Как славяне помогли халифу Абд ар-Рахману покорить Испанию

18:20 10.03.2020 Второй расцвет Омейядов



16 января 929 года эмир Кордовы Абд ар-Рахман III из древней и некогда могущественной династии Омейядов провозгласил себя халифом. Это был важный политический шаг. Ар-Рахман показал всему миру и в первую очередь своим восточным единоверцам, что халифу, чтобы так называться, вовсе не обязательно обладать священными городами Меккой и Мединой, что Омейяды по-прежнему, как и во времена халифа аль-Валида, при котором арабам покорилась Испания, живы и даже процветают. Абд ар-Рахман правил почти 50 лет, превратив мусульманскую Испанию, Аль-Андалус, как называли ее арабы, в богатое и могущественное государство. И помогли ему в этом, как ни удивительно, славяне.



Эмир, а затем халиф Кордовы Абд ар-Рахман III.



Аль-Андалус раздирает смута



Начнем с того, что Ар-Рахман был не вполне арабом.



"Он имел белую кожу, голубые глаза и привлекательное лицо. Его ноги были короткими - когда он сидел на коне, выглядел высоким, когда стоял - довольно низким... И еще красил бороду в черный цвет", - сообщает некоторые подробности арабский историк Ибн Идари.



Ларчик открывался просто: по материнской линии будущий повелитель "всея Испании" был васконом, или баском - сыном одной из светловолосых наложниц своего отца Мухаммеда. Баски встречались и в числе его близких родственников: например, инфанта Наварры Онека Фортунес была его бабушкой, а наваррская королева Тодо Аснарес приходилась ар-Рахману родной тетей.



Получил престол ар-Рахман от деда - кордовского эмира Абдуллы ибн Мухаммеда ар-Мурави. Старик души не чаял в своем внуке, лично занимался его воспитанием и образованием, и когда в 912 году пришел его час проститься с жизнью, он надел на палец молодого мужчины (ар-Рахману было 22 года) перстень эмира. Не у дел остались и отец нового эмира Мухаммед и три его брата. Это драматичный момент: папа вряд ли был сильно доволен, что сын обошел его на повороте. Однако о недовольстве Мухаммеда или его братьев источники ничего не сообщают - с родственниками молодому ар-Рахману воевать, видимо, не пришлось, чего не скажешь о непокорных вассалах.



Тодо Аснарес - тетка ар-Рахмана.



В течение 30 с лишним лет молодой эмир по крупицам собирал все то, что за десятки лет правления разбазарили его бездарные предки. По очереди подчинил Севилью, Толедо, Бадахос... Главным же соперником кордовского эмира был Умар ибн Хафсун, который из старой римской крепости Бобастро контролировал всю юго-восточную Испанию. Имя этого человека не должно вводить вас в заблуждение: он был не арабом, ни бербером, а вестготом - потомком тех белокурых германцев, которые пришли в Испанию в V веке. Вначале ибн Хафсун завоевал расположение мувалладов (романо-испанского и вестготского населения, принявшего ислам), затем, в 899 году, принял христианство и привлек тем самым на свою сторону новых единоверцев. К 912 году, то есть к моменту смерти эмира ар-Мурави вестготу принадлежали приличные территории в Испании, а, кроме того, он сумел заручиться поддержкой влиятельных Фатимидов, захвативших к этому времени власть в Тунисе и Ливии. Борьба ар-Рахмана с ибн Хафсуном была долгой и упорной. Ее не остановила ни смерть ибн Хафсуна в 918 году, ни взятие после шестимесячной осады неприступного замка Бобастро. Сыновья Умара сопротивлялись еще десять лет.



Испания в начале X века.



Борьба с Фатимидами и христианами



Собирая по частям эмират, Абд ар-Рахман не забывал и про соседей - африканских берберов и христианских королей и графов севера Испании.



Ар-Рахман строит верфи в Альмансе, создает мощный флот и успешно сражается с войсками Фатимидов - и на море, и на суше. В северной Африке он на несколько десятилетий останавливает их натиск. Берет штурмом друг за другом Сеуту, Мелилью и Танжер. Делает их опорными пунктами Омейядов. Сохраняет эти города за Кордовским халифатом даже после рейда в западную Африку в 960 году непобедимого полководца Фатимидов Джаухара ар-Руми, то есть Джаухара Ромея (грека по происхождению).



