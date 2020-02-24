Дулато-дунганская резня. Последний "подвиг" Елбасы, - В.Хлюпин

00:22 26.02.2020 Продолжаем блиц-интервью с редактором сайта "ЦентрАзия" политологом Виталием Хлюпиным.



Т.П. Практически никто из специалистов, писавших в последнее время о Курдайских событиях, не указывает, что основными участниками погромов с казахской стороны были, главным образом, представители проживающего там старшежузовского племени - дулат. Так ли это и не несет ли данный факт какие дополнительные нюансы?



В.Х. Важный вопрос. Значение имеет и большое. Дулаты, правда, населяют отнюдь не только Курдайский район, но и, вообще, доминируют в Жамбылской области, они - половина населения соседней Южно-Казахстанской области и западная часть Алматинской, едва ли не от Алматы и далее на запад - их земля.

Наряду с среднежузовскими аргынами и найманами, они вообще - едва ли не самое многочисленное казахское племя. Учитывая современный "южный" демографический взрыв их, я полагаю, никак не менее полумиллиона человек, это более трети от всех старшежузовиков. Сами дулаты ведут свои корни прямиком от Хунну-гуннов, которые назначали им в правители своих ставленников с титулом - "чур". После разгрома гуннов китайцами, Будучи, минимум 200-тысячным народом, дулаты основали государство Юэбань в Южном Казахстане (2-5 века н.э.).



Был у гуннов, а затем перешел в Тюркский каганат, знатный каганский род "дулу", якобы он - им родня. Дулу считались в те времена отличными врачевателями, знахарями и колдунами о чем есть упоминания в китайских хрониках государства Северная Вэй. Затем они в качестве союза племен дулу и старшего партнера вошли в состав Западно-Тюркского каганата - это уже 7 век нашей эры.

В каганате выходцы из дулу занимали должности каганов, наряду с представителями другого крыла западных тюрков - нишибу. Но между этими частями постоянно шла борьба, которая и стала причиной выдавливания части дулу за пределы каганата. Часть "дулу" ушла на Запад, знаменитые ханы - основатели Болгарского ханства-царства Аспарух, Кубрат - тоже из "дулу", часть осталась - кочуя в районах современного Южного Казахстана, Северной Киргизии и Южного Синьцзяна. Другая ветвь откочевала далеко на восток в Монголию, где стала племенем дуглат - вступив в родство с чингисидами.



Понятное дело, монгольское нашествие ЦА-дулаты пережили относительно безболезненно, свои сородичи пришли, быстро сориентировавшись присоединили своих скакунов к армии очередного "Потрясателя Вселенной". Будучи выделенными в состав старшего Чингисида - Джучи, составили значимую силу его кочевой армии-орды,

населяя обширные территории современного Южного, Центрального и Западного Казахстана. Оставшиеся в Семиречье дулаты, наравне с потомками карлуков - албанами, стали на некоторое время доминирующей силой,

но потом их выдавливают на восток катагано-кипчакские орды.



В среднее Средневековье у дулатов был даже свой небольшой эмират - "Могулистан", если по современной карте - то это отнюдь не Казахстан, а именно нынешний китайский южный Синьцзян (Кашгар, Яркенд, Хотан).

Урту-Барак - первый дулу-правитель этого "государства", получил от чингисида Чагатая, в знак вассальной зависимости и особой привелегии - большой боевой барабан.Просущеествовал этот эмират недолго (1340-е - 1460-е гг.). Ничем особенно дулатские эмиры (если точнее - улусбеги, формально - ханами оставались подставные чингисиды) не прославились - перманентно сражались между собой и с соседями в различных мелких усобицах. Из Синьцзяна их выбили, не удержали они и центральное Семиречье, где ообосновались - джалаиры (племя Касым-Жомарта Токаева), постепенно откатились к юго-западу, забрав кочевьями широкую полосу от современной Алматы до Сырдарьи и Ташкента.



Кстати, именно правивший ташкентскими дулатами хан Джульбарс (Жолбарыс) первым из южно-казахских ханов, еще в 1733 году подал прошение о подданстве

Российской Империи. Тогда его владения сильно прессовали джунгары. Правда, современные казахстанкие историки оспаривают сей факт, уверяя, что послание Жолбарыса неправильно перевели имперские толмачи, он предлагал всего лишь военного союза. Царица Анна Иоанновна поврила толмачам и соизволила присоединение утвердить, но пока ее ответ в 1738 году доехал верблюжим караваном до Ташкента хана Жолбарыса уже зарезали в одной из ташкентских мечетей.



Славный дулатский бий Толе всячески помогал и разделял стремление Жолбарыса найти сильного союзника и покровителя, некоторое время он даже сам вполне самостоятельно правил в Ташкенте, но потом отступил в тень под напором джунгар, чингисидов и обстоятельств. После его смерти в середине 1750-х годов дулаты попали в подчинение потомкам знаменитого хана Абылая по линии его сына от каракалпачки Адиля. Сменяя друг дружку и поделив между собой дулатские кочевья Адилевичи - Абылай-Кулан, Али-Галий и их многочисленные братья и сыновья правили дулатами весь 19 век, вполне себе

искренне и верно служа РосИмперии.



Как-то так в кратком обрисе развивалась ДулатИстория - история великого народа, наследовавшего, одновременно, и великим предкам гуннам и не менее знаменито-грозным - монголам. Что делали предки Елбасы, когда копыта дулатских коней топтали Джетысуйские ковыли? - выкусывали друг у дружки блох в скальных норах Каскеленского ущелья. Кто такие шапрашты с точки зрения Дулатской историософии - какие-то дикие пигмеи, прибившиеся в конюхи к имперским табунам... Им кидали кости через плечо на знатных дулатских пирушках... Великий дулатский бий Толе, заложил в Ташкенте основы Казахского права и государственности, сочинил Степную Конституцию, а эти тигроловы все кошмарили фауну Заилийских гор.



Тотем и тамга дулатов "Домалак" - Солнце. Солнечные люди... Светлые...



Сменялись степные владыки, дулаты подчинялись "кочевым узбекам", шейбанидам, кокандским ханам. Никакого серьезного сопротивления русской армии (а вся "армия" была - несколько сотен сибирских линейных казаков при нескольких пушках) во время так называемого присоединения Большой казахской орды дулаты не оказали - это факт....



