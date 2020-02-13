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|Покоритель Большой орды казахов и северных киргизов казачий подполковник Василий Герасимов. Забытые солдаты Империи-20
10:19 15.02.2020
ГЕРАСИМОВ Василий Степанович
Род. 12.07.1832 г. Из казачьих детей Томской губ.
Православный.
Воспитан в Сибирском кадетском корпусе, Омск
с 13.10.1852 - выпущен из корпуса по его окончании старшим урядником в 9-й полк (что ныне - 3-го отдела Сибирского казачьего войска/
с 18.11.1852 - отправлен по назначению и с 22.12.52 - прибыл в полк
с 14.06.1853 - Высочайшим приказом произведен в хорунжего со старшинством с 19.10.52 г.
с 18.07.1853 - переведен в 2-й полк СКВ /ныне - 1-й отдел/, в который прибыл с 9.08
с 17.01.1854 - 1.03.1855 - полковой адъютнат 2-го полка
с 1.03.1855 - 4.01.1856 - полковой квартирмейстер и казначей 2-го полка
с 9.03.1857 - переведен в 10-й полк /ныне - Семиреченское КВ/
с 17.03.57 отправлен по переводу и прибыл с 9.04
с 18.04.1857 - 23.10.1859 - полковой казначей и квартирмейстер 10-го полка
с 23.10.1859 - переведен в 8-й полк /ныне - 3-й отдел Сибирского КВ/.
с 24.11.1859 отправлен по переводу и прибыл с 5.12.59
с 2.01.1860 - сотник на вакансию
в 15.05.1861-24.09.1862 - с полком в составе Томского отряда
с 12.06.1862 - переведен в 9-й полк /ныне - 3-й отдел Сибирского КВ/. Прибыл в него с 24.09.62
с 21.10.1864 - 10.10.1866 - определен смотрителем Войсковой рыбалки Сибирского КВ.
с 27.01.1865 - есаул на вакансию
с 10.10.1866 - 25.08.1867 - старший адъютант Штаба Сибирского КВ.
с 31.08.1867 - 5.12.1867 - командующий Урджарским отрядом.
с 5.12.1867 - приказом командующего войсками Семиреченской области назначен и.д. старшего помощника начальника Сергиопольского уезда.
с 18.02.1868 - и.д. обер-офицера канцелярии Сергиопольского уездного начальника.
с 29.02.1868 - и.д. Сергиопольского уезного воинского начальника
с 12.06.1869 - Высочайшим приказом переведен в Семиреченское КВ.
с 15.08.1869 - и.д. Ак-Суйского /Каракольского/ воинского начальника/. С 9.10.69 отправлен по назначению и с 21.11 - прибыл к должности.
с 3.01.1870 - Высочайшим приказом отчислен из Семиреченского КВ с переименованием ротмистром армейской кавалерии.
с 14.06.1870 - майор
17.12.1871 - Высочайше награжден денежной наградой в 234 руб.
с 24.04.1874 - за закрытием Каракольского воинского управления оставлен за штатом.
6.05.1874 - назначен презусом Военно-судебном комиссии, учрежденной при 1-м Туркестанском линейном батальоне (с 16.06 - вступил в должность)
с 3.06.1874 - приказом по войскам ТуркВО назначен смотрителем Каракольского военного полугоспиталя (вступил в должность с 1.09 и с 3.11.74 утвержден в этой должности Высочайшим приказом).
с 10.05.1877 - приказом по войскам Семиреченской области переведен на должность смотрителя Копальского военного полугоспиталя.
15.08.1877 - сдал должность в Караколе и 26.08.77 отправился к новму месту службы, прибыл в Копал 19.09.77
с 15.04.1880 - приказом по войскам Семиреченской области назначен и.д. смотрителя Верненского военного госпиталя
с 12.09.1883 - Высочайшим приказом утвержден смотрителем Верненского госпиталя
с 6.05.1884 - подполковник
Приказом по войскам Семиреченской области от 28.12.1886 оставлен за штатом с 1.01.1887
Жалованье как заштатному - 600 р. в год.
Умер 27.01.1888 от болезние рака желудка в Верном (семье определена пенсия из госказначейства 220 р. 14 к. в год - половина оклада мужа + пенсия от Сибирского КВ в размере 209 р. 86 к.).
После смерти отца и мужа семья осталась проживать в г. Верный. 8.10.1888 вдова подала прошение об усилении пенсии ввиду "крайне бедного моего положения".
Жена - Елизавета Никитична, дочь надворного советника Молявко-Высоцкого, в 1888 г. ей 35 лет
Дети: Константин 15.02.1872, воспитанник за казенный счет Сибирского кадетского корпуса; Виктор 11.11.1880, Елена, 28.05.1870, Екатерина, 12.11.1876 - все православные.
Под судами не был
Имущества не имеет.
В походах: В Акмолинском передовом отряде и его делах с 1.04.1856 по 8.11.1856
Был в отпуске в г. Джаркет с 5-18.11.1883 (на 12 дней).
награды:
орден Св. Владимира 4 ст. с бантом за выслугу 25 лет в офицерских чинах беспорочно (22.09.1877)
орден Св. Анны 3 ст. (12.05.1874)
орден Св. Анны 4 ст. с надписью "За храбрость" (22.11.1856 - за отличие в делах против кокандцев и киргизцев)
Бронзовая медаль "В память войны 1853-56 гг." на Владимирской ленте (18.04.1858)
Полный послужной список от 18.02.1888
РГВИА
Ф. 400, Опись 12, Дело 16762
с. 9-17
Подготовила: АНДРЕЕВА Валерия Витальевна, Москва