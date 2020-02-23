Умер последний маршал СССР и экс-комвойск Среднеазиатского округа Д.Т.Язов

10:52 25.02.2020 В Москве после тяжелой болезни скончался маршал Язов



Родился в деревне Язово Крестинской волости Калачинского уезда Омской губернии. Отец - Язов Тимофей Яковлевич (умер в 1933 году), мать - Язова Мария Федосеевна, оба крестьяне. В семье было четверо детей.



В Красную армию вступил добровольно в ноябре 1941 года семнадцатилетним парнем, не успев окончить среднюю школу. Когда пошел в армию, приписал себе год. Сказал, что родился в 1923 году. Был зачислен на обучение в Московское Краснознаменное пехотное училище имени Верховного Совета РСФСР (размещавшееся в эвакуации в Новосибирске в период 02.11.1941 - 28.01.1942) и окончил его в июне 1942 года. Аттестат об окончании школы получил только в 1953 году, уже будучи майором.

На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1942 года. Воевал на Волховском и Ленинградском фронтах в должностях командира стрелкового взвода и командира стрелковой роты 483-го стрелкового полка 177-й стрелковой дивизии[10], командира взвода фронтовых курсов младших лейтенантов Ленинградского фронта. Участвовал в обороне Ленинграда, в наступательных операциях советских войск в Прибалтике, в блокаде Курляндской группировки германских войск. В 1944 году вступил в ВКП(б).

Дважды был ранен в бою. После первого ранения в ногу вернулся в строй через два месяца.

"Во время наступления меня снарядом подбросило, видимо, в болото попал снаряд. Хорошо подбросило. Получил в ногу ранение и отбил почки"



Второе ранение, в голову и лицо, получил во время прорыва блокады Ленинграда в 1943 году. После излечения был назначен командиром взвода фронтовых курсов. За подвиги в годы Великой Отечественной войны награжден орденом Красной Звезды в 1945 году. За время войны окончил также фронтовые курсы усовершенствования командного состава (комсостава) Волховского фронта.



Сразу после Победы был направлен на Курсы усовершенствования офицеров пехоты Красной армии, которые окончил в 1946 году и был назначен командиром стрелковой роты. Только в 1953 году, будучи в звании майора, окончил вечернюю школу, а в 1956 году - Военную академию имени М. В. Фрунзе с золотой медалью. По окончании академии назначен командиром мотострелкового батальона. С октября 1958 года - старший офицер в Управлении боевой подготовки Ленинградского военного округа. С октября 1961 года - командир 400 мотострелкового полка 63-й гвардейской стрелковой дивизии, полковник (20.06.1962). На должность командира полка был назначен по личному указанию Маршала Советского Союза В. И. Чуйкова[13]. В период Карибского кризиса 400-й мотострелковый полк Язова был скрытно переброшен на Кубу и находился там с сентября 1962 по октябрь 1963 года в боевой готовности для отражения вторжения войск США на остров. Награжден орденом Красного Знамени С сентября 1963 года - заместитель, а затем начальник отдела планирования и общевойсковой подготовки штаба Ленинградского военного округа (до 1965 года).

В 1967 году окончил Военную академию Генерального штаба. С октября 1967 года - командир 122 гвардейской мотострелковой дивизии Забайкальского ВО, генерал-майор (22.02.1968). С марта 1971 года - командир армейского корпуса, генерал-лейтенант (15.12.1972). С января 1973 года - командующий 4-й армией. С мая 1974 года - начальник управления в Главном управлении кадров Министерства обороны СССР. С октября 1976 года - первый заместитель командующего войсками Дальневосточного военного округа, генерал-полковник (28.10.1977).

С января 1979 года - командующий войсками Центральной группы войск на территории Чехословакии. С ноября 1980 года - командующий войсками Среднеазиатского военного округа, генерал армии (06.02.1984). С июня 1984 года - командующий войсками Дальневосточного военного округа, по некоторым сообщениям СМИ, во время службы на Дальнем Востоке подружился с Ким Ир Сеном. С января 1987 года - начальник Главного управления кадров (ГУК) - заместитель Министра обороны СССР по кадрам. В этой должности находился всего четыре месяца.