Т.П. - Да, я, кстати, нарыла в интернете: дулат Терлекпай Айкучев - за храбрость и доставление ценных секретных сведений, был русской военной администрацией отмечен

в 1860 году Серебряной медалью в петлицу на Георгиевской ленте, его соплеменник - Чаке Караталов получил в 1859 году за снабжение отрядов провизией Серебряную большую медаль на шею на станиславской ленте, еще один дулат Кувват Джаильгенев - за отличие в Узун-Агачском бою удостоился Георгиевской медали с надписью "За храбрость" и почетного кафтана 3-го разряда, потомственный бий дулатов-жанысов Тогайбай Койгельдин, надо полагать за еще более выдающиеся заслуги, получил в те же годы в награду офицерский чин поручика и две медали - золотую и бронзовую...



В.Х. - Смею уверить - этот список можно многократно продолжить и дополнить, были среди дулатов даже награжденные самым почетным Российским боевым орденом - Георгиевским крестом 4 степени.



Более того, активно поучаствовав в восстании 1858 года против кокандского бека Мирзы-Ахмета, дулаты существенно ослабили, тем самым, военный потенциал Коканда, как раз в преддверии решающего удара русских по Средней Азии. Возглавлял повстанцев, кстати, батыр - шапраштинец Суранши, который потом верой и правдой служил Российской Империи, особо отличился в Узун-Агачской битве 1860 года, поставившей крест на Кокандской армии как организованной силе. За этот "коллаборационизм" его, надо полагать, и вычеркнули из современной трактовки казахской героически-независимой истории.



В отличие от других старшежузовцев, например албан, или северо-киргизских саяков - дулатские джигиты в серьезной антирусской партизанской деятельности замечены

не были, напротив, имено дулатские проводники, похоже, завели в киргизскую ловушку и бросили там последнего казахского независимого хана Кенесары.

Вообще, в 1820-50-ее годы правившие дулатами султаны Адилевы вели отчаянную политику, будучи зажаты и теснимы с севера русско-поддаными среднежузовцами - кипчаками, кереями и найманами, с востока - китайцами, с юга и запада - кокандцами и, отчасти, бухарцами, они признавали над собой власть всех перечисленных Центров Силы, лавируя по камышам и ущельям от периодически появлявшихся иноплеменных отрядов.



Турар Рыскулов - кстати, казах - достигшей самых больших постов в истории СССР, тоже был дулат. Всю жизнь боролся за власть с своим же полу-сородичем, южанином-старшежузовцем, чимкентцем - Султанбеком Ходжановым, который был родом из потомков "святых" (кожа) и мало куда ставил какого-то явно не святого меркенского дулата. Чтобы не раскалывали только зарождающуются правящую элиту (казахскую номенклатуру) соввласть в 1925-26 гг. удалила из Казахстана обоих - одного в Ташкент, второго в Москву, где они и дождались 1937 года, уравнявшего амбиции обоих. Кстати, живут дулатские племена и в России. Табын – одно из племен казахов Младшего жуза, входящее в племенной союз Жетыруу, а также их близкие сородичи - табыны-башкиры, суть осколки дулатов, оставшихся в северо-западной части современного Казахстана и прилегающих районах Башкирии.



Стоит отметить, что Назарбаев откровенно побаивается собственного Юга. Именно там - главная казахская потенциальная Вандея, гораздо более опасная, чем отдаленный и полупустынный адайский Мангышлак. Адайской кавалерии от города к городу скакать 300 верст, а в Дулатии - от Чимкента да Тараза по крышам домов пол дороги пропрыгать можно.



У них - совсем другая история и другие Герои - Великий гунн Атилла - "Бич Божий". Империя Уебань - какая тут вам Золотая орда... Они огородами с Шумерами граничили и торговали финиками с финикийцами, - если верить последним изысканиям дулато-ботпайских "историков".

Битва Историй в незрелых умах каз-правителей еще не закончилась... Там наглухо сошлись врукопаху гунн Атилла, Джучи, Батый, хан Узбек, кипчакские батыры с Алешей Поповичем, римские квадриги и цинские катапульты... Катапультирование в вечность. Тенгрианская Валгалла - оно вам не здесь. И даже - не там, куда еще достучат копыта быстроногих степных тулпаров - пес его знает. У казахов, благодаря творческому осмыслению мировой истории

заочниками Карагандинского завода-втуза, совершенно непредсказуемое прошлое.



Т.П. - Что представляет собой сегодня Дулатская элита Южного Казахстана?



В.Х. - Дулаты доминируют в Жамбылской области, преобладают в западной части Алматинской и восточной половине Южно-Казахстанской, менее значимы но

заметны в новообразованной Туркестанской и старой Кзылординской областях. Современный Тараз (экс-Джамбул, экс-Мирзоян, экс-Аулие-Ата) - конкретный "медвежий угол", периферия признанной столицы Юга - Шымкента, своего рода анклав - Дулу-Ботпайский национальный заповедник - дулаты монополизировали там власть и варятся в собственном соку концентрированной трайба-байги. Акимствуют там почти исключительно местные выходцы, чужаков не принимают и быстро выдавливают. Периодически возникающие ЧП "заметают под ковер" не вынося сор из дулатской избы, пардон, юрты.

Помнится, в ноябре 2011 года некий местный житель Кариев, возбудившись и вооружившись гранатометом и автоматом, атаковал центральный офис главной каз-спецслужбы КНБ в Таразе (областном центре), ранее убив на улицах города (в одиночку!) - 2 сотрудников КНБ, 3 - милиционеров, 1 - охранника и 1 прохожего.



При нейтрализациитеррорист подорвал себя гранатой и дело оперативно отквалифицировали как индивидуальный теракт, хотя, весьма вероятно, за спиной упыря стояла так и не вскрытая организация, как минимум - ячейка джихадистов. Сам Кариев своих радикальных взглядов и не скрывал. Кстати, джамбульских дулу-силовиков, показавших

сомнительную боеспособность, тогда несколько перетряхнули, кого - убрали, кого пересадили в другие кресла. Но поменяли "шило на мыло". в 2018 году в начальниках УВД области оказывается 43-летний Арман Оразалиев, сын 1-го зама МВД генерала Молдияра Оразалиева, родовитый дулат-мажор, никакими своими скромными способностями не соответствующий столь высокому назначению. Этот горе-правоохранитель от папкиного сапога и рулил полицаями областями до дунганского погрома.



