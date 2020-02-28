Мы - жители Ташкента, можем "проиграть" целый город - уступив в баталии Инвестиции VS Народа

20:04 29.02.2020

1 марта сего года NRG ООО (учрежденное Murad Buildings и BI Group - Казахстан) проводит презентацию проекта "Oybek". На мероприятие приглашены десятки журналистов, бизнесменов, чиновников и несколько человек из числа жителей проживающих в непосредственной близости к запланированному объекту строительства (ранее в одном из прилегающих домов проживал Мурад Назаров - учредитель "Мурад Билдингс").



К пригласительным прилагаются цветочные композиции, сувениры и подарки, что невольно наводит на мысль о вероятной попытке NRG "задобрить"" приглашенных (в частности представителей прессы) на фоне разрастающегося в социальных сетях скандала вокруг отвода в пользу их генерального заказчика (SRG Investments) земельного участка, а также "пересадки" деревьев, часть из которых пересажена не законно, часть пропала, а все, что пересажены обречены на вероятную погибель, в следствии вандального способа выкапывания деревьев и отсутствия ухода, полива.



Через 2-е суток об этой презентации и об этом проекте, вероятно будут пестрить большинство интернет -, печатных и телевизионных СМИ, ведь нет оснований полагать что NRG будет экономить на PR, когда оба его учредителя имеют многолетний девелоперский опыт - с поставленной стратегией продаж "под котлован". Будут ли журналисты упоминать в релизах о том какой ценой - для жителей Мирабадского района г.Ташкента - NRG готов строить этот проект, зависит от их (журналистов) профессионализма и наличия рекламных договоров NRG с этими СМИ.



Мы - жители г. Ташкент, вместе, за оставшиеся сутки, все же можем внести свою лепту в то, чтобы упоминание конфликтной ситуации и с парком и с "пересадкой" деревьев присутствовали в релизах "независимых" (не проплаченных ) СМИ. Напоминая всем своими перепостами в социальных сетях об истории выделения Ш.М. Мирзиеевым этого земельного участка под строительство Парка культуры, отдыха и спорта для жителей города, о 6 решениях хокима г.Ташкент за крайние 3 года (каждый диаметрально противоположный по сути предыдущему), про то, как петиции направленные жителями махалли "Салар" Президенту страны остались без внимания, о том, как в целях экономии, NRG выкапывали 10-15 летние деревья экскаватором, а не специальной техникой, таким образом выкорчевывая их оставляя лишь небольшой ком земли с 40-50 сантиметровыми корнями, о том как на месте аллеи с более 240 деревьями осталось лишь два ряда (из 7), о том что при постановке на чаши весов интересов общества (парк для простых людей) и крупного бизнеса (продажа дорогих квартир узкому кругу состоятельных лиц), мы - жители Ташкента, можем "проиграть" целый город - уступив в баталии Инвестиции VS Народа.



получено от Ольги Красновой, Ташкент