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День Благодарности в Казахстане. Придумать можно любой праздник, но.., - Н.Нуртазина
02:32 29.02.2020

День Благодарности. Умеем ли мы стыдиться и благодарить?

"Нам, как аппендицит,
Поудаляли стыд.
Бесстыдство - наш удел.
Мы попираем смерть.
Ну, кто из нас краснел?
Забыли, как краснеть!"
(А.Вознесенский)

У нас интеллигенция и власть никогда не заботились о том, чтобы развивать внутреннюю культуру человека - культуру межличностных отношений, культуру чувств, культуру поведения, этику. Вместо этого достижения культуры всегда понимались как соревнование по открытию помпезных дворцов и театров, проведение шумных фестивалей, написание длинных романов и музыкальных произведений. Поэтому у нас народ стал вульгарным, вкусы огрубели, уже и кровью запачкали морды…

Воспитанный, тактичный, стыдливый человек стал Белой вороной, которую надо внести в Красную книгу. Если задуматься и присмотреться, то в наши дни почти не встретишь человека, который может покраснеть от стыда. И это точно заметил поэт Андрей Вознесенский ("забыли, как краснеть"). А между тем в древние времена, вплоть до XIX века во всех странах было немало людей (особенно женщины, девушки), у которых при совершении какого-то недостойного поступка и конфуза буквально розовели, а то и пылали щеки. Почему во всех языках (по крайней мере, нормальных народов, не дикарей) есть почти идентичные выражения, указывающие на такую связь между психологией и физиологией. Например, в казахском языке "ұялғаннан қызару" (букв. краснеть от стыда), "ұялмай-қызармай" (букв."не стесняясь и не краснея" - осуждающе).

…С некоторых пор у нас учредили новый праздник - День Благодарности (из подражания Дню Благодарения в США). Может быть, ничего плохого в этом нет. Но если брать в целом, наше общество не готово для праздников с глубоким нравственным смыслом. Ведь еще с советского времени Праздник в массах ассоциировался только с неуемным весельем, салютами, народными гуляньями, пьянством и объеданием. И вдруг какое-то другое измерение, другой ракурс: "благодарение", или благодарность, по-казахски "алғыс айту".

Придумать можно любой праздник. Но для того, чтобы День Благодарности действительно прижился, стал всенародным, любимым праздником, прочувствованным, искренним, полезным - нужно очень много времени, т.к. многое нужно менять в стране, в том числе формировать новую систему национального воспитания. Можно сказать, надо очищать авгиевы конюшни массового казахского (и казахстанского) сознания.

Государство должно понять: невозможно заставить человека благодарить других силой или по Указу Президента или даже из подражания Америке, ибо нельзя заставить людей понимать, любить и уважать других (только терпеть друг друга можно заставлять и требовать). "Насильно мил не будешь"…Даже пророки и святые затруднялись решать эту задачу, они только давали советы и рекомендации "возлюби ближнего", "прощайте", "будьте благодарным отцу и матери" и т.п., но так и не смогли убедить и изменить мнение большинства. Когда приходил на землю тот или иной посланник Бога, за ним обычно всегда следовало меньшинство, притом бедное и неавторитетное на тот исторический момент.

Или же все эти акции выражения благодарности на всех уровнях будут оставаться обычным пустословием и формализмом. Потому что тот, кто не умеет стыдиться и краснеть, также не умеет быть благодарным и ценить добро. А если смотреть глубже, давайте вспомним, что в Америке изначально такой праздник носил вообще-то религиозный смысл, это был "День принесения благодарности Господу".

(окончание следует)

Автор: Н.Нуртазина

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1582932720
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