Про качество местной элиты и царящие среди матерых родо-племенных вождей нравах - я особо распространяться не буду. Есть целые книги на этот счет - "Шымкентская мафия" Темиртаса Тлеулесова и другие. Аллах им судья...



Т.П. - Конкретнее, что представляет собой сегодня Дулатская племенная элита?



В.Х. - Дулаты структурируются на 4 племенные группы - ботпаи населяют преимущественно запад Алматинской области и восток Жамбыльской; жанысы - южные районы Жамбылской и Южно-Казахстанской областей, а также прилегающие к ним территории Кыргызстана. Сихымы (сийхымы) - север и центр Жамбыльской области.

Шымыры - сам Тараз и ближайшие окрестности. В Курдайском районе обитают, главным образом - ботпаи и жанысы.



Да, в прошлой беседе я назвал нового акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева дулатом и ошибся, он конырат, приношу ему глубочайшие извинения.

Коныраты - единственное среднежузовское племя казахов, втиснувшееся в старшежузовский Юг. Это старинное исконно монгольское племя, поставлявшее невест

киятам-борджигитам (племя Чингисхана), а потом и тимуридам, где-то при первых Джучидах были переселены в центральный казахстан, откуда раскочевали

и в современный Узбекистан и к кара-калпакам - среди этих народов тоже есть род/племя конырат. В Хивинском ханстве, одно время, даже взяли власть и посадили на ханский трон свою династию. Фактически, еще в начале 19 века коныраты откололись от Среднего жуза и сместились на юг, теснимые аргынами, но в самые благодатные присырдарьинские земли их не пустили, они остались кочевать в, условно, северных ойкуменах Южного Казахстана. Периферийное положение и пришлость не позволяют им равноправно сесть у Южного очага, "блатные места" все заняты, именно поэтому коныраты не первый десяток лет ведут

упорную "холодную войну" с дулатами и шанышкалы за хлебные места на Юге. Сапарбаева Елбасы уже втыкал и акимом в Кызылорду и в Чимкент, помимо этого акимствовал

он и на востоке (ВКО) и западке (Актюбинске), такой универсальный солдат - "решала", арбитр в племенных разборках, сильно поднаторевший в вопросах "развода интересов" бизнеса и криминала, ОПГ и ФПГ, один из последних агашек, словам которого Елбасы если и не особо доверяет, то хотя бы прислушивается.



Так получилось, что дулатская племенная аристократия в последние годы понесла невосполнимые утраты - нет уже с нами коренного дулу-джамбульца влиятельнейшего агашки Сарыбая Калмурзаева - многолетнего руководителя администрации и управделами Елбасы. Закончил свою государственную карьеру легендарный Канат Саудабаев - в 25 лет возглавивший Казгосцирк еще Казахской ССР и последовательно проциркачивший в качестве главы Госкомкино, Госкультуры, посла в Анкаре, Москве, Вашингтоне и Лондоне, министра иностранных дел и Госсекретаря.



Отошел от больших дел и весьма влиятельный экс-министр обороны, экс-глава КНБ и экс-шеф Службы охраны президента - первый дулат дослужившийся до генерал-полковника - Сат Токпакбаев. Аналогично, самоотставился по старости ленгерский дулат Калык Абдуллаев -

экс-аким Южно-Казахстанской области, любивший повторять в интервью, что "аким в Казахстане - полновластный хозяин территории". Сын его Серик - умом дальше позиции директора Алматинской ВДНХ не продвинулся.



Бывший спикер Сената и де-факто 2-й человек в государстве (в 1996-99 гг.) Омирбек Байгельди - ровесник Елбасы, явно устал от жизни на Олимпе, и просто жизни... хочет покою. После его очередного "научного открытия" - о том что великий китайский поэт Ли Бо (13 век) родился в южно-казахстанском городишке Чу, воспринимать серьезно его последующие открытия как-то не приходится.



Сородич Байгелди по дулатскому роду шымыр и сам сын 1-го секретаря райкома партии Болат Жалкышиев - будучи Акимом Южно-Казахстанской области как погорел в 2006 году на скандале с массовым ВИЧ-заражением младенцев, так и "протух" в Сенате. Другой их сородич Борибай Жексембин (экс-аким Жамбылской области, а потом посол в Ташкенте) - пафосный пижон и любитель лакшери стайла, воплотил в себе все типические качества южного бастыка - высокомерие, наглость, трусость и тупизм, на что-либо

серьезное - абсолютно не пригоден. Зато, как глава своей "народно-патриотческой партии Ауыл" - идеальный вождь каз-черносотенцев. Но это - "сбитый летчик", к нему нет особого уважения даже среди соплеменников. Списан в утиль "в связи с утратой доверия племени".



Аналогично безрадостно заканчивает свою карьеру некогда весьма влиятельные и крайне амбициозный дулат-сихим Заутбек Турисбеков. Был он и акимом Южного Казахстана и главой МВД, директором Агентства госслужбы - главным кадровиком страны, далее - пике вниз: послом в Ташкенте, Москве и Киеве, нынеосталась только явная синекура - 1-й зам. пред. Всемирной ассоциации казахов (председатель, естественно, сам Елбасы). Но былого напора и воли к

борьбе за место под Нур-Солнцем нет. Сломали крылья.



Экс-жамбылский аким и экс-министр энергетики Канат Бозумбаев (ныне - помощник Президента) - не боец был изначально, плюс секс-скандал с сыном Дауреном крепко подкосил его здоровье. В ряде шежире записанный в дулаты

экс-премьер Бахыт Сагинтаев (ныне - аким Алматы), к которому много вопросов, в том числе и по подлинному происхождению - фигура наделенная самым высоким действующим постом, но абсолютно ничтожная по реальному наполнению каким-либо смыслом и весом: безвольный, трусливый руколиз и лизоблюд. Человек без лица, да что там лица - всадник без головы, типическая чебурашка из ящика с апельсинами - куда не посади, какое кресло не подвинь под зад - все едино чебурахнется.



Из дулат-силовиков надо отметить: генерал Кайрат Кожамжаров - некоторое время назад крепко обласканный Елбасы, очередной "молодой фаворит" и чуть ли не рукоположенный в преемники (по крайне мере ему самому так казалось), так и остался с мечталками гнить в сенате. Пока был главой Финпола, Совбеза и Генпрокурором слишком круто потянул на себя вожжи, перессорился и обидел слишком много влиятельных земляков и не только их... Он и энергичен и амбициозен, и отнюдь

не дурак, но груз прошлых ошибок не позволяет ему реанимировать карьеру и набрать должного "веса".

