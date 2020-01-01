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"Дочку" Сбербанк Казахстан возглавил Тимур Козинцев
20:20 11.03.2020

11 марта 2020 года, Алматы – Председателем Совета директоров ДБ АО "Сбербанк" избран Тимур Козинцев. Соответствующее решение принято Советом директоров банка. Ранее в феврале 2020 года Тимур Козинцев был назначен руководителем блока "Sberbank
International" в должности старшего вице-президента ПАО Сбербанк. "Сбербанк в Казахстане сегодня является лидером по эффективности среди локальных
банков. Мы одни из лучших на рынке по качеству активов и вторые по объему выданных кредитов – это хороший результат. Сбербанк идет в ногу со временем и сегодня перед командой Сбербанк Казахстан стоят новые амбициозные цели по развитию digital и построению экосистемы. Уверен, что вместе мы добьемся успеха", - отметил Тимур Козинцев.

Тимур Козинцев пришел в Сбербанк в 2013 году и отвечал за интеграцию DenizBank (Турция) в Группу Сбербанк. С 2015 года в качестве CRO и члена правления занимался
развитием системы управления рисками DenizBank. Последние два года сопровождал сделку по продаже дочернего банка в Турции.

Для справки:
ДБ АО "Сбербанк" входит в международную группу Сбербанк. Банк 14 лет успешно работает на финансовом рынке Казахстана, по состоянию на 01.01.2020 г. занимает
2-е место по объему активов среди БВУ Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО "Сбербанк" имеет филиальную сеть, состоящую из 101 структурного подразделения,
17 из которых - являются филиалами. Центральный офис Банка находится в г. Алматы.

получено от
Gulmira.Mukhsinova@sberbank.kz

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Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1583947200
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