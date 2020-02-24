Умер экс-президент Египта и выпускник Фрунзенско-Луговского училища ВВС Хосни Мубарак

15:13 25.02.2020 Египетские СМИ сообщают о кончине экс-президента страны



Мухаммед Хосни Сейид Муба́рак[8] (араб. محمد حسني سيد مبارك‎ [mæˈħæmːæd ˈħosni ˈsæjːed moˈbɑːɾɑk], Muḥammad Ḥusnī Sayyid Mubārak; 4 мая 1928, Кафр-эль-Мусайлах, Королевство Египет - 25 февраля 2020, Каир, Египет) - египетский военный, политический и государственный деятель. Президент Египта в 1981-2011 годах.



Родился в деревне Кафр-эль-Мусайлаха округа (марказ) Шибин ал-Кум губернаторства Минуфия, расположенной в одном из самых густонаселенных районов страны северо-западнее Каира. Отец, ас-Сайид Ибрахим Мубарак, служил чиновником в судебной системе волостных и окружных центров, а затем на протяжении почти двух десятилетий в губернском суде в городе Шибин ал-Куме. После революции 1952 года ас-Сайид Ибрахим был переведен в Каир в министерство юстиции в качестве инспектора.

Начальное образование Мухаммед Хосни получил в родной деревне, среднее - в школе близлежащего города Шибин ал-Куме. Люди, знавшие Хосни в школьные годы, отмечают, что это был решительный, инициативный подросток, серьезно относившийся к делу и привыкший полагаться на себя. Учитель арабского языка в школе Шибин ал-Кума вспоминает о том, что в ученические годы он отличался от сверстников тем, что легко выполнял домашние задания и увлекался спортом. Большинство его школьных товарищей чаще всего отмечают его обязательность и ответственность. Среди своих одноклассников он выделялся своими познаниями в области арабского языка и истории, увлекался игрой в хоккей на траве, любил сквош рэкитс и пинг-понг.

После завершения средней школы поступил на военную службу. Окончил Военную академию в Каире, где получил степень бакалавра военных наук в 1949 году.

В 1950 году поступил в Академию ВВС в городе Билбейс, где получил степень бакалавра авиационных наук и в 1952 году был назначен в эскадрилью истребителей и вскоре был переведен в бомбардировочную авиацию. Несколько лет был инструктором в Академии ВВС. Участвовал в Суэцкой войне 1956 года.

В 1959-1960 годах учился в СССР, где окончил Фрунзенское военное авиационное училище, освоил бомбардировщик Ил-28 в учебном авиационном полку в Канте, в 20 км от Фрунзе. Затем там же обучался полетам на тяжелом бомбардировщике Ту-16. В 1962-1963 годах участвовал в гражданской войне в Йемене в составе египетского контингента, командовал бомбардировочной эскадрильей.

В период с марта 1964 года по апрель 1965 года Хосни Мубарак проходил курс штабного обучения в Военной академии имени Фрунзе в Москве в качестве члена египетской военной делегации.

С 1965 года командовал авиационной бригадой и был начальником авиабазы в Каире. Принимал участие в арабо-израильской войне 1967 года, когда авиация Египта потерпела катастрофическое поражение и была почти полностью уничтожена. С 1967 года - начальник Академии воздушных сил, произвел перестройку учебного процесса Академии с целью значительного увеличения количества подготовленных летчиков.



В 1969 году президент Гамаль Абдель Насер назначил Мубарака начальником штаба египетских ВВС. Руководил несколькими успешными боевыми операциями ВВС в 1970-1972 годах, в ходе Войны на истощение между Египтом и Израилем. В 1972 году назначен командующим военно‑воздушными силами и заместителем министра обороны Египта, а в следующем году получил звание главного маршала авиации. В октябре 1973 года руководил боевыми действиями египетских ВВС в ходе войны Судного дня, также известной как война 10-го рамадана. В 1974 году произведен в главные маршалы авиации. Летал вместе с А. Н. Ефимовым.



В апреле 1975 года президент Анвар Садат назначил Хосни Мубарака вице-президентом страны. В августе 1978 года была создана Национально‑демократическая партия, вице-председателем которой стал Хосни Мубарак[10], а уже в январе 1981 года его назначили генеральным секретарем партии.