В некотором смысле он повторил карьерный потуг другого дулу-генерала Козы-Корпеша Карбузова, также персонажа весьма нахрапистого, по южному "борзого", шефа Следственного департамента КНБ и Гостаможни, провалившегося в кадровые тар-тарары директора какого-то

центра военно-стратегических исследований.



Из дулат-акимов масштабен и фигурист только один - Умирзак Шукеев - глава новообразованного административного уродца - Туркестанской области,

созданной волей Елбасы в угоду поднятия Казахского Духа и позиционируемую как центр нового Тюркского мира и возрождения... Из Южно-Казахстанской вырезали

ставший отдельным субъектом Шымкент, остатки области переменовали с переносом центра в полупоселок Туркестан, который - та еще дыра, надуть его величием - задача неподъемная, тяжелая историческая реконструкция: известны в истории потемкинские деревни, будут - елбасиные туркестаны...



Помимо Духоподъемства и рухнамизации цель властителя понятна - массовый застрой новой южной "столицы" позволит технично освоить бюджет, потому как

в Нур-Астане уже запирамидили все, где можно. Шукеев - любимчик и самый доверенный дулат Елбасы, почти что "фаворит", в 29 лет ставший вице-акимом области,

посылался губером и успешно справлялся с "казахизацией" севера - Кустаная, Актюбинска, Акмолинска-Астаны, был и первым вице-премьером и главой Нацгосфонда

капиталов "Самрук-Казына". По складу ума, воспитанию и основным ТТХ - мини-копия Елбасы, хитрый, лукавый, изворотливый интриган, прожженный комбинатор и манипулятор, при этом - крайне завернут на национальной идее и помнит все национальные обиды дулу-казахов, начиная с Аспаруха, вообще - очень злопамятен. Неуемное интриганство сыграло с ним шутку - именно супер-гипер активность в борьбе за место под солнцем он растолкал локтями столь многих, что его искренне ненавидят почти все даже родные по крови и духу - дулу-агашки. Крайнее высокомерие и явные признаки мании величия также не способствует росту числа союзников, холуев-"прикормышей" у него много, а вот верных нукеров и партнеров, почти нуль.

В плане погромных перспектив человек он крайне опасный, потому как вполне решителен и прямо кушать не может, как не любит разных пришлых "халатников" - узбеков и пр.



Нынешний единственный министр дулат - Бейбут Атамкулов, потеряв пост главы МИД и оставшись на Индустрии, от реальных рычагов управления чем-либо (даже экономикой) отстранен, сочинительство инфраструктурных инвестпроектов - это не хлеб для родовитого дулата.

Тем более, человек он, в отличие от всех ранее перечисленных, редкое исключение, вполне адекватный и современный, без родо-племенного гвоздя в голове.



В свое время доводилось брать интервью у известного жамбылского дулу-ботпай-агашки - Амалбека Тшана - областного акима, доктора педагогики, академика

Петровской академии наук и искусств и еще нескольких столь же престижных и уважаемых "академий". Его послушать, так, какое там дулаты, один его тшанов-род, правда, весьма многочисленный - ботпай, разве только не основал Рим, гребцами сидели на плоту у старика Ноя и известный "Ковчег" налетел не на гору Арарат, а на какую-то каменную хрень в Угамских горах или где-то рядом. Подробностей не помню, надо найти и посмотреть старые видеозаписи этих интервьюшек...



Из деятелей дулу-культуры особо надо отметить относительно недавно умершего Шерхана Муртазу - народного писателя и госчиновника (глава КазГостелерадио и редактор казахскоязычных официальных газет, многолетний депутат), биографа и сородича дулата-сихыма Рыскулова. Помнится, читал эту его "Огненную стрелу", кажется так она называется, особо там была отпедалирована тема 1-й (а было их, вообще-то,

последовательно, штук 5-ть или 6-ть) жены "казахского Ленина". Ей была русская, "дочь Ташкентского генерал-губернатора Наталья Колосовская", такой вот сексуально-революционный подтекст иллюстрацией к новому социальному переустройству: слуга-инородец имеет дочь вчерашнего сахиба... Факт такой имел место быть, звали, правда, Рыскулову-жену - Татьяна и должности "Ташкентского генерал-губернатора" вообще-то не существовало, был полковник Колосовский начальником города Ташкент на правах уездного начальника, генерала он, впрочем, мог получить в награду при выходе в отставку... Почему Муртазу не особо возбудила судьба последующих жен - не знаю, еще его крепко беспокоила роль еврея Голощекина в казахском геноциде. При этом Шерага не переставал мягко покусывать вымя власти, смело, по-солдатски, критиковал гениального Басы, такое фрондерство, на грани, куснуть, чтобы власть почувствовала, но не настолько сильно, чтобы обиделась и выдернула изо рта сосок с молоком....



Другой яркий пример подобного интеллигент-дулу-фрондерства - народный поэт Мухтар Шаханов - "духовный лидер" различных партий и движений (Руханият и т.п.)

националистического толка, которые он перманентно основывает, ругается с другими сооснователями и кидает. Автор совершенно безумных стишат-нескладушек

(по крайней мере в русскоязычном варианте) и скандальных заявлений - о том что и русский язык в Казахстане надо перевести на латиницу. Вообще-то, сызмальства, Шаханов был среднежузовским кипчаком, в смысле - папа у него был кипчак и мама кипчак, но с возрастом как-то инкубировал сам в себе дулата.



Бывает, в Казахстане и не такая хрень с человеками случается. Опять же экология Арала (а Шаханов давно подвязался в спасители моря-болота) стучит в мозг солью сухих камышей. Чуйским дикоросом пророс в дулатские шежире (родословия), стал им своим, тутошним. Воспитал в себе дух Атиллы, мать его... При этом радикальный оппозиционер и борец с режимом всячески обласкан властью - и не только разными премиями и званиями (Лучшего поэта тюркского мира и т.п.), несколько сроков заседал в Мажилисе, как в раз в комитете по безопасности - безопасил, причем, вел там себя тихо и смирно, дружно "одобрямсил" елбасиное законотворчество, но оказываясь с той-визитами на Казахских Югах - вольной ривьере свободомыслия - позволял себе едва не матом поносить

Верховного Бабая, костерил и в хвост и в гриву за недостаточно казахскую казахскость. У них с Назарбаевым вообще исторически сложные отношения - еще будучи, оба, народными депутатами СССР, как-то подрались в кулуарах

очередного съезда. Сталевар Назарбаев победил - навалял поэту, рабочая закалка против хилой интеллигенции завсегда шишку держит.

