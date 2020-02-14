 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Об этнопсихологии дунган. И психологической реабилитации жертв Кордайского конфликта, - Н.Нуртазина
00:04 17.02.2020

Об этнопсихологии дунган. И психологической реабилитации жертв Кордайского конфликта

У нас еще с советского времени чиновники подходят к межэтническим проблемам поверхностно и ненаучно. В частности, никогда толком не изучаются этнопсихологические и этносоциологические аспекты, не учитываются ментальные особенности тех или иных групп населения. А ведь, например, даже невооруженным глазом заметно, что наши дунгане - народ-интроверт, немногословный, замкнутый, практичный, озабоченный своим хозяйством и торговлей (ведь этнический субстрат здесь - те же китайцы, хотя сами они в преданиях говорят, что произошли от браков мусульманских, арабских купцов с китаянками). А казахи - типичные экстраверты, "душа нараспашку", имеющие склонность к общению и многословию, идеалисты, романтики... Также если брать в целом, то дунгане более традиционны и религиозны, чем "разношерстные" казахи. Видимо, такие объективные различия надо учитывать, а не пытаться сразу друг друга переделывать и всех унифицировать.

Деликатная сфера межэтнических отношений часто страдает от формально-бюрократического подхода чиновников, когда решение сложной проблемы сводится к выполнению "плана культурно-массовых мероприятий", разовым акциям помощи и т.д. В эти дни из уст высокопоставленных чиновников Казахстана мы услышали призывы активизировать воспитательную, разъяснительную работу среди дунган и казахов, содействовать укреплению дружбы и единства всех этносов, а для этого, мол, надо почаще ходить друг другу в гости и проводить в районе, пострадавшем от погромов, культурно-массовые мероприятия.

И тут хочется призвать к обязательному соблюдению такта, чтобы предотвратить новые ляпы. Дело в том, что у всех народов выдерживается траур по усопшим, иногда до года. Случилось большое горе: пострадало 185 человек, 10 жителей поселка погибло, сгорели дома и имущество, люди испытали настоящий шок. Поэтому было бы кощунством, например, если в дни Наурыза-2020 в Масанчи стали бы организовывать празднества, концерты, накрывать дастарханы. На наш взгляд, это будет как праздник на костях, пир среди чумы (тем более ведь и буквально чума стучится во все двери, даже Китай отменил восточный "Новый год").

Более того, нам кажется, что лучше некоторое время вообще оставить пострадавших в покое, прежде всего саму дунганскую общину. Не надоедать шумными визитами, собраниями, назиданиями, назойливо расспрашивая и громко обсуждая случившее. Дело в том, что, индивиды и даже целые этнические сообщества, как мы уже отметили, могут сильно отличаются по своему ментальному складу. Если кому-то легче пережить горе через громкие крики, рыдания, откровения, жалобы, чтобы выговориться, так сказать, отвести душу - то другие для психологической реабилитации нуждаются в покое и одиночестве (полагаем, дунгане в целом представляют такой тип).

В целом, дунганскому сообществу требуется определенное время, чтобы заняться самоанализом (а община вполне организованная и самодостаточная, имеет своих формальных и неформальных лидеров, старейшин, имамов), побольше молиться, очищаться, читать намаз, держать добровольные посты. А детей пострадавших сел можно было бы отправить в санатории на лоне природы. В то же время в разумной мере можно проводить среди населения серьезные беседы и полезные встречи - с ветеранами войны, белобородыми аксакалами, Верховным муфием, умными (а не всякими) депутатами и т.д.

На самом деле "уйти в себя" и взять тайм-аут (в бесконечных разборках с властью, другими этносами, в гиперактивности в социальных сетях) следовало бы и массам казахов. Чтобы попытаться через самоуглубление переосмыслить прошлое и настоящее; применяя заповеди Абая, преодолеть эмоциональный хаос, привести в порядок ум, душу и сердце… Вот почему "культурно-массовые мероприятия" Ассамблеи народа Казахстана подождут, до них надо созреть…

Н. Нуртазина

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581887040
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