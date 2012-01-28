|15:02 Древнейшие документы о татаро-монголах. Где находятся и когда написаны?
14:57 Как генерал Лазарев присоединил к России Грузию (уроки истории)
14:56 Штирлиц жарил картоху... Экс-вице-премьер Киргизии Разаков отрицает, что он таджикский шпион
14:28 УзбВласти пытаются оспорить решение международного суда о выплате $40 млн туркам по делу Turkuaz
14:03 Эрдоган выступает подрядчиком в большой игре на БлВостоке, - Ст.Тарасов
13:58 Читая "Каннибальские метафизики" де Кастру. Главная ошибка западного мышления, - Александр Дугин
13:46 КазПолуПрез Токаев прибыл с 2-дневным визитом в Мюнхен
13:36 Хакеры хакнули базу данных правонарушений КазГенпрокуратуры
12:53 Айсултаном Назарбаевым манипулируют некие люди и он "под влиянием психоактивных веществ", - казминистр Абаев
12:34 Зачем казахстанцам перепись? - А.Величко
11:37 Планировка Бишкека: игнорировать интересы граждан уже нельзя, - С.Масаулов
11:20 Главу Госстроя Киргизии Абдиева выгоняют в отставку
11:10 На самом деле удар по американским объектам в Ираке привел к ранениям свыше ста бойцов
11:02 Болевые точки Кордая: наркотрафик, контрабанда и передел сфер влияния, - Д.Ашимбаев
10:44 "Достойное служение Родине…". Вышел том воспоминаний о 1-м спикере КазПарламента М.Оспанове
09:59 Бердымухамедов готовит транзит власти и официальную девальвацию
09:54 Сколько стоит мир в Афганистане, - Вл.Щербаков
09:27 Воинский начальник Семиреченской области генерал Александр Устругов. Забытые солдаты Империи-19
09:23 Уставшее правительство. Провалы Разакова, приграничье и НЕбезопасность Кыргызстана, - "ВБ"
09:05 Внук елбасы стал для Казахстана информационной бомбой, - "Взгляд"
08:59 На грани 13-й русско-турецкой: Эрдоган рвет с Россией и грозит войной
08:54 Госчиновники продают Россию хозяевам тех стран, где живут их дети, - "СП"
08:47 Британия больше не "тихая гавань" для эмигрантов из пост-СССР, - Ю.Моша
08:32 Создатель пакистанской "Армии чистых" Хафиз Саид осужден на пять с половиной лет, - В.Скосырев
00:46 Трамп бросает вызов единству "Талибана", - И.Субботин
00:44 На пути из Китая в Европу встала бюрократическая стена, - А.Комраков
00:20 Майкл Хадсон: Чем на самом деле Сулеймани мешал американцам
00:12 Насилие вполсилы. США анонсировали новое соглашение с талибами сроком на неделю, - "Къ"
|Воинский начальник Семиреченской области генерал Александр Устругов. Забытые солдаты Империи-19
09:27 14.02.2020
УСТРУГОВ Александр Иванович
Род. в 1825 году. Из дворян Херсонской губ. Православный
Воспитание получил в 2-м Кадетском корпусе
с 10.08.1844 - выпущен из унтер-офицеров кадетского корпуса в прапорщики 3-й легкой батареи 17-й арт. бригады.
с 30.08.44 отправлен и с 8.09 - прибыл к батарее.
с 1.07.1848 - подпоручик на вакансию
с 18.06.1850 - поручик на вакансию
с 11.04.1854 - штабс-капитан за отличия по службе
с 1.09.1855 - батарея переименована из 3-й легкой в 6-ю облегченную той же бригады
с 2.01.1858 - переведен в 4-ю облегченную батарею той же бригады
с 26.08.1858 - капитан на вакансию
с 17.09.1859-28.12.1860 - находился с командой нижних чинов в переменной части Образцовой пешей батареи, "для узнания
разных правил строевой службы".
с 30.11.1860 - переведен в 5-ю батарейную батарею 18-й арт. бригады
с 6.02.1861 - Высочайшим приказом переведен в Кронштадтскую крепостную артиллерию.