6 октября 1981 года во время военного парада президент Садат был убит исламистами. Находившийся рядом с ним Мубарак был ранен в руку[10], причем от смерти его отделяли 10 см. 14 октября Хосни Мубарак занял пост президента Египта и сразу ввел в стране чрезвычайное положение.



В конце января 2011 года в Египте начались массовые манифестации против 30-летнего режима власти Мубарака. Кроме отставки президента протестующие требовали отмены чрезвычайного положения, борьбы с безработицей, увеличения минимальной заработной платы, решений проблем нехватки жилья, роста цен на продовольствие, свободу слова и повышения уровня жизни. 29 января президент объявил о роспуске правительства. Восстанавливается упраздненный в 1981 году пост вице-президента, на который назначается бывший глава разведки Египта Омар Сулейман. 1 февраля президент выступил с телеобращением к нации, которое транслировалось на огромных мониторах на улицах египетских городов, заявив, что не будет участвовать на следующих выборах осенью 2011 года, но до этого срока он сохраняет за собой президентский пост. Вечером 10 февраля 2011 года в результате народных волнений Мубарак передал часть президентских полномочий вице-президенту Сулейману[20], о чем сообщил в телеобращении к нации.

Вечером 11 февраля 2011 года Хосни Мубарак отбыл в Шарм-эш-Шейх и окончательно сложил с себя президентские полномочия, передав власть Высшему совету Вооруженных сил[21]. Жизнь в Египте еще долго не возвращалась в нормальное русло. 19 марта прошел референдум по изменению конституции, которая ограничила власть президента (два срока по 4 года вместо 6).



После отставки Хосни Мубарак с семьей находился под домашним арестом в своей резиденции в Шарм-эш-Шейхе на берегу Красного моря[ 13 апреля 2011 года Хосни Мубарак был взят под стражу.

На 3 августа 2011 года было назначено заседание суда над Мубараком и его сыновьями. До начала суда экс-президент находился в больнице Шарм-эш-Шейха, после чего был доставлен в Каир. В зал суда в каирской Полицейской академии тяжело больной Мубарак прибыл на специальной модульной больничной койке и был заключен в клетку. Показания он давал лежа. Ни бывший президент, ни его сыновья своей вины в преступлениях, инкриминируемых судом, не признали. 2 июня 2012 года был приговорен к пожизненному заключению. Суд признал его виновным в провокации насилия в дни революции "25 января" и гибели сотен протестующих.

Позднее занимавший тогда пост президента Мухаммед Мурси отменил решение суда и издал приказ о пересмотре дела. 21 августа 2013 года суд постановил освободить экс-президента Египта Хосни Мубарака из-под стражи, прокуратура не стала обжаловать это решение[24]. Генеральный прокурор подал апелляцию на решение уголовного суда.

21 мая 2014 года Мубарак был признан виновным в коррупции и приговорен к 3 годам тюремного заключения в колонии строгого режима, а также денежному штрафу, однако 29 ноября был оправдан судом по всем обвинениям. По сообщению немецкого телеканала N24, богатство Хосни Мубарака на 2011 год оценивалось в 70 млрд долларов, в основном это вклады в западные банки. Эта сумма более чем вдвое превышала внешний долг Египта. Президент США Барак Обама пообещал простить Египту 1 млрд долларов.

9 мая 2015 года Мубарак был приговорен к трем годам лишения свободы за присвоение 125 млн египетских фунтов (14 млн долларов США), выделявшимися на ремонт президентских дворцов и резиденций. Как стало известно, деньги пошли на частные виллы и офисы в Каире, Шарм-эш-Шейхе и Эль-Аламейне на побережье Средиземного моря. По тому же обвинению Алаа и Гамаль Мубараки получили по четыре года тюремного заключения. Адвокаты семьи Мубарака подали жалобу.