Вон стоит прекрасно изданный том, на русском-английском языках - "Заблуждение цивилизации", Алматы 1999 год -

"Когда журналисты хотели узнать

Мнение Нурсултана Назарбаева

О культе современного политика

Он ответил, смеясь:

- Этот номер в Казахстане не пройдет,

Я только что

Вернулся из Туркменистана!..."

Это стихи? Вся "поэма" - глубоко-пусто-мысленный пересказ своими словами месячной подшивки какой-то не очень хорошей районной газеты. И так все 200 страниц текста. Это нельзя переводить ни на какой язык. Даже на казахский.

Его творчество - это не стихи, даже не частушки, какой-то словесный понос, шум в голове, нелепый по форме и примитивный по содержанию...



Аналогично прибилось в дулаты потомство министра здравоохранения КазССР Мухтара Алиева. В прошлом веке они, помнится, были еще коныратами, но потом Рахат Мухтарович (экс-муж Дариги Нурсултановны и отец Айсултана Назарбаева) мучительным усилием воли, как-то переродил себя в дулата. Чудо, скажете вы. Трайбализм обыкновенный, отвечу вам я. Мелкие и слабые племена всегда жмутся к большим и сильным, заимствуют у них тамги, боевой раскрас и даже повадки и нормы поведения. Это еще у Тейлора и Леви-Стросса хорошо описано.

Хотя, коныраты отнюдь не шапрашты какое-то, а вполне себе достойный и богатый историей вариант, однако, быть дулатом в современном Казахстане все же выгоднее и почетнее - и садят поближе к очагу и косточку мозговую

предложат, однако...



Казахские шежире, вообще, штука такая, имея капитал и желание - можно проспонсировать шежеристов, которые найдут и впишут твоего предка в генеалогию, хоть Атиллы, хоть Чингис-хана.... Историзм мракобесия

извиняет только искренность и щедрость просителя.



А пока открываем и читаем классические труды Леви-Стросса "Элементарные структуры родства", "Тотемизм сегодня", "Первобытное мышление". Все они давно уже переведены на русский, может быть уже и на казахский.



А чем наш Казахский Техас хуже Амазонии? Да ничем. Почти такие же амазоны тихарятся по конопляным зарослям мутно-водной ЧУдесной реки.



Леви-Стросс, просидев пару лет в джунглях Амазонии среди тамошних обитателей, предложил и описал модели брачно-родственных отношений среди племенных общин, выявил много интересного. Ранние дикари и их трайбы так органично живут в мире мистики и мифов, что их сознательное сознание - само и есть миф, набор сказок, при этом секс и насилие оживляют эту примитивную мыследеятельность, вносят импульс и дают хоть какое-то наслождение, удовлетворение, банальную радость. Похищая чужих партнерш и поедая иноплеменных партнеров - дикари включаются в жизнь социума, общие мифы - роднят больше, чем кровь и бодрят, сильнее листьев коки. Описывая обитателей Пандоры (фильм "Аватар") Кэмерон явно листал Леви-Стросса - единое сознание, общность с природой, Эйва как символ и само коллективное самосознание... Сказочный мир сказочных идиотов. Им просто легче и проще жить в толпе себе подобных, вне толпы они чахнут и болеют, чем больше такая толпа - тем сильнее их Мифы/Боги и к ним обращаются за защитой слабые духом и количеством соседи. Иногда их милостиво

принимают в Большие племена, обычно за банальные приношения и потлач - грандиозная пирушка (той) с раздачей подарков "вождям" и "авторитетам".



Дулат, кстати, и Кенес Ракишев - известный толстосум, теоретик и практик казахского нац-возрождения.

По совместительству - зять экс-премьера Тасмагамбетова. Читал его "Казанат" - энциклопедия какого-то полу-детского наива с картинками про лошадок, там смешалось все - кони, люди, и грохот пламенных орудий, древние тюрки, юные орки... Соавтором по сему труду выступал, как помнится, известный борец за казахскую нравственность, гроза Алматинских проституток Тугел (не помню его имени)... Тоже, писатель, наверное... В общем, "пули свистят, шлюхи хохочут... ничего не понятно", абсурд с потугами на какое-то историософское глубокомыслие. На русский язык переведена (а может на нем и написана) автобиографическая повесть Тугела - "Ертуган", лежит в интернете, стержневая нить которой - сексуальные страдания главного героя по отношению к некоей Алевтине Михайловне. Чем там у них в конце концов дело закончилось, дала не дала - не помню, да и не суть. Повесть слабенькая и неинтересная, но показательна в плане - духовного поиска родо-племенного нац-пата.

Ларису Ивановну хочу, догнать и трахнуть белую женщину - едва ли не главный предел мечтаний и посыл к подвигам амазонских подопечных Леви-Стросса...

Хотя, как-то не очень патриотично... что-ли, по отношению к бедным казашкам проституткам, которых перевоспитывал на камеру и выкладывал в сеть шибко нравственный Тугел...



Т.П. - Да нет же, все как раз очень - патриотично. Казахским шлюхам хихикать не пристало...



В.Х. - ...Сказал Тимур К. собираясь в гости к Гоге Ашкенази... Да... моралеборец Тугел, а он был даже кандидатом в президенты, это даже смешнее поэта Шаханова...



Т.П. - Чем сознание амазонского дикаря отличается от сознания, скажем, Кулибаева или Ракишева?



В.Х. - Ареалом обитания и ореолом понтов, несколько большим кругозором, трафиком авиаперелетов, одеждой и обувью - качеством выделки шкурок... Еще, Кенес и Тима не тычут палками в рисованные рожи бизонов гортаня "у-ху"... они тычут "золотые карты" в щели купюроприемников... Но природа их "дулато-нави" сознания едина - архетипичный миф, наглухо засевший между ушей. Без резни иноплеменников там никак нельзя, жизнь - не в радость. У них только сказки разные - индейцы оджимбве верят в перво-отца Большого зеленого Ягуара, а тотемные тигры-"полосатики" шапрашты в Гуннов - великих предков... Смотрим последнюю, историческую ремаркку Елбасы. Чем можно возразить на 2000-летнее историческое развитие... да ничего. Только то, что Великая Кыргызская Кочевая

Империя, если верить соседним заилийским исторрикам, могу дать ссылку, возникла еще на 2 тысячи лет ранее....