Еще веселее на севере. Граница между королевством Леон и маврами в начале X века проходила по реке Дуэро. Южнее находилась "нейтральная земля", куда христиане, пользуясь смутами, которые раздирали эмират, периодически вторгались: жгли, грабили и строили замки - для того, чтобы впоследствии там закрепиться. Абд ар-Рахман в 920 и 924 годах совершил два крупных похода - один в Леон, второй в Наварру. Христиан удалось на время привести к спокойствию. В момент, когда была, казалось, ликвидирована угроза с севера и уничтожены остатки дома ибн Хафсуна, ар-Рахман и принимает историческое решение - объявляет себя Защитником Правоверных, то есть халифом, сбрасывая последние оковы зависимости - хоть и чисто формальной - от сидящего в Багдаде халифа из династии Аббасидов.



Однако новый статус спокойствия не приносит. Последних мусульманских сепаратистов удается приструнить только в 930-е годы, а, кроме того, неожиданно просыпаются амбиции у королевства Леон, точнее, у его нового и злого монарха Рамиро II. Это был достойный правитель, один из ярких представителей Реконкисты. Он смог подавить недовольство строптивого графа Кастилии и договориться о совместных действиях против сарацин с Наваррой. Поэтому когда в 939 году Абд ар-Рахман вторгся в Леон с огромной армией (арабские хронисты пишут о 100 тысячах воинов, хотя оценка очевидно преувеличена), ему противостояло объединенное войско христиан. Решающее сражение произошло летом у городка Симанкас. Несколько яростных атак арабской конницы плодов не принесли, а под конец дня христианам удалось выйти в тыл мусульманской армии и нанести ей сокрушительное поражение. Разгром был полный. Христианские хронисты пишут о 50 тысячах погибших арабах, сам халиф чудом остался жив - вернулся в Кордову лишь с 49 спутниками.



Битва при Симанкасе окончилась поражением мусульман.



Кстати, в хрониках есть интересная деталь. Если верить Санкт-Галленским анналам, христианской армией командовал не Рамиро II, а королева Наварры Тодо (или Тойя) - родная тетя халифа:



"Солнечное затмение произошло около третьего часа дня 19 июля, в четвертый год короля Оттона, в пятницу, в 29-ю луну. В этот же день в области Галисии неисчислимое войско сарацин было совершенно уничтожено некоей королевой по имени Тойя, не считая их царя и 49 мужей вместе с ним".



Однако гибель армии не уничтожила могущества халифа. В Леоне вскоре разразилась гражданская война, и воспользоваться результатами громкой победы христиане не смогли. А ар-Рахман набрал новое войско и продолжил раз за разом тревожить северных соседей. И к 950 году все христианские государства фактически попали в вассальную зависимость к Абд ар-Рахману. А в 958 году в Кордове его посещает "тетя-обидчица" Тодо: чтобы извиниться за кровопролитие при Симанкасе и дать клятву верности.



А причем здесь славяне?



Последние два десятилетия правления Абд ар-Рахмана - это период процветания Кордовского халифата. Кроме войн халиф увлечен торговлей, строительством и сельским хозяйством. Только в 952 году доходы ар-Рахмана только от налогов достигают 20 миллионов динаров. Это огромная сумма! А ведь была еще торговля...



Расцветает культура. Развивается наука. В университет Кордовы стекаются студенты со всей Европы - чтобы познакомиться с Аристотелем, Геродотом, Цицероном. И не беда, что обучение на арабском. Кордовские хирурги делают такие операции, о которых не ведают ни в Византии, ни в Китае (про Западную Европу и говорить не приходится - там в это время дикость несусветная). Испанские крестьяне выращивают таких овец, что у переселенцев из далекой Сирии (да, были и такие) челюсти отвисают при виде кучерявых гигантов:



- Это не овцы, это слоны какие-то!



