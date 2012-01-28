Воинский начальник Семиреченской области генерал Александр Устругов. Забытые солдаты Империи-19

09:27 14.02.2020

УСТРУГОВ Александр Иванович



Род. в 1825 году. Из дворян Херсонской губ. Православный



Воспитание получил в 2-м Кадетском корпусе



с 10.08.1844 - выпущен из унтер-офицеров кадетского корпуса в прапорщики 3-й легкой батареи 17-й арт. бригады.

с 30.08.44 отправлен и с 8.09 - прибыл к батарее.

с 1.07.1848 - подпоручик на вакансию

с 18.06.1850 - поручик на вакансию

с 11.04.1854 - штабс-капитан за отличия по службе

с 1.09.1855 - батарея переименована из 3-й легкой в 6-ю облегченную той же бригады

с 2.01.1858 - переведен в 4-ю облегченную батарею той же бригады

с 26.08.1858 - капитан на вакансию

с 17.09.1859-28.12.1860 - находился с командой нижних чинов в переменной части Образцовой пешей батареи, "для узнания

разных правил строевой службы".

с 30.11.1860 - переведен в 5-ю батарейную батарею 18-й арт. бригады

с 6.02.1861 - Высочайшим приказом переведен в Кронштадтскую крепостную артиллерию.

с 10.02.1861 - командир 5-й роты Кронштадтской крепостной артиллерии (отправлен в нее с 4.03 и прибыл 30.03)

с 21.09.1863 - назначен командующим фортом "Константин" Кронштадтской крепости (с 25.08.65 - утвержден в должности)

с 25.08.1865 - подполковник

с 2.03.1869 - полковник за отличия по службе с назначением Губернским воинским начальником Семиреченской области и командующим Верненским губернским батальоном с зачислением по армейской пехоте. (отправлен 5.05 и прибыл к должности 26.06.69).

с 14.06.1870 - Высочайшим приказом также назначен начальником Верненского военного госпиталя

с 21.02.1878 - генерал-майор /старшинство в чине с 30.08.1878/

с 16.03.1880 - Высочайшим приказом разрешено продолжить полученный отпуск в пределах Империи до 24.06.1880 с отчислением от должностей.

с 6.01.1881 - Высочайшим приказом зачислен в запасные войска с оставлением по армейской пехоте с содержанием в раземере полной пенсии при отставке в 86о р. в год., переехал на постоянное место жительство в СПб.



Был в 28-дневном отпуску (28.01-12.02.1863)



Имущества не имеет.



Под судами не был.



Вдов, детей нет.



В походах и делах:

Против горцев в 1854 году с 14.04 при перестрелки колонны генерала Вагнера с горцами при следовании из Варенковской пристани в станицу Николаевскую,

28.04 - в движении отряда из ст. Николаевской к Новороссийску при появлении у последнего судов англо-французского флота; с 2.05 - в возвращении отряда

при перестрелке с горцами обратно в ст. Николаевскую; 18.06 - при отражении горцев с большой для них потерею колонной войск, высланных для заготовления дров

из отряда, находившегося на Керчигневских? высотах; 30.06 - при перестрелке с горцами отряда, следовавшего из ст. Николаевской в Форт Раевский и обратно;

18 и 25.07 - в вывозе разного рода имущества из Гостагавского укрепления и по уничтожении этого укрепления в переходе гарнизона его занимавшего в

крепость Анапу; 23.07 - при перестрелке с горскою засадой колонны, следовавшей из ст. Николаевской в форт Раевский и обратно; 7.08 - в движении отряда

из ст. Николаевской на Керчигневские высоты и вторичное устройство засады на тех же высотах, взятии с боем пленных и запасов хлеба и сена, принадлежавших

неприятелю, возвращении колонны с перестрелкою в ст. Николаевскую; 16.08 - при рекогносцировке отрядом леса Шалих и перестрелке с горцами;

17.08 - в заготовлении в этом лесу фашин для приведения крепости Анапы в оборонительное положение и обратном движении из леса при перестрелках отряда с горцами.

В Крымскую войну - в первую кампанию с 1.09.1854 по 1.01.1855 и с 17.09.1854 по 1.01.1855 в составе войск Восточной части Крыма. Во вторую кампанию -

с 1.01.1855 по 31.12.1855 включительно.

16.05.1855 - при бомбардировании Арабатского укрепления неприятельской эскадрой; 29.07 - в конанаде неприятеля по Арабатскому укреплению; в декабре - покушении

неприятельских пароходов завладеть конфискованным судном Филомели? в Феодосийской бухте и отражении неприятеля - в действии наших батарей;

в третю кампанию с 1.01 по 20.03 в составе войск Южной армии. Ранен и в плену не был.



награды:

орден Св. Владимира 3 ст. (1874)

орден Св. Владимира 4 ст. с бантом за выслугу 25 лет беспорочно в офицерских чинах (14.06.1870)

орден Св. Анны 2 ст. (1871)

орден Св. Анны 3 ст. (20.06.1861)

орден Св. Станислава 2 ст. с Императоской короной (31.03.1868)

орден Св. Станислава 2 ст. (4.10.1863)

орден Св. Станислава 3 ст. (30.05.1857)

Крест "За покорение Кавказа" (23.10.1864)

бронзовая медаль "В память войны 1853-56 гг." на Андреевской ленте.



25.08.1882 подал прошение об отставке на Высочайшее Имя "ввиду расстроенных домашних обстоятельств".

с 25.09.1882 Высочайшим приказом уволен от службы в запас с мундиром и пенсией.

с 30.09.1882 - проживает Пушкинская улица д. 9 Московской части г. СПб.



Полный послужной список от 25.08.1882



РГВИА

400-12-12094

с. 19-24



подготовила

АНДРЕЕВА Валерия Витальевна, Москва