Отказавшись от советской интернациональной модели модернизации Назарбаев не придумал ничего лучше фальшивой Ассамблеи народа и лукаво-фанерного домика "Казахстанского народа", как маскировочной ширмы казахскому трайбализму. Обратившись к корням и истокам он пробудил архетипическое, курдайские нави начали слазить с своих Эйв. Елбасы попытался возглавить их наступление, последний поход из прошлого в никудашнее. И провалился в яму, прыгнул мимо спины Турук-Макто, ухнул в крысиную нору трайбократии, придавило упавшей Эйвой...



Курдай - это итог и рубикон елбасизма, как модели первобытно-общинного вождества. Чингачгук Большой Змей - оказался и не таким уж Большим и не очень-то

змеем, так - мелкосопочным ящером, Семиреченским лягушкозубом (он же - Джунгарский тритон, он же - Ranodon sibiricus). Эти Долбо-дулу себя еще ой как покажут... Дунганские слезы капельками покажутся...



Что Курдайский погром инспирирован местными полит-элитами - факт очевидный, лежит на поверхности. Другое дело - это была их импровизация или их самих разыграли как слепых котят, в угоду какому-то более хитрому замыслу. Демонстрация силы и проба сил - отработка мобилизационных возможностей и, отчасти, новых технологий (сетевой рассылки) - как способ сбора

басмаческого джигиттер-ополчения. Черт, все может быть...



Аким Мырзахметов - персонаж ничтожный, сам ни на что не решился бы. Кто-то его если не вдохновил, то, явно, стоял за его спиной... Тут не надо быть великим криминалистом, размотать всю паутину по горячим следам можно, но оперативно спосланный Нур-Султаном новый аким Сапарбаев будет только заматывать и заминать расследование. Что бы там ни было.... Вариантов масса: дестабилизация Юга и власти Елбасы вообще - выгодна многим, как его старым противникам - Тшану, Туякбаю, так и новой забугорной демо-оппозиции - тому же Аблязову.

Целая когорта агашек-трайбалистов взрастили себе достойную смену. Порох сух и готов к применению. Покази свою силу и бессилие власти. Не суйтесь в наш заповедник, мы тут - хозяева... Шукеев - совершенно упоротый нацик, истый апологет дулато-величия... зомбическая личность.... Как бы в следующий раз под раздачу не попали узбеки...

Сузак, Сайрам, при-Чардарьинские кишлаки, там, что не кишлак/аул - то 50 тысяч жителей. Земли нет, воды почти нет, зато мечетей понастроили, кто там и что

проповедует - никакой Аллах не знает... И акимами сверху - Шукей, Сапарбаев - трайбалисты до корочки мозга костей, в Шымкенте - подлинной "столице" юга, форменный кадровый бардак: в январе сына сенатора Айтаханова, который просидел в кресле акима менее полугода сменил Мурат Айтенов. Бывшие до них Нурлан Сауранбаев - в промежутке между двумя сроками Габида Абдрахимова, "правили" тоже где-то по полгода-год. Все перечисленные, как и новый январский аким Айтенов - как "из одного ларца, одинаковы с лица" - молодые, бестолковые, вороватые, подставные "выдвиженцы" из своих трайбов, быстро потырив

по родне бюджет - сливаются новой волной алчущих власти. Кормушка-то одна, а родов-племен вокруг - несколько, всем надо подкормиться... Такая вот

кулинария вприкуску с зоологией... Нынешний аким Айтенов - смешен до уникальности, в 2008 году был еще, согласно официальной биографии - "заведующим крестьянским двором", затем - сразу эксперт управления делами Елбасы, через 10 лет уже - замуправделами и оттуда - в Шымкент.

Широта кругозора опыта госслужбы у него должна быть поразительной - курятник, придворный подхоз, товарная база... Какие вопросы о может решать? Каким местом думать?...



Т.П. - А какова роль в трагических событиях областного Джамбульского акима Акскара Мырзахметова? Он ведь, я слышала, тоже дулат...



В.Х. - Да, и он тоже. Аскар Мырзахметов - существо еще-то, Альхен из "Золотого теленка", тырит все, даже у интернатских старушек бочковую капусту, абсолютно аморальное, ничтожное существо, трусливое, пакостное, погрязшее в интригах и сплетнях. С совершенно убогим кругозором, пустой как дулатский кумган. При этом весьма по-дулатски родовит, входит в ближнюю президентскую обойму аж с 2005 года - тогда впервые стал минсельхозом,

потом был и акимом в Чимкенте и послом в Ташкенте, вице-премьером, 1-м замом Елбасы по партии "Нур-Отан", везде за ним тянется шлейф возбужденных и тихо

прикрытых коррупционных дел, фигурант множества скандалов и расследований. Кстати, его родной братишка - Аблай, бывший министр транспорта и глава Казахской железной дороги, с абсолютно аналогичным набором "добродетелей", все-таки загремел лет 15 назад под суд, получил за доказанные хищения в размере 5 млрд. тенге - 5 лет условно... Сначала, вроде как дали реальный срок, но потом быстро переквалифицировали и отпустили, сейчас - уважаемый бизнесмен. Все это семейство -

генетически, мразота, Аскара надо судить показательным судом - он если не прямой организатор погромов, то - соучастник по преступному бездействию, неоказанию помощи... К сожалению, эти дулу-выродки и сейчас, я полагаю, уйдут от ответственности. Елбасы побоится обижать родовитую мырза-плесень. В итоге - Казахстан сегодня - одна огромноя предпогромная Дулатократия...



Т.П. - А знаменитый государственный заговор, он же "пивной путч" 2016 года, чимкентского алко-олигарха Тохтара Тулешова. Имеет ли отношение к дулатской фронде?



