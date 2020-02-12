В руинах ТЦ поселка Масанчи найден еще один обгоревший труп. Число жертв курдайского погрома выросло до 11 человек

12:54 13.02.2020

Сегодня утром в развалинах сожженного казахскими погромщиками Торгового Центра поселка Масанчи (Кордайский район Жамбылской области) найден труп еще одного пострадавшего. Тело сильно обгорело и отправлено на экспертизу. Таким образом число официально признанных погибшими достигло 11 человек.