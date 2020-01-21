Ташкентская коммуналка. Дело труба, когда за него берется генеральная прокуратура, - Б.Мусаев

22:15 27.02.2020 Бахадыр Ф. Мусаев. ДЕЛО ТРУБА, КОГДА ЗА НЕГО БЕРЕТСЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА.



Так и сказал я Вячеславу Сазонову, своему старшему приятелю, проживающему недалеко от меня (через дорогу Ахангаранского шоссе) в пятиэтажке по улице Авиасозлар 1, дом №71. Здесь же рядом находится здание военкомата Яшнабадского района. Вот уже с осени минувшего года (2019) замечал его удрученность, как, впрочем, и нежелание говорить на предмет того, что определяет подобное его настроение. На этот же раз (сегодня) его прорвало. Слава рассказал.... и, помимо всего прочего. предоставил мне возможность ознакомиться с нижеследующими текстами (заявлений, обращений).

I

Все это вместе взятое, произвело на меня некоторое впечатление, если не очень большое, то все же достаточное, чтобы сесть за компьютер и настучать избранные фрагменты названных текстов, посчитать также нужным процитировать некоторые высказанные устные замечания их главного автора относительно...., но прежде ...

Загодя, отмечу, что это не бог весть, какая информация , т.е. история не из ряд вон выходящая в смысле масштабности, а обыкновенная страница –эпизод из хроники повседневных дел и слов власти, которую у нас не перестают именовать государством, хотя известно, что оно не выполняет своей главной функции, связанной с защитой права.

Чем больше слушал я Вячеслава Сазонова, тем больше проникался уважением к нему, как к человеку, который, несмотря на свои годы остался в душе идеалистом, с верой в институты нашей государственности, в то, что, в конце концов, по его мнению, можно добиться правды, справедливости, обращаясь все выше и выше, разумеется, уверовав, что гарантом Закона является президент страны.

В то же время, чем больше слушал приятеля, его мытарства по инстанциям власти, отдельные эпизоды общения с чиновниками от правовых органов и исполнительной власти, а затем ознакомился с текстами (лишь с двумя из многократных) обращений в Генеральную прокуратуру и того, чего он добился на сегодняшний день (конец февраля 2020), то лично я, осмысливая все это в совокупности, имею сказать следующее.

Складывается однозначно впечатление, что человек пытается изобличить мошенничество и творимые безобразия, если не сказать, очевидные рецидивы преступлений, творимых на протяжении ряда лет в ТЧСЖ "Галия – Коммунал", а кто – то покрывает (закрывает глаза) преступления преступника (ов).

. Кто?

Вот наглядные свидетельства - факты, наглядные образцы того, что, по сути, власть имущие покрывают преступника и его преступления, проявляемые в воровстве, мошенничестве. Спрашивается, почему покрывают, игнорируя многократные обращения гражданина (граждан, жильцов –собственников квартир дома 71 по улице Авиасозлар квартал 1) в соответствующие инстанции власти, будь то в прокуратуру, хокимиат, ...?

Повторю вновь, почему закрывают глаза правоохранительные органы и представители исполнительной власти на мошенничество и воровство, попросту говоря, преступления. председателя ТЧСЖ "Галия Коммунал"? Содержание ответа элементарно и просто заключается в том, что у них самих, по всей вероятности, рыльце в пушку. Поэтому, власть имущие, используют все свои ресурсы, включая свою откровенную наглость и хамство, проявляемую, на мой взгляд, в неуважении к человеку, пофигизму и безответственности и т.п., чтобы "делать" свое дело так посильно, чтобы отвадить кого бы то ни было ходить по инстанциям, жаловаться, перестал требовать исполнения закона, , чтобы он устал .. смирился со сложившимися обстоятельствами.. В настоящем случае, чтобы сведения или собственные расследования жильцов и выявленные ими доказательства относительно преступлений председателя ТЧСЖ постепенно, по мере, волокиты и т.п. со стороны власти, потеряли актуальность, были забыты Между тем, эта информация, не стала "затухающей информацией", наоборот, хотят того или нет, но она (власть) своим "бездействием", а по жизни подобными кретинскими действиями, унижающими людей, добивается изо дня в день того, что по законам развития социальных настроений у масс начинают исчезать остатки веры во власть, перерастать в неверие и далее презрение к ней, ненависть.

Но вернемся к фактам истории с ТЧСЖ "Галия- Коммунал". Судя только по этим фактическим данным, отраженным в цитируемых документах, на примере правоохранительных органов района и исполнительной власти (хокимиата), обнаруживается, что как представители многочисленной рати чиновников из различных ветвей (сетей) власти, она (власть) профессионально непригодна. Это, во-первых.

