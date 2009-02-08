Капитан Густав Станкевич - образцовый начальник Иргизского уезда. Забытые солдаты Империи-22

00:08 10.03.2020

СТАНКЕВИЧ Густав Марианович



Род. 29.07.1860. Из дворян Седлецкой губ. Католик.



Окончил Казанское пехотное юнкерское училище по 2 разряду



с 13.10.1877 - вступил в службу и зачислен на правах вольноопределяющегося [рядового] 3 разряда в 1-й Оренбургский линейный батальон

с 28.10.1877 - командирован для учебы в Оренбургское пехотное юнкерское училище, тем же днем зачислен в его младший класс

с 31.01.1878 - унтер-офицер-юнкер

с 10.01.1879 - портупей-юнкер

с 15. 01?? 1880 - отчислен из училища и отправлен в свой батальон

с 20.08.1880 - переименован в подпрапорщика

с 28.11.1880 - переведен в Оренбургский местный батальон

с 22.02.1881 - прапорщик с переводом в Актюбинскую местную команду (прибыл с 10.12.1881)

с 1.01.1883 - и.д. плац-адъютанта Управления воинского начальника Актюбинского укрепления

с 12.11.1883 - подпоручик

с 1.05.1885 - за сокращением штата отчислен от должности плац-адъютанта.

с 15.12.1885 - поручик

с 4.04.1886 - комендантский адъютант

с 22.04.1889 - по желанию переведен в Оренбургский резервный батальон (с 10.05 зачислен в списки и с 27.05 - прибыл в оный)

с 8.05.1889 - отчислен из списков местного батальона

с 15.01.1891 - 6.10.1891 - командующий 5 ротой

+ с 18.03.-14.09.1891 - член батальонного суда

с 25.03.1891 - Оренбургский резервный батальон переименован в Белебеевский резервный.

с 14.11.1891 - штабс-капитан на вакансию

с 28.09.1893 - переведен младшим чиновником особых поручений при Военном губернаторе Тургайской области с зачислением по арм. пехоте.

с 1.10.1893 - ввиду упразднения его должности согласно новым штатам причислен к Тургайскому областному правлению до назначения на должность

в уездной полиции

с 1.12.1893 - назначен приказом Военного-губернатора Тургайской области помощником Иргизского уездного начальника

с 13.06.1894 - перемещен для пользы службы в помощника начальника Николаевского уезда Тургайской области.

с 15.03.1895 - капитан в награду за отличия по службе

с 4.11.1897 - по его просьбе перемещен на должность старшего чиновника особых поручений при военном губернаторе Тургайской области с оставлением

его для временно исполнения должности пом. Кустанайского уездного начальника.

с 20.04.1898 - исполняет обязанности по должности ст. чиновника особых поручений.

с 5.05.-4.07.1898 - и.д. Иргизского уездного начальника

с 4.07.1898 - приказом Тургайского военного губернатора назначен Иргизским уездным начальником

5.01.1900 - приказом и.д. военного губернатора тургайской области объявлена Благодарность "за успешное поступление Государственного кибиточного сбора"

8.08.1902 департамент полиции МВД поад Военному министру ходатайство от 14.06. военного губернатора Тургайской области о награждении

С. за выдающиеся отличия по службе чином подполковника. "Зарекомендовал себя отлично усердной службой. В частности, вступив в управление

Иргизским уездом в 1898 году, т.е. в год неурожая по Иргизскому уезду, капитан Станкевич своими умелыми и энергичными распоряжениями

и действиями весьма много помог делу продовольствия и восстановлению благосостояния пострадавшего от неурожая населения уезда. В

минувшем 1901 году выборы должностных лиц общественного киргизского народного управления, благодаря знанию капитаном Станкевичем киргизских

обычаев и разумности его распоряжений, прошли блестящи в сравнении с другими уездами Тургайской области - преобладание партий на выборах

было устранено, лица избранные на общественные должности оказались достойными своего назначения и недовольных выборами, за малым исключением,

по Иргизскому уезду почти не было. По успешности движения дел на между-волостных чрезвычайных съездах народных судей Иргизский уезд, во время

управления им капитана Станкевича, оказался также впереди в сравнении с другими уездами.



В отпусках:

в 6-недельном (8.10-19.11.1883)

в 2-месячном (4.02-26.03.1886, вернулся досрочно)

в 28-дневном (4.08-2.09.1888)

в 1-месячном с продлением на 10 дней (1.11.-1.12.1899)



награды:

орден Св. Станислава 3 ст. (20.05.1889)

орден Св. Анны 3 ст. (6.12.1899)

Серебряная медаль "В память царствования Императора Александра 3-го" (26.02.1896)

Бронзовая медаль За участие в 1-й Всероссийской переписи населения



Имущества не имеет.

В штрафах не был

Холост



Жалованье - 1334 р. + 666 р. столовых + 400 р. квартиных. Итого - 2500 р.



Послужной список от 14.06.1902



РГВИА

Фонд 400, Опись 12, Дело 22490

с. 25-30



подготовила

АНДРЕЕВА Валерия Витальевна