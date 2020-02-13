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"Шлю привет тебе, тонкобровая!". О популярности у древних казашек натуральной восточной косметики. Ч. 1, - Н.Нуртазина
17:24 14.02.2020

"Шлю привет тебе, тонкобровая!". О популярности у древних казашек натуральной восточной косметики

часть 1.

По воле Всевышнего, в тесном сотрудничестве с аруахами* мы шаг за шагом идет к полной реконструкции как духовно-ментального, так и визуального образа наших предков, избавляясь от тяжелого груза манкуртизма** (беспамятства). И вот, несколько штрихов к портрету казашки ханской (доколониальной) эпохи.

Впрочем…вплоть до 20-х гг. ХХ века женщины, девушки в зажиточных казахских семьях продолжали подводить глаза, сурьмили брови и ресницы, употребляя белила, пахучие мыла и духи, покупаемые кочевниками при обмене на рынках Средней Азии, Кашгара; привозимые мужчинами из путешествий или паломничества в центры мусульманского Востока.

Наши предки отличались тонким эстетическим чувством, а казашки как представительницы южносибирского или туранского расово-антропологического типа (ввиду метисации весьма условно относящейся к монголоидной расе) от природы отличались белизной, миловидностью, большими черными миндалевидными глазами (казахском фольклоре "глаза верблюжонка"), тонкой талией. Ввиду кочевого образа жизни и высокой мобильности, употребления в пищу чистых и полезных продуктов, казахские женщины надолго сохраняли молодость и подвижность, почти не страдали ожирением.

В основе казахских представлений о женской красоте лежали идеалы и каноны, господствовавшие на мусульманском Востоке. Именно beauty-традиции исламского мира, Ирана и Средней Азии оказывали главное и решающее влияние на моду и косметику, наряды и аксессуары женщин-казашек средневекового Казахского Султаната (ханства).

"Шлю привет тебе, тонкобровая!", - так начинается известное стихотворение Абая (Ибрахима) Кунанбайулы (на каз. "Айттым салем, каламкас!"). Поэтическим синонимом слова "девушка" (кыз) было еще "қиғашқас" ("изогнутые брови"). При этом благодаря использованию восточной сурьмы (арабская, индийская) казашки достигали большей выразительности глаз, густоты и красоты черных бровей и ресниц.

Мы можем догадываться о роскоши и ослепительных нарядах тюркских женщин кочевой элиты Золотой Орды. Хотя есть и реальные историко-этнографические описания (например, записки арабских дипломатов, посетивших Золотую Орду при Узбек хане), также археологические артефакты, музейные экспонаты, ценные сведения из тюркского фольклора.

Можно назвать такие признаки аристократического облика знатных казашек древности, как одежды из дорогого шелка и парчи, меха горностая и соболя, бриллианты и жемчуга, массивные золотые украшения, павлиньи перья. Считается, что в доколониальную эпоху дочери казахской знати, особенно невесты, носили на себе до 20 кг золотых украшений, а это серьги, браслеты, кольца, нагрудники, подвески и пр.

Кстати, именно от тюрков Золотой Орды жительницы русских княжеств переняли привычку разукрашивать лица белилами и румянами и рисовать черные (?) брови, хотя исследователи всегда пытаются объяснить это якобы влиянием Европы или собственной культурой. Известно, что по мере усиления Московского централизованного государства, отпадения от Золотой Орды косметика и "бусурманское" разукрашивание женских лиц на Руси стало преследоваться Церковью, равно как и тюркский музыкальный инструмент "домра" (вост. "тамбура"). Популярность косметики и духов возвращается в Россию уже с 19-ого века, благодаря связям с сбросившим церковное иго Францией и Европой вообще.

И здесь нужно пояснить, что ислам - единственная мировая религия, которая не выступает против использования косметики и парфюмерии. В целом, согласно Сунне Пророка не воспрещается, а порой и предписывается красить веки, ресницы и брови сурьмой*** ввиду ее полезных свойств, защиты от конъюктивита, как средства для улучшения роста ресниц и пр. В том числе умеренно использовались такие средства и мужчинами-мусульманами. Не приходится говорить о популярности среди мусульманских народов традиционных арабских духов. В исламе человек, тем более женщина, обязаны были думать не только о вечности и Боге, но и "ближайшем мире" (дунья), поэтому нельзя было пренебрегать гигиеной, чистотой жилища, одеждой, внешностью.

Вопреки до сих пор гуляющему по Евразии идеологическому "коронавирусу" - ужасному стойкому стереотипу о дикости казахов-кочевников и их якобы оторванности от исламской цивилизации, женская половина казахского общества в благополучные времена уделяла достаточное внимание своей внешности и здоровью, и использовала натуральную восточную косметику, в основе изготовления которых лежали, как правило, природные минералы, растительные масла и пр.

Косметика у казахов носила общее название "опа-далап". Под ним подразумевалось пудра или белила "опа" (происходит от араб. "офа"), сурьма, хна, басма; масляные духи, называемые әтір (араб. "атр"), также далаб (возможно "талаб" или "лаб", скорее персидский термин) - краска для губ. Даже в XIX веке российский дипломат и краевед А. Левшин (которого величают Геродотом казахского народа) в своем капитальном труде "Описание казахского народа" (в оригинале "киргиз-кайсацких или киргиз-казачьих орд") вскользь упомянул наличие у женщин-казашек "косметичек". И это упоминание из уст серьезного дипломата и независимого иностранного исследователя для нас весьма важно.

(продолжение следует)

*аруах - дух благородного предка (от араб. "рух", мн.число "арвах").

**манкурт - человеческое существо, лишившееся памяти и межпоколенной информации. Термин введен великим писателем Ч. Айтматовым в повести "Буранный полустанок".

*** сурьма (кохль) - древнейшее косметическое средство на Востоке для ухода за глазами, бровями и ресницами, которое изготавливается на основе растолченного черного камня с добавлением вазелина и различных масел.

© Автор: Н.Нуртазина

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581690240
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