Убогая власть и общество с аморальной этикой - смертельная болезнь для Узбекистана, - Б.Мусаев

15:48 14.02.2020

Бахадыр Ф. Мусаев. УБОГАЯ ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО С АМОРАЛЬНОЙ ЭТИКОЙ -СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА КАК СТРАНЫ БЕЗ БУДУЩЕГО.



"Ты хочешь излечить дурные нравы,

Не тщись - лекарства нет от сей отравы".

"Нет человечьей пакости конца,

Средь морд звериных не найти лица"

Аль -МААРРИ АБУ-ль-АЛЯ Сирийский мыслитель, поэт X-XI века.



Не в лучшей стране мира живем мы - узбекистанцы, если разуметь под этим понимание того обстоятельства, что нет в нас чувства хозяина в собственном доме, где мы родились. Да и откуда ему, названному чувству взяться там, где ...В самом деле, разве здесь всем до сей поры не верховодят, будто на настоящей помойке, целая рать крыс. Одни поменьше, другие пожирнее. А там, где помойка, то, естественно, нечто гниет и процесс этот не остановить, пока не сгнило все. Что же делать? Правильно, почистить ее (помойку) или лучше совсем убрать



ОДНАКО, к примеру, гляжу я и..., что же вижу (во всяком случае, складывается такое впечатление) люди, живущие в этом доме, именуемом Узбекистан, не знают, что делать или зная, что следует делать, не делают этого. Почему? Конечно, не потому что тронулись умом, а просто потому, что они перестали верить во что -либо хорошее и привыкли существовать в дерьме, извините, в сложившихся не сегодня условиях, которые принято было называть до сих пор началами демократии, ее углублением, расширением и наконец органичным переходом на новый этап, связанный с этапом национального прогресса.



Кто - то скажет: совсем свихнулся, верно, впал в маразм старик, утверждая такое про народ, у которого традиции, обычаи, ... культурное прошлое...



Успокойтесь, господа -товарищи, соотечественники. От того, что именуется высоким словом "НАРОД" ничего не осталось . Действительность, самая жизнь общества(1) вкупе с политикой власти(2) показывает, что и у первого (общества) и второго (власти) нет ничего, что соответствовало бы традициям и духу народа, ибо, собственно, народа нет, он элементарно исчез, сказать конкретнее, скатился (опустился) на уровень народонаселения, множества людей, называемых одним словом "массы", в сознании которых (как на уровне обыденного, так и массового сознания), поведения и поступков, близко не пахнет присутствием компонентов общинности, а наблюдается, сплошь эрзац, извращенные формы общинности. Кто станет утверждать обратное, а именно, что в Узбекистане есть народ, т.е. большая социальная группа людей, с развитым уровнем самосознания, организованности, связанных узами солидарности, взаимопомощи и т.п. Зато сплошь и рядом "патриоты" "верхов" "низов", паразитирующих на демагогии, спекулятивно рассуждающими на предмет менталитета, то бишь мудрости народа...Не отстает и политтехнологи, делая все мыслимое и немыслимое, чтобы люди принимали развесистую клюкву о нашей жизни настоящей и перспективах в ближайшем будущем, иначе говоря, лагман на уши (лапшу ) за реальность. Между тем, хрестоматийная истина, которую поймет всякий человек. здравомыслящего ума, что теория (и надстройка), это одно, а базис (реальная экономика) и повседневная жизнь - совсем иное. Каждый из них развивается по своим законам. Ведь материальные условия жизни отнюдь не отождествимы с законами вульгарного социологизма (читай, законами истмата), согласно которых жизнь людей прекрасна, и с каждым днем идет по пути прогресса (включая и национальный прогресс), как пишется в теории и провозглашается представителями власть имущих с трибун Форумов.



Вот и сшибка теории и сознания. С одной стороны, мы в одном преуспели, прогрессируем в деторождаемости Но можем ли мы гордиться страной , что она сильная со стороны экономики, или, например, что многие люди, помимо земдедельцев следуют традиционным ценностям трудолюбия, честности, ... Нет же, сожалению, более уместно было бы говорить, что и близко не пахнет честью, порядочностью, справедливостью в словах, делах и поступках, но зато свобода и процветание ворам, воровству , лжи, открыты все дороги подлости подлым, низости людям низких побуждений..



Не согласны?! Укажите мне такие образцы, которые бы давали надежду, что у нас в стране в скором времени обозначатся признаки появления и развития хорошего, доброго, справедливого, ... когда по жизни видим, что выживание каждым своей семьи, служит оправданием его нечестных поступков, граничащих с подлостью двуногой скотины



Полагаю, нет необходимости в аргументах и фактах, свидетельствующих, что не вчера наступили времена воров, лгунов, мошенников, что власть наша убогая, правда, неистощимая на выдумки, которая сеет иллюзии перемен, реформ И так вот уже 30 лет "реформирует" она, эта власть, страну и людей с их сознанием. Кстати, добились того, что в обществе нашем, на которую власть ссылалась, гордясь его компонентом общинности, произошло нечто парадоксальное. Получили мы все, что получили, а именно, теперь имеем то, что нас (множество) поимели "верхи", благодаря действиям власти, помимо всего прочего, и по махаллизации + извращенному толкованию "верхами" явлениям "узбекчилик" и "мусульмунчилик" (переводу их на рельсы круговой поруки ) Но также "развитие" общинности привело к реально наблюдаемой ныне наперекор природе общинности атомизации общества, где каждый сам по себе и выживает сам в одиночку. Ведь люди не дураки и видят, что сталось со страной, обществом и в т.ч. с так называемой махаллей (между прочим, кому в досуг тот может заглянуть в архив сайта centrasia.ru от 31 08 2006 г., Мусаев Б. Институт махалли как генная клетка узбекского авторитаризма)



Между прочим, власть сегодня решила снова заиграть старую песню на сюжет (мелодию) о махалле. Она создает Министерство махалли и семьи...



Разумеется, лично у меня, в данной связи не возникает сомнение, что власть наша не перестает быть убогой. Разве реально власть наша с созданием названного министерства преследует цель, чтобы она (махалля) перестала быть придатком власти, что названное министерство сработает на то, что честный труд, порядочность, законопослушность, ... в действительности перестанут быть факультетом ненужных вещей, ... и постепенно канут в лету в целом, фиксируемая ныне аморальная этика общества. На основе вышеизложенного хочу сказать, что не должно быть вовсе пророком, или, по меньшей мере, семи пядей во лбу, чтобы утверждать: нет, ничего не меняется с ситуацией в нашем доме, где кругом крысы и как на помойке продолжает смердить. О какой духовности общества и власти, моральности руководителей и руководимых можно вести речь, когда ...... Если все останется как есть, то сгинем, пропадем, ... Впрочем, можно гнить, догнивать долго и, формально называясь независимой республикой, превратится фактически в третьеразрядную банановую республику.



Бахадыр Ф. Мусаев 14.02 2020 Ташкент Тузель-2