Во – вторых же, что вытекает из во-первых, власть, именуемая государством, не соответствует своему номинальному назначению

ОДНАКО, чтобы мои слова не воспринимались как легковесно-демагогические или, по меньшей мере, бормотанием сумасшедшего старика, читай, страдающего и недержанием речи, приведу наконец следующие избранные фрагменты только двух(2) из многочисленных обращений жильцов дома № 71

II

Вот, что отмечали в одном из своих первых заявлений (ноябрь 2019г.) Генеральному прокурору Республики Узбекистан ветераны труда и пенсионеры, проработавших на ГАОТАПОиЧ по 40 более лет руководителями производства, и имеющих высшее образование , проживающих в доме 71 ул. Авиосозлар 1-й квартал.

"Мы, нижеподписавшиеся, ветераны труда, пенсионеры, обращаемся к Вам с просьбой принять меры согласно закона Республики Узбекистан к Палько Г. (Хакимзянова), являющейся председателем ТЧСЖ "Галия Коммунал"...

Согласно закону Республики Узбекистан о ТСЧЖ от 24 02 2016 г., постановления Президента Узбекистана от 24 апреля 2017 г, Положение о ТСЧЖ см статья 11, статья 15, статья 19, статья 22, а также вышеназванного постановления Президента пункт 8, где указано, что решение о повышении взносов решается только на общем собрании жильцов и принимается только в том случае, если за него проголосовало не менее 51 процента жильцов, а также любое решение, которое обсуждается и принимается только на общем собрании и за которое проголосовали не менее 51 процента.

Палько Г. игнорирует указанные законы, постановления Президента и сама назначает сумму тарифа и сумму За последние несколько лет в нашем доме примерно на 80 процентов поменялся контингент жителей и в настоящее время основной контингент составляют молодые семьи коренной национальности, которые совершенно не имеют представления, что такое ТСЧЖ и за что они платят деньги, не знают своих прав и обязанностей как сосбственников жилья. Именно этим обстоятельством пользуется председатель ТСЧЖ Палько Г., т.е. она напрямую (открыто) и грубо попирает, если не сказать, что преступно нарушает , существующие законы Республики Узбекистан. Собрания не проводятся, никто из жильцов не знает, куда и за что уходят наши деньги. Не знаем мы – жильцы, какой штат ТСЧЖ

По нашим данным в штате числится 2 человека (Уборщица, Сантехник) В качестве уборщицы числится Азларова Л. , проживающая в нашем же доме 71, квартира 28 1990 г р., которая никогда не держала и не держит веник, а числится же она лишь для наработки трудового стажа. Получателем же ее заработной платы( т.е. уборщицы) является сама председатель ТСЧЖ Палько Г. Примечательно, что в ведомостях в получении заработной платы расписывается Азларова (уборщица)

Сантехником числится Ким А., который не живет у нас, но проживал в нашем доме 10 лет назад . Аналогичную операцию с получением заработной платы сантехника с его подписью проделывает та же самая Палько Г.

По справке о заработной плате, выданной Азларовой Л. В только за один 2015 г (справка прилагается) общая сумма , которая была ей начислена составляет 4 миллиона 35 тысяч. Такая же сумма в 2015 была начислена сантехнику Киму А.. Таким образом, председатель ТСЧЖ Палько Г. только за один 2015 год, она положила себе в карман (прикарманила) 8 миллионов 70 тыс 280 сум И это продолжается на протяжении 8 лет.....

В июне 2017 г. Палько без составления Акта технического состояния дома, ГВС, ХВС и канализационной системы, без ведомости дефектов, самовольно без решения собрания жильцов дома тайком берет кредит в банке, сумма которой нам – жильцам неизвестна, самолично повышает сумму тарифа взноса уплаты ТСЧЖ до 850 сум за 1 кв м.

Когда мы – жильцы попросили у нее объяснения, на каком основании она это делает, то Палько ...ответила: Я так решила, и буду менять трубы

.... Согласно ГОСТ № 8732 jn 1978 года сталь, ГОСТ 1412 от 1985 г (чугун серый) , долговечность стальных и чугунных труб составляет более 100 лет . Дом же наш сдан в эксплуатацию в 1979-1981 и трубы находились в отличном состоянии. Когда мы порросили смету на выполнение работ, она отказалась ответить.

Замена стальных и чугунных труб на пластиковые производилась с грубым нарушением техпроцессов. Работы проводились "случайно" набранными людьми из кампании , с которой онам заключила договор. В процессе установки пластиковых труб не были поставлены канализационные тройники ( которых должно было быть в количестве 65 экз ).....