Назначен на должность министра обороны СССР указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 мая 1987 года неожиданно для себя, после полета Матиаса Руста и последующей отставки с поста министра обороны Маршала Советского Союза С.Л. Соколова. Первые три года в должности министра Язов оставался генералом армии, что было необычно (с 1935 года все главы военного ведомства были Маршалами Советского Союза, за исключением Сталина, который, в 1941 году став наркомом обороны, до 1943 года не имел никакого звания). Лишь 28 апреля 1990 года президент СССР М. С. Горбачев присвоил Д. Т. Язову звание Маршала Советского Союза. Это было последним присвоением такого звания в истории СССР.



Д. Т. Язов стал министром обороны в сложное для страны и армии время, когда М. С. Горбачевым были приняты политические решения о сокращении ядерного вооружения. Он, как и большинство высшего военного руководства страны, был не согласен с тем, что сокращение нужно проводить такими темпами и в таком широком ассортименте. Также вынужден был выполнять решение о сокращении армии, готовить вывод группировок советских войск с территории иностранных государств (ГСВГ, ЦГВ, ЮГВ, СВГ, ГСВМ).



На посту министра обороны СССР, в соответствии с заключенными в апреле 1988 года Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг ДРА, осуществляет вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана в 1988-1989 годах.

В марте 1991 года в связи с реорганизацией советского правительства (создание Кабинета Министров при Президенте СССР) переназначен на пост министра обороны СССР указом президента СССР.



Член КПСС с 1944 года, кандидат в члены ЦК КПСС с февраля 1981 года, член ЦК КПСС с июня 1987 по август 1991 года, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС с июня 1987 по июль 1990 года. Член Президентского совета СССР в марте - декабре 1990 года. Член Совета безопасности СССР в марте - декабре 1991 года[18]. Депутат Верховного Совета СССР 10-11-го созывов (1979-89).



Консерватор Язов был непопулярен в кругах сторонников перестройки; в 1991 году примкнул к готовящемуся ГКЧП и с первого дня вошел в его состав; в Москву по его приказу были введены танки и тяжелая военная техника.

Отправился в Форос к Горбачеву и тотчас по возвращении был арестован в аэропорту Внуково-2 в ночь на 22 августа 1991 года.

В аресте Язова лично участвовали министр внутренних дел РСФСР Виктор Баранников и Генеральный прокурор РСФСР Валентин Степанков. Следователем было предъявлено официальное обвинение по статье 64 УК РСФСР - измена Родине.

В день ареста был издан Указ Президента об освобождении Язова от обязанностей Министра обороны, который согласно статьям 113 и 127. 3 Конституции СССР был внесен на рассмотрение Верховного Совета СССР, заседание которого открылось 26 августа, но указ так и не был им утвержден. Также в этот день в Доме отдыха "Сенеж" Управления делами Совета Министров РСФСР (на озере Сенеж) состоялся первый допрос Язова. Министр обороны заявил, что никакого заговора не было, а было решение организовать поездку к Горбачеву, чтобы тот согласился временно возложить свои полномочия на Янаева и никто не обсуждал вопрос о физической ликвидации Горбачева. Вместе с тем, он заявил, что чувствует себя виноватым перед Горбачевым и его женой, а также перед народом и КПСС. И назвал действия ГКЧП "глупостью", которая не должна повториться. Этот допрос проводился без адвоката (и в связи с этим в 1994 году Верховный суд России признал показания Язова, данные им на этом допросе, лишенными юридической силы и исключил их из материалов дела). После этого допроса Язов вместе с другим членом ГКЧП Тизяковым были доставлены в следственный изолятор г. Кашина (Калининская область). 25 августа Язова перевели в Матросскую тишину.

Утром 22 августа, перед первым допросом, обратился к Горбачеву с записанным на видео посланием, в котором он зачитывал письмо и называл себя "старым дураком", сожалел об участии в этой "авантюре" и просил прощения у президента СССР. Через 20 лет после этих событий Язов скажет, что не помнил, что говорил, так как не спал сутки. А инициатором этого письма и видео он назвал Молчанова. В день допроса Владимир Молчанов брал интервью у Язова. В своих воспоминаниях Язов уточнил, что его уговаривали обратиться с покаянной речью к Горбачеву для защиты от статьи, которую ему "шьют", и под влиянием усталости он поддался на уговоры телевизионных репортеров.