Недалеко от своей столицы Абд ар-Рахман приказывает возвести изумительный дворцовый комплекс Медина Асаара (Медина аз-Захра), в самой Кордове строится грандиозная мечеть. Население столицы халифата достигает полумиллиона человек и, по некоторым оценкам, Кордова обгоняет по многолюдности "столицу мира" Константинополь. В Испании нет ни этнических, ни религиозных чисток. Безусловно, христиане, как и евреи (которых в это время в Испании довольно много - около 10 процентов населения), в этом государстве - люди второго сорта, если дойдет до суда, мусульманин будет всегда прав, но о гонениях или, тем более, геноциде говорить нельзя. Во всяком случае, население халифата растет, а, значит, условия жизни там лучше, чем в иных местах Европы.



Богатый зал дворцового комплекса Медина Асаара.



Население растет в том числе и не вполне естественным способом. Даже наоборот. При халифе ар-Рахмане в Кордовском халифате становится много сакалиба. Так называли в арабском мире рабов вначале славянского, а затем и вообще европейского происхождения. Их завозили в Испанию еще при первых кордовских эмирах, начиная с VIII века, в основном через Марсель и Венецию. Затем, когда эмират охватила междоусобица, поток иссяк и возродился при ар-Рахмане: у него было очень много денег, хватало их и на рабов-северян, стоивших, к слову, довольно дорого. Сакалиба служили, как правило, во дворце. Славяне, вероятно, составляли большинство в этой социальной прослойке - в основном в число сакалиба попадали ободриты, лютичи, поляки - все те, с кем в это время воевали немцы, кого они захватывали в плен, а затем продавали. Однако не только. В нестройных рядах сакалиба мог запросто оказаться и франк, и сакс, и норманн - для мавров это было едино.



Источники сообщают, что Абд ар-Рахман сформировал из сакалиба личную гвардию - несколько сотен самых преданных и проверенных славян несли службу во дворце, сопровождали халифа во время похода. Вероятно, и в битве при Симанкасе обеспечивали личную безопасность государя. Может, и жив халиф тогда остался, благодаря славянам. Хотя есть данные, что дворцовой славянской стражей дело не ограничивалось. Арабский автор XVII века аль-Маккари пишет, что был целый ударный корпус - 13 750 человек. И он, мол, внес не последний вклад в успех боевых операций кордовского халифа.



Как бы то ни было, но сакалиба в это время играют большую роль. Некоторым рабам-иноземцам Абд ар-Рахман доверяет даже высокие государственные посты. Историк Дмитрий Мишин, подробно исследовавший эту тему, приводит имена высокопоставленных "испанских славян": Бадр Ибн Ахмад, Канд, Наджда, Афлах, Дурри, Тарафа... Дурри отличался небольшим ростом, зато был так богат, что однажды самому халифу подарил целое имение на берегу реки. А его соплеменники, служившие во дворце, могли, скинувшись, снарядить на радость халифа отряд тяжелой кавалерии.



Поэтому нет ничего удивительного в том, что после крушения испанских Омейядов в начале XI века и распаде Кордовского халифата, сакалиба активно участвуют в борьбе за власть и кое-где даже ее получают. Известно, что в тайфе (эмирате) Дения, включавшей территорию на востоке Испании и Балеарские острова, некоторое правят именно славяне. Правда, случилось это спустя много лет после смерти Абд ар-Рахмана.



Источники: Р. Альтамира-и-Кревеа. История Испании/ У. М. Уотт, П. Какиа. Мусульманская Испания/ Д.Е. Мишин. Сакалиба (славяне) в исламском мире в раннем средневековье



Алексей Денисенков Источник - https://zen.yandex.ru/historygothy

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1583853600

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 6 марта 2020 года № 280

- Рабочий график первого президента

- Совместное обращение Правительства РК и Национального Банка РК о ситуации на мировом рынке нефти и мерах по обеспечению макроэкономической стабильности

- Нурлан Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 марта 2020 года № 95

- Д. Назарбаева: Приоритет – развитие сырьевой базы легкой промышленности

- Кадровые перестановки

- Уроки Кордая: власть РК своими оценками лишь усиливает страхи неказахов

- Верховный суд отменил пункты Нормативного постановления ВС РК, подвергшиеся критике депутатов Демократической партии "Ак жол"

