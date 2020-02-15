Карантин на Diamond Princess. Как чувствуют себя казахстанцы на лайнере с коронавирусом в Японии

16:41 17.02.2020

Карантин на лайнере Diamond Princess. Что происходит?

tass.ru, 17 февраля 2020



Новый коронавирус диагностировали у россиянки, находившейся на круизном лайнере Diamond Princess, который с 3 февраля стоит на карантине в порту японского города Иокогама. Это первый подтвержденный случай заражения коронавирусом среди россиян.



Что это за лайнер?



Круизное судно Diamond Princess (оператор - американская компания Princess Cruises) вышло из Иокогамы (Япония) 20 января. По пути оно заходило в порты на японских островах Окинава и Кюсю, а также в Гонконг и Вьетнам. В Гонконге 25 января на берег сошел 80-летний гражданин Китая, у которого диагностировали коронавирус.



3 февраля лайнер вернулся в Иокогаму, но ему запретили пришвартоваться в порту и высадить пассажиров. Японские власти распорядились провести медицинский осмотр всех, кто находится на борту, и объявили двухнедельный карантин, который продлится до 19 февраля.



Сколько заболевших среди пассажиров?



На борту Diamond Princess находилось около 3,7 тыс. человек из 50 стран, в том числе 24 россиянина. Сначала коронавирус обнаружили у 10 человек. К 10 февраля общее число заразившихся на лайнере составило 130, к 15 февраля - 285, к 17 февраля - 454. В их числе одна россиянка.



В основном это люди в возрасте от 70 до 80 лет, но есть и моложе. Всех инфицированных доставляют катером береговой охраны в порт, затем развозят по японским госпиталям.



А остальные пассажиры? Их оставили в опасности до окончания карантина?



На лайнере объявлен карантин. Пассажирам запрещено покидать свои каюты, время прогулок ограничено, питание доставляют в каюты.



14 февраля японские власти решили эвакуировать с судна пожилых людей старше 80 лет, у которых не обнаружено признаков заражения. Это связано с опасениями, что длительное пребывание на судне может вызвать у них обострение хронических заболеваний и создать угрозу здоровью. Разместили их в специально подготовленном общежитии одного их местных вузов.



Правительство США 17 февраля эвакуировало с судна около 380 своих граждан. Сначала их доставят на базу ВВС Трэвис в Сакраменто (штат Калифорния), где проведут медицинский осмотр. Часть из них отправят на базу ВВС в Техас. Всех поместят на двухнедельный карантин. О намерении эвакуировать своих граждан заявили Канада, Израиль, Италия, Южная Корея. Власти Гонконга также готовятся организовать чартерный рейс. По истечении срока карантина, 19 февраля, начнется общая эвакуация с лайнера пассажиров, у которых не обнаружат симптомов вируса.



Россияне, находящиеся на судне, как сообщили в МИД, не просили об эвакуации. В ведомстве ждут окончания карантина, чтобы определиться с дальнейшими шагами.



Выплатят ли пассажирам компенсации за испорченный отдых?



Круизная компания Princess Cruises обещала полностью компенсировать пассажирам расходы, связанные с оплатой авиабилетов, такси, билетов на скоростные поезда, проживания в отелях в Японии до и после круиза, экскурсий по городам.



Также компания намерена предоставить им скидку на следующее путешествие на лайнере в размере 100% от нынешнего круиза.



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Россиянин рассказал об обстановке на борту лайнера Diamond Princess

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.



Врач-стоматолог из Омска Сергей Попов, который находится на борту лайнера Diamond Princess, в беседе с RT рассказал, что мер безопасности на борту корабля не усиливали, а гулять можно без ограничений.



При этом о заражении россиянки на судне он узнал от журналистов.



Попов отметил, что им выдали средства для уборки номера, а также резиновые перчатки и тряпки. Также у пассажиров 15 февраля взяли мазок с щеки на анализы, результаты которых, по его словам, должны быть готовы "сегодня-завтра". После этого их, в случае отрицательного результата, начнут выпускать с корабля.



"Так что мы просто ждем. Но все может поменяться, ничего определенного пока неизвестно", - рассказал Попов.



Ранее в посольстве заявили, что среди зараженных коронавирусом на корабле Diamond Princess в Японии оказалась гражданка России. В ближайшее время ее доставят в больницу, где она начнет курс лечения. Лайнер с 5 февраля находится на карантине в Иокогаме. Общее число пассажиров с новым коронавирусом на нем превысило 450 человек.



31 декабря 2019 года Китай сообщил Всемирной организации здравоохранения о вспышке в Ухане неизвестной пневмонии. ВОЗ признала это чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболеванию дали название COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае превысило 70,5 тысячи человек, погибли 1770 человек, излечились 10,8 тысячи. Вне Китая заразились почти 700 человек.



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Как чувствуют себя казахстанцы на лайнере с коронавирусом в Японии

zakon.kz, 17 февраля 2020



Ранее сообщалось, что на круизном лайнере в Японии находятся четыре казахстанца.



О состоянии четырех казахстанцев в круизном лайнере "Даймонд Принцесс", что на берегу Японии, рассказала ведущий инфекционист Казахстана Динагуль Баешева, передает zakon.kz.



14 дней пройдет, у них (казахстанцев на лайнере - ред.) возьмут анализы. С ними на связи наш представитель. Они переписываются по Whats App, узнают об их состоянии. Им тяжело, потому что это все-таки замкнутое пространство. Наши-то (прибывшие из Китая казахстанцы - ред.) находились на суше, а там лайнер. В любом случае карантин 14 дней. 19-го по-моему они будут сдавать анализы, - сказала ведущий инфекционист Казахстана.



Ранее сообщалось, что на круизном лайнере в Японии находятся четыре казахстанца. Состояние их здоровья удовлетворительное, результаты лабораторных исследований находятся в работе, заявили в Минздраве.



- В случае, если будут заболевания, то их будут лечить на территории там на местах. Инфекционные болезни не перевозят из одной страны в другую. Их госпитализируют и их будут лечить там. Таков принцип международного сотрудничества. Поэтому их никуда возить не будут. Но мы надеемся, что у них все будет благополучно, - добавила Баешева.



Всего на борту туристического лайнера находятся около 3000 пассажиров из 50 стран. По данным японских властей, 17 февраля, число зараженных коронавирусом увеличилось уже до 454 человек. Это самая крупная группа заболевших за пределами Китая.