В.Х. - Тулешов - представитель соперничающего с дулатами по численности племени Старшего жуза шанышкалы, которые также имеют монгольское происхождение, но их

история весьма трагична. В средние века - это был едва ли не самый крупный кочевой "прото-этнос" Центральной Азии и назывался он - катаганы. Населяли они - практически весь юг Казахстана, но во время очередной Степной смуты в 1620-х гг. поставили не на того хана - их вождь, сидевший в Ташкенте бездарный хан Турсун проиграл в борьбе за власть своему сопернику Есим-хану, последний и организовал катаганам форменный геноцид - массовую резню, разогнал их кочевья, а оставшиеся в живых даже лишились (были лишены?) своего этнонима - "шанышкылы" - это, собственно, название их тамги - рыболовная острога. Значительная часть катаганов, спасаяь от гнева Есима, ушла в современный Узбекистан, в район Бухары-Самарканда, и даже еще дальше - через таджикские горы в Афганистан, оставшиеся в районе Ташкента слепились в суб-этнос кочевых изгоев "курама", были постепенно ассемилированы узбеками, оставшиеся в Казахстане, также весьма лояльно встретили приход новой Русской власти и благодаря этому быстро размножились. Но никакой славной историиу них нет (или она еще не придумана?) своей Великой Истории, "подвиги" Кабанбая-батыра в войнах с калмыко-джунгарами оставил за скобками ввиду

скудости достоверных фактов. Однако, если смотреть в сравнении, шаныши и по сей день замый слабо представленный в КазЭлите казплеменной сегмент.

Это заметно и это не справедливо.



Если по персоналиям: шанышкалы - это маловлиятельный и уже почти совершенно забытый вице-премьер первых лет независимости Каратай Турысов (кстати, на его дочери женат действующий дулу-аким Сагинтаев), столь же

невзрачно тусклый и покорный судьбе муфтий независимого Казахстана Абсаттар Дербисали; искусный, но не особенно удачливый интриган Кайрат Келимбетов - министр экономики, вице-премьер и глава Нацбанка, ныне, несмотря на вполне себе цветущий возраст, прочно задвинутый в вторые (третьи) ряды нацгосэлиты. Пара-тройка совершенно безмощглых и бессловесных депутатов, которых даже упоминать не стоит...



Шанышей много в Курдае, без них там никак не обошлось. В некотором смысле, там где шаныши и возникает Курдай...

Такая двойная периферия и ущербность - униженные и оскорбленные, как та сваха из "Женитьбы Бальзаминова" - поленом битая, об печку - битая, кочергой - битая,

вот острогой - не битая. Подавленная виктимность ой как чревата, гештальт шанышей не закрыт и кровью бедолаг дунган они не удовлетворятся.



Подлинный, архетипичный шаныш - другой признанный вождь "южной" Казоппозиции - Жармахан Туякбай - бывший генпрокурор и глава Следственного комитета,

спикер Мажилиса, почти в одночасье перекрасившийся из жандарама-душителя свободы в разоблачителя кровавой тирании Елбасы и его потомства. Как такое может быть, что за слом психики постиг героя - не знаю. Психический надлом - это что-то глубоко ментальное, из прошлого,

собственной виктимно-погромной генетики.... Шаныш Туякбай настоящий, природный, шанышее некуда...

Борец, отваги, боевого задора - полные кирзовые сапоги, апломба, самоуверенности... Правда, в последнее время, как-то стих, сник и подувял... Затаился.



Другой типический вариант шаныш-оппозиционера - Амантай Асылбек - дивный фриказоид, экс-лектор райкома партии на заре перестройки перекрасившийся в истинного мусульманина (на его счету - 10 хаджей, если не врет), дважды кандидат в президенты, самовыдвижением от самого себя, непримиримый борец с китайским ядерным полигоном Лоб-Нор, давно не слышал о нем скандальных новостей (раньше часто было в кримхронике - плюнул в кого-то, пнул... его пнули), жив ли? Может и помер уже....



Т.П. А как Вы прокомментируете последние новости из Лондона. Разоблачительные разоблачения Айслутана Назарбаева?



В.Х. - Айсултан - явно больной человек, отбитый на всю голову, яркий пример естественного вырождения каз-мажор-элит, стремительной деградации от офицера разведки -

с престижным дипломом Британской военной академии в футболиста и наркомана. Из-за его спины торчком торчат уши старого корефана его загадочно умершего отца - беглого скитальца экс-шефа КазКНБ Альнура Мусаева и профессора Мориарти каз-оппозиции Мухтара Аблязова.

Лунный Султан - идеальная торпеда в борт Елбасиного режима, готовый на все ради дозы отморозок, но человек много чего интересного знающий и готовый делиться знаниями. Прежде всего откровения Айсултана опасны старшему зятю Тимуру Кулибаеву - шурин с легкостью сдаст не просто лондонские "лежки" и "тырки"... Всех тимо-кенесовых "переводчиц", которых им регулярно поставляет к столу небезызвестный Петя Листерман. Айсултан сольет и заложит всех и вся. Сомневаться не приходится. Там уже полная атрофия мозга и недержание языка. Слава Аллаху, хоть теперь не быть ему престолонаследником, а то маменька большие надежды возлагала. Был в древнем Риме посаженный на трон бабушкой и маменькой император Гелиогабал - веселый юноша, любитель и организатор свального греха среди сенаторов, сам себя провозгласивший Богом и, одновременно, первым Жрецом самого себя как Бога, а также публично отказавший от природного имени, требовавший чтобы его называли женой своего любимого любовника - колесничего, свой дворец он просто переоборудовал в бордель, чтоб далеко не бегать, где сам же и принимал клиентов, самолично зазывая их с улицы... как обычная проститутка. Любил и умело красился в женский мейкап, носил цветастые женские тоги-распашонки... Айсултана судили за то, что покусал полицейского, пытавшегося помешать ему выпрыгнуть с балкона гостиницы.... Гелиогабал тоже мечтал о красивой смерти, вокруг одной из башен дворца приказал вымостить двор плитами из чистого золота, хотел художественно разметатать по золоту свои божественные мозги, в случае нечаянного приближения заговорщиков.



Достал всех, болезный.. И тех кого заставлял трахаться друг с дружкой и тех кого сам трахал... в заговоре, в итоге, поучаствовали и родная мать и любимая бабка и бойцы личной охраны - золотые плиты не понадобились, схватили и прикончили, еще подававшего признаки жизни долго топили в сортирной клоаке, так распалились, что придушили и нерадивую предательницу мамашу...



