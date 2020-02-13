Кому не по нраву модернизация авиабазы "Кант"?, - С.Чериков

15:47 14.02.2020

Появляются новые мнения и комментарии касательно намерений российской стороны разместить современные средства ПВО и совершенствовать инфраструктуру авиабазы "Кант" в Кыргызстане. К примеру, сегодня Кыргызская служба РСЕ-РС (радио "Азаттык") разместила интервью экс-замминистра обороны КР Мурата Бейшенова на кыргызском, в котором выражается то ли пожелания, то ли сожаление.



Суть его слов, если отбросить в сторону не относящиеся к предмету его же особого мнения риторику, заключается в том, что несмотря на важность российских мер по укреплению авиабазы, существует проблема в плане совместного ее использования. В частности у кыргызского военного "сердце болит от неспособности Кыргызстана самому защитить собственное небо, устанавливать необходимые для этого оборудования и средства, а также самому подготовить собственных специалистов". Для чего, по мнению Бейшенова, "надо бы подготовить на данном аэродроме (имея в виду "Кант") своих военных летчиков, улучшить их тренировку. К тому же все коммунальное обслуживание взяло на себя наше государство. А арендная плата за использование земли установлена дешевая. Еще, деньги за это к нам поступают не наличные, а идут на подготовку наших курсантов в военно-воздушных учебных заведениях России".



Казалось бы, все предельно ясно и понятно. То есть, российские инвестиции направлены на решение конкретных задач именно укрепления обороноспособности Кыргызстана, и не оставляют лазеек для коррупционных составляющих. Поскольку всем известно, какие только операции не проворачивают ушлые коррумпики, когда имеют дело с наличными грантами и инвестициями.



Но, сие оказались только цветиками "особого мнения". Ягодки он высыпал напоследок. Далее он говорит:



- Однако, полномочия авиабазы "Кант" в решении региональных военных споров и конфликтом ограничены. Помощь нам предусматривается лишь в случае угроз со стороны стран, не являющиеся членами ОДКБ. Ну, а если не дай Бог, возникнет конфликт между государствами-членами ОДКБ, то данная военная база России нам помочь не может, т.к. Россия не может вмешиваться и улаживать внутренние конфликты Организации. Поэтому, было бы хорошо, если бы мы сами создавали и развивали собственные Вооруженные силы, в том числе военно-воздушные.



Что на это ответить?



Простой ответ: решение пограничных споров конфликтов Кыргызстана с соседями, на что намекает Бейшенов, в первую очередь входит в компетенцию и прямые обязанности правительства КР, которое должно решать проблемы через курирующих данный блок вице-премьера, профильных министерств и ведомств, местные органы власти.



Что касается наличия отсутствия полноценных собственных военно-воздушных сил и подготовки кадров для них, то прежде чем об этом говорить, следовало бы знать специфику летного дела и критериев службы в ВВС.



Итак, критерий первый. Авиация, особенно современная боевая - особый род войск, куда простым смертным путь заказан. Отбор туда тщательная и жесткая, служба требует особых физических и моральных данных, так как, летать приходится на заоблачных, а порою в зависимости от конкретной боевой обстановки, и на стратосферных и космических высотах, где существует большой перегруз для организма. Выдержит ли такой перегруз тело и душа среднего кыргыза-пацана? Пока не знаю, кого, с какими физическими данными из кыргызстанцев наши направляют в российские авиационные учебные заведения именно боевой направленности для подготовки летчиков-истребителей. Выдерживают ли те высокие требования? Буду рад, если наши ребята-кыргызы будут соответствовать высоким критериям профессии.



Чтобы не быть голословным, приведу пример из истории конкретных боевых действий. Во время корейской и вьетнамской войн американцы по одному-единственному показателю безошибочно угадывали, кто за рулем "МИГов" - советские или другие пилоты. В воздушных боях на больших высотах китайские и северовьетнамские истребители вдруг начинали сами по себе кувыркаться и падать вниз. Тщедушный организм "соколов" Мао и дядюшки Хо попросту не выдерживал перегруз высоты и высокую маневренность советских боевых машин, и летчики часто теряли сознание, а то и умирали.



Как гласят документы, на сей счет советские военные советники буквально заставляли китайцев и вьетнамцев кушать мясо и другую белковую калорийную пищу, чтобы поддержать нормальные физические кондиции, так как, союзнички в основном, как и все южноазиаты, питались рисом, змеями, лягушками и мелкой тварью.



Ну, а об отсутствии возможности суверенного Кыргызстана покупать дорогостоящую современную авиационную технику, тем более средств ПВО, интервьюер скромно умалчивает.



Резюмирую заметку, можно сказать, что реплика бывшего высокопоставленного офицера кыргызстанского оборонного ведомства, возможно и непроизвольно, но вливается в стройный хор тех, кто выступает за пересмотр наших интеграционных связей и отношений в рамках ЕАС и ОДКБ.



Садырбек Чериков, Бишкек.