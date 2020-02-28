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Джон Скали. Как американский журналист остановил 3-ю мировую, - П.ГустеринДжон Скали. Как американский журналист остановил 3-ю мировую, - П.Густерин
12:29 29.02.2020

П.В. Густерин

Джон Скали. 1962. Когда дипломатия не у дел

Сегодня российскому читателю вряд ли что-то скажет имя американца Джона Скали. А в 60-е годы прошлого века это имя с благодарностью упоминало высшее советское руководство.

Джон Альфред Скали родился 27 апреля 1918 г. в городе Кантон (штат Огайо). Окончил Бостонский университет. С 1961 г. работал корреспондентом компании "ABC News". В этом качестве Скали сыграл исключительно важную роль в нормализации советско-американских отношений, когда СССР и США в результате Карибского кризиса стояли на пороге войны.

Будучи корреспондентом ABC, Скали стал одним из посредников в советско-американских переговорах. 26 октября 1962 г. он передал Администрации США экстренную информацию, полученную от резидента советской внешней разведки полковника КГБ Александра Фомина, настоящей фамилией которого была Феклисов. Примечательно, что инициатива установления контакта с Фоминым-Феклисовым исходила от Скали. Такой канал связи стал жизненно необходим для обеих сторон, поскольку из-за секретности проводимой советскими военными операции "Анадырь" Посольство СССР в США не владело всей информацией о происходивших в военно-политической сфере изменениях.

Скали был лично знаком с президентом Джоном Кеннеди. Феклисов понимал, что перед ним не просто журналист, а важный канал связи, и решил воспользоваться возможностью неофициально припугнуть руководство США. Он по своей инициативе предупредил американцев, что в случае нападения американских войск на Кубу, советские войска могут ударить по американским войскам в Европе, в частности, в Западном Берлине. После этого Белый дом сделал шаги навстречу Кремлю, и Карибский кризис был урегулирован. А советско-американский канал связи через Феклисова и Скали продолжал функционировать еще некоторое время.

Дальнейшая карьера Дж. Скали складывалась более чем успешно: он покинул ABC в 1971 г., став советником президента Ричарда Никсона по иностранным делам, а в 1973 г. стал послом США в ООН и занимал этот пост до 1975 г.

Умер Дж. Скали 9 октября 1995 г. в Вашингтоне и был похоронен на Арлингтонском кладбище.

К сожалению, американский визави Феклисова в отличие от него самого не оставил каких-либо мемуаров. Было бы весьма интересно сопоставить записки советского и американского патриотов, предотвративших ядерную катастрофу.

Источник - ЦентрАзия
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