"Дочку" Сбербанк Казахстан возглавил Тимур Козинцев

20:20 11.03.2020

11 марта 2020 года, Алматы – Председателем Совета директоров ДБ АО "Сбербанк" избран Тимур Козинцев. Соответствующее решение принято Советом директоров банка. Ранее в феврале 2020 года Тимур Козинцев был назначен руководителем блока "Sberbank

International" в должности старшего вице-президента ПАО Сбербанк. "Сбербанк в Казахстане сегодня является лидером по эффективности среди локальных

банков. Мы одни из лучших на рынке по качеству активов и вторые по объему выданных кредитов – это хороший результат. Сбербанк идет в ногу со временем и сегодня перед командой Сбербанк Казахстан стоят новые амбициозные цели по развитию digital и построению экосистемы. Уверен, что вместе мы добьемся успеха", - отметил Тимур Козинцев.



Тимур Козинцев пришел в Сбербанк в 2013 году и отвечал за интеграцию DenizBank (Турция) в Группу Сбербанк. С 2015 года в качестве CRO и члена правления занимался

развитием системы управления рисками DenizBank. Последние два года сопровождал сделку по продаже дочернего банка в Турции.



Для справки:

ДБ АО "Сбербанк" входит в международную группу Сбербанк. Банк 14 лет успешно работает на финансовом рынке Казахстана, по состоянию на 01.01.2020 г. занимает

2-е место по объему активов среди БВУ Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО "Сбербанк" имеет филиальную сеть, состоящую из 101 структурного подразделения,

17 из которых - являются филиалами. Центральный офис Банка находится в г. Алматы.



получено от

Gulmira.Mukhsinova@sberbank.kz