с 10.02.1861 - командир 5-й роты Кронштадтской крепостной артиллерии (отправлен в нее с 4.03 и прибыл 30.03)
с 21.09.1863 - назначен командующим фортом "Константин" Кронштадтской крепости (с 25.08.65 - утвержден в должности)
с 25.08.1865 - подполковник
с 2.03.1869 - полковник за отличия по службе с назначением Губернским воинским начальником Семиреченской области и командующим Верненским губернским батальоном с зачислением по армейской пехоте. (отправлен 5.05 и прибыл к должности 26.06.69).
с 14.06.1870 - Высочайшим приказом также назначен начальником Верненского военного госпиталя
с 21.02.1878 - генерал-майор /старшинство в чине с 30.08.1878/
с 16.03.1880 - Высочайшим приказом разрешено продолжить полученный отпуск в пределах Империи до 24.06.1880 с отчислением от должностей.
с 6.01.1881 - Высочайшим приказом зачислен в запасные войска с оставлением по армейской пехоте с содержанием в раземере полной пенсии при отставке в 86о р. в год., переехал на постоянное место жительство в СПб.
Был в 28-дневном отпуску (28.01-12.02.1863)
Имущества не имеет.
Под судами не был.
Вдов, детей нет.
В походах и делах:
Против горцев в 1854 году с 14.04 при перестрелки колонны генерала Вагнера с горцами при следовании из Варенковской пристани в станицу Николаевскую,
28.04 - в движении отряда из ст. Николаевской к Новороссийску при появлении у последнего судов англо-французского флота; с 2.05 - в возвращении отряда
при перестрелке с горцами обратно в ст. Николаевскую; 18.06 - при отражении горцев с большой для них потерею колонной войск, высланных для заготовления дров
из отряда, находившегося на Керчигневских? высотах; 30.06 - при перестрелке с горцами отряда, следовавшего из ст. Николаевской в Форт Раевский и обратно;
18 и 25.07 - в вывозе разного рода имущества из Гостагавского укрепления и по уничтожении этого укрепления в переходе гарнизона его занимавшего в
крепость Анапу; 23.07 - при перестрелке с горскою засадой колонны, следовавшей из ст. Николаевской в форт Раевский и обратно; 7.08 - в движении отряда
из ст. Николаевской на Керчигневские высоты и вторичное устройство засады на тех же высотах, взятии с боем пленных и запасов хлеба и сена, принадлежавших
неприятелю, возвращении колонны с перестрелкою в ст. Николаевскую; 16.08 - при рекогносцировке отрядом леса Шалих и перестрелке с горцами;
17.08 - в заготовлении в этом лесу фашин для приведения крепости Анапы в оборонительное положение и обратном движении из леса при перестрелках отряда с горцами.
В Крымскую войну - в первую кампанию с 1.09.1854 по 1.01.1855 и с 17.09.1854 по 1.01.1855 в составе войск Восточной части Крыма. Во вторую кампанию -
с 1.01.1855 по 31.12.1855 включительно.
16.05.1855 - при бомбардировании Арабатского укрепления неприятельской эскадрой; 29.07 - в конанаде неприятеля по Арабатскому укреплению; в декабре - покушении
неприятельских пароходов завладеть конфискованным судном Филомели? в Феодосийской бухте и отражении неприятеля - в действии наших батарей;
в третю кампанию с 1.01 по 20.03 в составе войск Южной армии. Ранен и в плену не был.
награды:
орден Св. Владимира 3 ст. (1874)
орден Св. Владимира 4 ст. с бантом за выслугу 25 лет беспорочно в офицерских чинах (14.06.1870)
орден Св. Анны 2 ст. (1871)
орден Св. Анны 3 ст. (20.06.1861)
орден Св. Станислава 2 ст. с Императоской короной (31.03.1868)
орден Св. Станислава 2 ст. (4.10.1863)
орден Св. Станислава 3 ст. (30.05.1857)
Крест "За покорение Кавказа" (23.10.1864)
бронзовая медаль "В память войны 1853-56 гг." на Андреевской ленте.
25.08.1882 подал прошение об отставке на Высочайшее Имя "ввиду расстроенных домашних обстоятельств".
с 25.09.1882 Высочайшим приказом уволен от службы в запас с мундиром и пенсией.
с 30.09.1882 - проживает Пушкинская улица д. 9 Московской части г. СПб.
Полный послужной список от 25.08.1882
РГВИА
400-12-12094
с. 19-24
подготовила
АНДРЕЕВА Валерия Витальевна, Москва