29 августа 1991 года Верховный Совет СССР по представлению президента Горбачева утвердил в должности министра обороны Евгения Шапошникова, по сути освободив Язова от исполнения обязанностей министра (за день до этого арестованный Язов формально стал и. о. министра обороны в результате отставки Кабинета Министров).

19 декабря 1991 года был заочно признан виновным по ст. 88, ч. 2 УК Литовской ССР (попытка совершения госпереворота), в причастности к событиям в Вильнюсе в январе 1991 года. Статья предусматривала заключение до 15 лет или расстрел. В январе 2016 года Генеральная прокуратура Литовской республики на суде по "делу 13 января" заочно обвинила Д. Т. Язова в создании "организованной группы из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав СССР". 27 марта 2019 года Вильнюсский окружной суд заочно осудил 95-летнего Дмитрия Язова на 10 лет по делу о событиях 13 января 1991 года. Генпрокуратура республики требовала для Язова пожизненного заключения.

26 января 1993 года экс-министр обороны был освобожден из-под стражи вместе с другими членами ГКЧП Янаевым, Павловым, Крючковым, Тизяковым и Баклановым.



23 февраля 1994 года амнистирован Государственной думой Федерального Собрания РФ. Перед этим, 7 февраля 1994 года, был уволен с военной службы и награжден именным пистолетом; в дальнейшем продолжал участвовать в ветеранских мероприятиях, присутствует среди почетных гостей на парадах Победы. Неоднократно выступает с воспоминаниями о ГКЧП, в которых утверждает, что заговора против государственной власти тогда не было.



После отставки некоторое время занимал должности главного военного советника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России, главного советника-консультанта начальника Военной академии Генерального штаба.

После воссоздания в 2008 году службы генеральных инспекторов Минобороны России - генеральный инспектор Управления генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации. Возглавлял Управление до 2012 года.

С 2000 по 2010 годы возглавлял Комитет памяти Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, с 2010 года - член президиума Комитета.

Член руководящих органов ряда общественных организаций (в том числе Форума "Общественное признание" и пр.).

Консультант начальника Военно-мемориального центра Вооруженных сил Российской Федерации.



Женат.

Первый брак - с Екатериной Федоровной Журавлевой (26 ноября 1922 - 13 января 1975).

Второй брак - с Эммой Евгеньевной (4 сентября 1932 - 25 июня 2017),

Дети: сын Игорь (1950-1994), штурман подводной лодки, капитан второго ранга. Дочь Елена (род. 1953), по специальности врач-невропатолог.



Награжден

орден Ленина (23.02.1971)

Орден Ленина (18.02.1981)

Орден Октябрьской Революции (20.02.1991)

Орден Красного Знамени (1.10.1963)

Орден Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985)

Орден Красной Звезды (15.06.1945)

Орден "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 3-й степени (30.04.1975)

Медаль "За боевые заслуги" (20.04.1953)

19 медалей СССР

Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени (2020)

Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (5 октября 2009, № 2742)

Орден Александра Невского (2014)

Орден Почета (8 ноября 2004, № 12640)

Медали Российской Федерации.

Наградное оружие - 9-мм пистолет Макарова (является экспонатом в Центральном Музее Вооруженных Сил).

Конфессиональные[править | править код]

Орден Святого благоверного великого князя Димитрия Донского II ст. (РПЦ, 2005)



20 наград иностранных государств, в том числе:

Орден Чести

Орден Че Гевары (Куба)

Орден Шарнхорста (ГДР)

Орден Красного Знамени (Чехословакия)

Орден "За отличие" I степени (Сирия)

Медаль "40 лет Победы на Халхин-Голе" (Монголия)

Медаль "50 лет Монгольской Народной Революции" (Монголия)

Юбилейная медаль "20 лет независимости Республики Казахстан" (2012)



Почетный гражданин Омской области. В сентябре 2017 года в Омске, на территории интерната № 9, открыт памятник-бюст Маршалу Советского Союза Дмитрию Язову.



Скончался 25 февраля 2020 года в возрасте 95 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Похороны пройдут 28 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище. Источник - ЦентрАзия

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