГаз" по внешним связям. С 2006 по 2014 годы был генеральным директором совместного казахстанско-российского предприятия в сфере оборота, переработки и транспортировки природного газа ТОО "КазРосГаз". С марта 2015 года возглавляет Национальный паралимпийский комитет РК. На 2016 год он - председатель наблюдательного совета футбольного клуба "Кайрат", владелец франшизы "McDonalds" в Казахстане.



В 02.-10.2017 - вице-президент Федерации футбола РК по связям с международными организациями ФИФА, УЕФА и Национальными Ассоциациями



"По воле Аллаха я родился в семье Лидера Нации. И моей главной должностью является то, что я внук президента. На этой должности я нахожусь 24 часа в сутки"



Выступление на круглом столе о перспективах казахстанского футбола, 2015 года. Источник - kursiv.kz.



"Мечты Абылая сбылись в сегодняшнем Казахстане. Их не смог воплотить ни один хан, но воплотил первый законно избранный президент. Наш отважный народ, ведомый сильным и мудрым лидером, за 25 лет сделал больше, чем за все предыдущие века (…) Слава Аллаху, что у казахов есть такой лидер, достижениями которого сегодня восхищался бы сам Абылай хан".

Из поста на личной странице в Facebook. 2016 год.



23 января 2019 разместил пост в Facebook - "вырвавшись из заключения в частной российской тюрьме... вернулся домой без своих документов – все было украдено и уничтожено" и что "туда меня поместили "доброжелатели" из числа близких людей, которым я должен был доверять".



5 июня 2019 года, по данным британского издания Court News, - Айсултан укусил полицейского Росса Самбрука, когда тот попытался ему помешать совершить самоубийство в чужом номере.

Суд короны Саутуорка (Лондон) отмечает, что полицейского вызывали двумя днями ранее в отель, в котором проживал Айсултан, потому что он грозился выпрыгнуть из балкона.

ca-news.org/news:1555026/?from=portal&place=nowread&b=1