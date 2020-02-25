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|"Теннис - я говорю прощай". Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
16:47 26.02.2020
"Теннис - я говорю прощай". Самая титулованная российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры. Шарапова - обладательница 5 титулов "Большого шлема"