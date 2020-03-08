Умер хороший актер Карл фон Зюдов (Сюдов)

20:03 09.03.2020

Карл Адольф (Макс) фон Сюдов (настоящие имя и фамилия - Карл Адольф фон Зидов (Зюдов), 10 апреля 1929, Лунд - 8 марта 2020) - шведский актер, известный, в частности, своей совместной работой с режиссерами Ингмаром Бергманом и Яном Труэлем. Двукратный номинант на премии "Оскар" (1989, 2012), "Золотой глобус" (1967, 1974) и "Эмми" (1990, 2016).



Сюдов родился в семье выходцев из померанской Пруссии. Отец, Карл Вильгельм фон Зюдов, преподавал фольклористику (в том числе скандинавскую и ирландскую народную музыку) в университете Лунда; мать, Мария фон Зюдов (урожденная Грета Раппе), была школьной учительницей. Карл Адольф был воспитан как лютеранин, однако позже стал агностиком. В Швеции фамилия Зюдов стала произноситься как "Сюдов".



В 1951 году Макс фон Сюдов окончил актерскую студию при театре "Драматен" в Стокгольме, а в 1955 году переехал в Мальме, где познакомился с Ингмаром Бергманом.

В 1965 году он впервые согласился сыграть главную роль в американском фильме. Им стала лента о жизни Иисуса Христа "Величайшая из когда-либо рассказанных историй".

Вскоре он с семьей перебрался в Лос-Анджелес.

В середине 1970-х годов он переехал в Рим, где подружился с Марчелло Мастроянни и участвовал в съемках многих итальянских фильмов.

Кавалер ордена Почетного легиона.



1 августа 1951 года Макс фон Сюдов женился на актрисе Кристине Инге Бритте Олин (1926-1998). У них родилось двое сыновей, Клас и Генрик, последний из которых снялся с отцом в фильме "Гавайи", сыграв сына его персонажа. Сюдов и Олин развелись 26 февраля 1979 года.

Второй раз фон Сюдов женился на французском продюсере Катрин Бреле 30 апреля 1997 года в Провансе.



Макс фон Сюдов скончался 8 марта 2020 года в возрасте 90 лет.