В октябре 2015 года Уголовный суд Каира постановил освободить сыновей экс-президента, засчитав им в счет срока время, проведенное в тюрьме с момента ареста в 2011 году. Сам Мубарак вышел на свободу 13 мая 2015 года. В ноябре 2015 года кассационный суд приступил к повторному рассмотрению дела. Однако из-за требований МВД, которое настаивало на транспортировке подсудимого в зал заседаний только на вертолете, несколько месяцев ушло на урегулирование организационных вопросов, так как здание суда в центре Каира не оснащено вертолетной площадкой, а заседать в другом месте судьи отказывались.

9 января 2016 года Высший апелляционный суд Египта оставил в силе приговор в отношении бывшего президента. Это была вторая и последняя апелляция Мубарака и его сыновей по возбужденному против них делу о коррупции.



2 марта 2017 года кассационный суд Египта снял с бывшего главы государства все обвинения в причастности к гибели демонстрантов в дни январской революции 2011 года. Это решение является окончательным и уже не подлежит обжалованию. Таким образом, в отношении Хосни Мубарака завершены все уголовные преследования. Остальные подсудимые по этому делу, в том числе экс-глава МВД и шестеро высокопоставленных чиновников уже были оправданы, а виновными признаны преступные группы, за которыми стояли "Братья-мусульмане" и ХАМАС[33]. 24 марта Мубарак покинул военный госпиталь и вернулся домой после шести лет заключения[34].

Первое интервью после своего ареста дал в ноябре 2014 года, последнее, на сегодняшний день, в мае 2019 года.



12 апреля 2011 года во время допроса у Хосни Мубарака случился сердечный приступ, и он был госпитализирован в больницу в Шарм-эш-Шейхе.

По словам адвоката Фреда ад-Диба, 6 марта 2010 года Мубарак перенес операцию в клинике германского города Гейдельберг по удалению желчного пузыря и полипа на двенадцатиперстной кишке, а в июне 2011 года у него диагностировали рак желудка, в связи с чем направлено обращение к генеральному прокурору с просьбой разрешить хирургу из Германии обследовать экс-президента. Обращение было перенаправлено главе правящего в Египте Высшего совета вооруженных сил маршалу Хусейну Тантави, но решения пока не последовало. 2 июня 2012 года после оглашения приговора по обвинениям в причастности к гибели мирных демонстрантов в начале прошлого года у экс-президента Египта Хосни Мубарака случился сердечный приступ, который произошел в тюрьме Тора под Каиром, где Мубарак отбывал бы пожизненное наказание.

20 июня 2012 года в СМИ появились сообщения о том, что врачи зафиксировали клиническую смерть Мубарака. Данные сообщения отрицались представителями военных и родственниками.



В 1958 году Хосни Мубарак женился на Сюзанне Сабет, от брака с которой у него родились два сына - Алаа и Гамаль.



Внук Хосни Мубарака от его сына Алаа, 12-летний Мухаммад, скончался в середине мая 2009 года[46].

В сентябре 2018 года Алаа и Гамаль Мубарак были арестованы и обвинены в биржевых махинациях во время правления их отца. Своей вины не признали, основное судебное разбирательство было назначено на 20 октября 2018 года. До этого времени находились в СИЗО в окрестностях Каира.



С 2000 года младший сын президента Гамаль неоднократно назначался на все более высокие посты в Национально-демократической партии. Cчитался сторонником нового поколения неолибералов. Из-за растущей популярности Гамаля и его влияния распространялись слухи, что он станет следующим президентом. Однако это было несколько раз публично опровергнуто как президентом, так и его сыном. Если и имелись такие планы, то передача Хосни Мубараком власти военному правительству разрушила их.



Википедия См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1582632780

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Премьер-Министр РК Аскар Мамин обсудил с Председателем Коллегии ЕЭК актуальные вопросы развития ЕАЭС

- Д. Назарбаева: Казахстанский бизнес сталкивается с необоснованными ограничениями при ведении торговли в рамках ЕАЭС

- Кадровые перестановки

- В Мажилисе обсудили актуальные вопросы развития массового спорта

- Запрос депутатов Мажилиса о развитии Мангистауской области

- Иволга-гейт: где логика?

- Министр сельского хозяйства провел встречу с птицеводами Казахстана

- Запрос депутатов Мажилиса об ускорении сроков начала газификации Акмолинской области

- 19 тыс. иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность в Казахстане