Все демонтированные металлические трубы, она забрала себе и поместила в свой гараж, публично обещая при этом, что она сдаст в металлолом, а выручку пустит частично на покрытие кредита. 6 августа 2017 г. к гаражу подъехала грузовая машина с рабочими и под командованием Палько (фото прилагается) производилась погрузка металла. На этой машине были сделаны две ходки вывоза металла (труб) Последующий вывоз труб осуществлялся из подвала нашего дома 26 октября 2017, 15 ноября 2017г, 28 ноября 2017 на машине ее помощника по фамилии Кожаев (фото прилагается), проживающего в нашем доме ((дом 71, квартира 7/8 ) На наш вопрос: где обещанные деньги на покрытие кредита, онам ответила, что нечего считать чужие деньги.

Нами Ветеранами труда из справочника машиностроителя , интернета были взяты справочные данные одного погонного метра металлических труб , которые стояли у нас до демонтажа ....

Согласно сделанным расчетам Палько сдала в металлолом труб (чугунных, стальных) на сумму 20 миллионов 450 тысяч сумм и благополучно их присвоила

Если учесть, что заработная плата не существующих работников осталась на уровне 2015 года, то сумма присвоенного (заработной платы уборщицы и сантехника) составила 8 миллионов 70 тысяч 28 сумов за один год, а за 6 лет названная сумма присвоенной заработной платы этих двух работников составила 48 миллионов 421 тысяч 680 сумм .

ИТОГО Общая сумма присвоенного (вместе с металлоломом) Палько составляет 68 миллионов 871 тсяч 680 сумм Погрешность данного расчета составляет не более 5 процентов"



И в заключение настоящего заявления от 12 11 2019 г., ветераны пишут, что это всего лишь два эпизода деятельности Г. Палько и просят Генерального Прокурора Республики Узбекистан принять самые строгие меры и обязать Палько Г.

1. Вернуть по 86 тыс. сум незаконно взятых угрозой жильцам кв. 43, 51, 55, 59

2. Отменить объявление по уплате в ТСЧЖ по 850 сум за 1 кв м. и оставив прежним норму уплаты по 650 с за кв. м.

3. Вынести решение по обязательному возмещению ущерба нанесенного Палько Г. ТЧСЖ Просим Вас ответ дать согласно закона Республики Узбекистан "Об обращении физических и юридических лиц от 29. 10. 2014 . согласно установленных сроков.

Между тем, воз и ныне там, хотя миновали ноябрь, декабрь, январь и . на исходе февраль 2020 г. Согласно же упомянутого выше закона "О обращении физических и юридических лиц" срок ответа составляет 15 дней, и в исключительных случаях срок 30 дней.

21 января 2020 г (т.е. более месяца назад – прим Б.М.) . жители дома №71 вновь обращаются в Генеральную Прокуратуру по Телефону Доверия. Заявление принял работник Генеральной прокуратуры Тургунов Б.

Здесь , в частности, те же самые ветераны труда, пенсионеры напоминают о своем коллективном заявлении от 12 ноября 2019 г. по поводу работы ТЧСЖ " Галиа Коммунал" и хищениях в названном ТЧСЖ

Не могу удержаться, чтобы не процитировать большой фрагмент названного обращения, настолько оно являет собою образчик отражения лика власти, точнее сказать, в (без) действии и поступках чиновников, представляющих правовые и исполнительные учреждений власти, обнаруживается вся их неприглядность, а именно, что она (власть) находится в состоянии маразма, ибо нет у т.н. "слуг народа" ни малейшего намека в таковых ее действиях видимости разумности, справедливости, заботы о людях

Впрочем, смотрите, вникайте в содержание приводимого ниже текста – (фрагмента) Обращения (от 21.01.2020) и пораскиньте мозгами.



"Прошло 30 дней с подачи заявления и мы так и не дождавшись ответа на свое заявление вновь обратились в Генеральную прокуратуру 12 декабря 2019 г к Тургунову Б., который принимал наше заявление. . Он даже не извинился перед нами за нарушение сроков, нашел в своем компьютере наше заявление и сказал: идите в прокуратуру Яшнабадского района г Ташкента. Мы не знаем, кто виноват в данном случае с нарушениями срока ответа, но просим наказать вышеназванного работника за нарушение закона . 13 декабря мы обратились в прокуратуру Яшнабадского района к Турсунову Б., которому якобы передали наши документы, но он даже и не знал о существовании документа и пошел в канцелярию прокуратуры. Вернувшись, он сказал: ваше заявление передано в хокимита Яшнабадского района . Мы поняли, что районная прокуратура не ознакомившись с нашим заявлением , передало его в хокимиат. Данное наше заявление написано на 22 страницах, к которому приложены Постановление Президента Республики Узбекистан, Положение о ТЧСЖ и фотографии, которые изобличают Палько Г. ( председатель правления ТЧСЖ "Галия Коммунал")