Ну это я чуть отвлекся. Резюмируем. Пожар Курдая - это даже не конец елбасиной мифологемы - "Казахстанский народ". В этот картонный фуфел и без того никто не верил, это - симптом предсмертной агонии режима. Вырождения "казахской кен далы" развития в тупиковую тропку обыкновенного пещерного нацизма. Сапарбаев - аким, сказал что главприячина погромов - отсутстввие культуры, плохое образование... Что он мелет... Дуремар с сачком для

ловли лягушек... Это был, безусловно, управляемый погром, спровоцированный и направленный в нужное русло. И главная причина тут, отнюдь не внутренняя конкруенция этно-мафий за таможенные переходы. Это так - кусок правды, но не отгадка. КазВласти сами взрастили, воспитали и вскормили поколение Мамаев и теперь сами же, испуганно не знают, что делать с этой дурной мордор-силой. Заварили казан нац-пат-варева,приоткрыли крыху и полезло... такие ирокезы, мамаи, орки и гоблины... вся эта едва приодетая первобыть... с мозгами неандертальца, лишенного недоглоданного коленного мосла... Курдайский закат Ханства Елбасы отнюдь не за горами. И будет он кровав и страшен...



Т.П. - Оставим наших дулатских друзей и казахстанские разборки. Обратимся к событиям в Узбекистане. Как Вам последняя новость об аресте известного узбекского политолога Рафика Сайфулина?



В.Х. - Печально, что власти не находят ничего умнее как бороться с профессионалами. Ситуация почти аналогичная с историей казахстанского востоковеде Константина Сыроежкина - тайный арест, полная непрозрачность следствия, обвинения по расстрельным статьям - в шпионаже, измене Родине и т.п. 37 год - отдыхает, троцкистско-зиновьевская банда наймитов мирового капитала готовила покушение на вождя народов,

гениального сына... Рафик - шпион, бред какой-то... Он - реально, один из немногих узбекских (узбекистанских) специалистов, который не только умел думать, но и не боялся говорить, озвучивать то, что думает... Его оценки и характеристики были метки и остры, многим не нравились.

У него была и есть - масса недоброжелателей - как среди обиженных чиновников, так и среди так называемых "коллег" - разного рода завистников и просто серого криля, Саргасова моря узб-официаозных ученых-политологов. На чем-то подловили, состряпать дельце с совремнным уровнем развития технологии и фармакологии, добиться признания, не долго... С ним всегда было интересно поговорить, подискутировать, выслушать его мнение.

Да, есть у него известные недостатки, иногда "злоупотреблял", и не только доверием, но кто без греха?..



Т.П. - Его обвиняют, как я читала, в близкой связи с полуопальным Иноятовым - бывшим шефов СБУ.



В.Х. - А кто в Ташкенте лет 5 назад с Иноятовым не был "связан"? В той или иной степени, все мы - если не работаем на спецслужбы, то сами, в некотором роде, спецслужбами и являемся. Информация сегодня всяко страшнее пулемета косит ряды правящей охлократии. Жаль, что Мирзиеев купился на явную провокацию,арест шпиона Рафика - не то чтобы осложнит отношения с Москвой, но вызовет законные вопросы и недоумение. И самый простой из них -

"Какие ваши доказательства". Из секретного осуждения политолога Сыроежкина КазВласти никаких вистов не извлекли, только напротив - лишний подрыв имиджа

цивилизованной, открытой державы. Нацпатам потрафили, своим горе-ученым, мракобесам от наук - конкурента "закрыли"... Вбили лишний колышек в забор заповедника Елба-шапраштизма. Не входи - убьет. Парк Джучи-Юрского периода... "полосатики" с деревьев прыгают...



Т.П. - Саида Мирзиеева на прошлой неделе выступила в защиту сносимого в Ташкенте театра "Ильхом"...



В.Х. - Удачный пиар-ход. Наконец-то. Не знаю, подсказал кто или сама додумалась, но это первое грамотное пиар-действие совершенное ей как пиарщицей. Защита хорошего театра, а "Ильхом" - хороший театр, это отличный пример позиционирования себя покровителем передового и культурного. Это не пьянки с караоке от Поли Гагариной, про которые не то что селфи снимать, упоминать-то - стыдно. Буду весьма рад, если до очаровательных узб-пиарщиц

начнет доходить... Не надо пытаться сделать из себя узбекскую Бузову или Собчак, переплюнуть и догнать их невозможно, в принципе, реклама ТВ-гламур-див имеет свои жанровые законы, хочешь переплюнуть Бузову/Собчак - сними трусы, накидайся в зюзю текилы, заберись в катафалк и приедь в нем в мечеть исполняя горловым пением танец живота... Могут, конечно, побить камнями, но реклама - 100% - обеспечена. Лайков навалят - завались. Но соотечественники не поймут, VIP-прошмандовок в Ташкенте, я полагаю и без того хватает, пора уже немножко вырасти и множко поумнеть...



Хотя, затем последовал визит в Дубай, на какой-то очередной бесконечный гендерный форум. Кому

они надо? Проедалово бюджета и просто пафосная туса. Речь Саиды там - "Усиливая женщин, мы усиливаем нацию, мы укрепляем все человечество!". Причем тут нация. Причем человечество. Кто ей это писал? Похоже, Мирамон... с однокашниками. Стилистика и загиб мысли такой - грета-тунберговский, раннее подростковое, 6-7 класса - земля - теплая, небо - синие, почка - распускается... весна... топ-топ... идет.... Федорино горе... Корней Чуковский... Сергей Михалков "Как-то рано, два барана...".



Т.П. - Зато с Иванкой Трампой ручкой пожамкалась...



В.Х. - И тут же отпостила это в Сеть, охо-хо-нюшки, тяжело будет Шавкату Миромоновичу в ближайшие годы... Ложное чадолюбие лет на 10 скоротило жизнь Исламу Абдуганиевичу, в свое время нет бы снять ремень, задрать два подола и по двум бестолковым жопам пряжкой. Глядишь, проняло бы, жил и не тужил бы по-ныне, правил себе... Восток - дело такое, если дочь чего-то совсем никак не понимает, ну никаким местом не втыкает, только так и надо - через битие поставить на место сознание...



Т.П. - А как Вам новость о создании в Узбекистане министерства махалли?



В.Х. - Министерство адолат в Туркмении, потом госкомитет добропорядочности и как-то там благочестия в Казахстане, теперь вот Министерство махалли... В принципе, вектор движения понятен - вперед в светлый дивный мир цветущих ряской и благоухающих вонью червивых хаузов Вечной Бухары... И мента в министры - вишенкой на торт необратимо наступившего мирзиеевского "Великолепного века"... Но подробнее об этом - чуть позже...



/продолжение следует/



Татьяна Пиотровская Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1582665720

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