Мы никогда не верили и не верим в честность и порядочность руководства хокимиата и на это у нас есть все основания так утверждать, т.к. свежо в памяти суд над зам хокимом Насыровым Х.С., руководителями КРАВСА , которые заставляли начальников ТЧСЖ района переводить назначенные ими суммы на счета КРАВСА, тогда же же пострадало и наше ТЧСЖ, которое перевело, кстати, 2 млн. сумм. И все это делалось не без ведома хокимиата. На сегодняшний день прошел ровно месяц, как наше заявление переданот в Яшнабадский хокимиат, но от них до сих пор нет никакого ответа. Нам не понятно, почему прокуратура Яшнабадского района передала наши документы в хокимиат и с какого времени хокимиат взял на себя функции прокуратуры"

13 декабря 2019 г. нам стало известно от следователя Яшнабадской прокуратуры Турсунова Б., что Палько Г. (председатель ТЧСЖ) вновь нарушила закон, самовольно, без решения общего собрания собственников жилья, как того требует закон, передав наше ТЧСЖ ("Галия Коммунал" ) какой - то компании.

Просим Вас изъять документы в Яшнабадском хокимиате и передать их по назначению, т.е. прокуратуре Яшнабадского района для полного расследования данного дела.

О принятых мерах просим Вас дать исчерпывающий ответ на все поставленные вопросы нашего заявления в Генеральную прокуратуру от 12 ноября 2019 г.".

(конец цитаты)



Вместо P.S.

Ну, что сказать на счет всей этой истории. Полагаю, нет необходимости содержательного анализа представленных фрагментов двух текстов, чтобы свидетельствовать: здесь налицо негатив власти, а именно, конкретно то, что отметил выше в своих обобщающих выводах.

Не мне судить: прав я или нет относительно "позитивности" власти. Тем более, не берусь говорить о перспективах ближайшего будущего Узбекистана. Все же осмелюсь лишь заметить: господа – товарищи, не надо отчаиваться сегодня за сегодня, ибо завтра хрен знает что может случиться с нами –узбекистанцами. естно признаюсь, что на вопрос , какое у вас настроение Бахадыр –ака, отвечу: спасибо, хреновое , если иметь в виду перспективы жизни соотечественников в ближайшем будущем.

Однако поживем и увидим, что преподнесет нам грядущий день, если продолжим жить при подобном "народовластии" ... Я, например, задумываюсь, когда вижу каждое утро, как спешат на учебу школьники, студенты. О чем задумываюсь?

Глядите и увидите, куда же и за какими такими знаниями идет эта задорная масса молодых? А вы задумывались, между прочим, над следующим примечательным фактом. Многие из учащихся, как правило, идут и даже не смотрят, что там ждет их по пути, хотя бы на шаг –два впереди. Деловитые они. Одни разговоры разговаривают по мобильнику. Другие и того круче, ибо у них айфоны , в которые полностью погружено все внимание их владельцев. Между прочим, думаю ( и не я один), что эта современная технология, компьютеризация, айфонизация тесно связаны с нашими условиями жизни с ее порядками и нравами. Ведь нормой стало купля – продажа всего и вся на фоне коррупции. Конечно, ничего хорошего все это не сулит при потугах чиновников современной системы образования, плоть от плоти, близнецов братьев "слуг народа" показывать свои достижения по формированию настоящих специалистов. Когда, - дай бог, ошибаюсь, - что не знания растут у массы учащейся молодежи, а рост невежества, ибо покупают все чадолюбивые мои соотечественники своим детям. Слышал я, что далеко не во всех вузах запрещается иметь при себе и пользоваться мобильниками и теми же самыми айфонами, где и черпают студенты ответы при зачетах, во время экзаменационной сессии.

Однако извините старика, будто я отклонился от темы. Кстати, в самый раз звонит Вячеслав Сазонов. Он сообщает, что сейчас вечером (27 февраля с.г.) принялся писать от лица жильцов дома №71 , ветеранов труда, пенсионеров Обращение к Президенту Узбекистана и начал якобы со слов, что они просят его как гаранта Конституции..

Быть может, не совсем и не во всем я прав в утверждении, что плевать "слугам народа" на человека, что, в сущности, все их помыслы направлены на ограбление, воровство.

А правда же на стороне моего старшего приятеля, который с волнением говорит мне сию минуту по телефону, что деятельность президента и его высокий пост во всех смыслах, по идее и по жизни должны служить на благо и величие народа, что он как гарант соблюдения Основного Закона переломит настоящую ситуацию, связанную с ... Дальше я, сославшись на то, что звонят мне в дверь, извинился и положил трубку. Ведь не мог из чисто человеческих чувств соглашаться с ним, не смог бы я разубеждать его в обратном, остановить искренний напор человека уверовавшего ..., когда между тем, состояние нравственности в стране (во власти) и обществе, моральный фактор...



Бахадыр Ф. Мусаев. 27. 02 2020 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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