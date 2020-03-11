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Ислам и коронавирус, - Н.Даутбек-кызы
20:33 11.03.2020

"Мусульманин – это тот, кто не причиняет (другим) мусульманам вреда своим языком и своими руками"…чтобы не распространять коронавирус.

Хадис Пророка дает следующее определение верующего человека и члена общины Мухаммада: "Мусульманин – это тот, кто не причиняет (другим) мусульманам вреда своим языком и своими руками". Обычно в религиозной традиции смысл хадиса толкуется таким образом, что мусульманин не должен лгать, клеветать и пр. ("зло языка"), также красть, убивать, заниматься разбоем, присваивать чужое добро и пр. ("зло рук"). Однако данный хадис, на наш взгляд, можно толковать весьма широко. Любое действие со стороны человека, будь это распространение информационных фейков (или скрытие важных для общества сведений), пренебрежение санитарно-гигиеническими правилами во время эпидемий, если они влекут за собой вред и даже смерть одного или более людей, подпадают под понятие ислама "причинение вреда другим".

Нам кажется, наши имамы не достаточно активны в борьбе с
коронавирусом. Помимо общих предостережений и назиданий, им следовало бы, вооружившись теми или иными аятами и хадисами, в духе времени разъяснять населению, в частности, необходимость профилактики и строгого соблюдения карантина, правил гигиены, этикета кашля в период распространения особо опасной инфекции; доводить до умов тот факт, что относиться легкомысленно к своему здоровью и безопасности других людей равносильно совершению смертного греха.

Представители ДУМК и все неравнодушные мусульмане обязаны доходчиво и эмоционально доносить до массы народа важность религиозного (а не только медицинского) принципа "не навреди!". Еще Аль-Фараби говорил, что массы народа можно и нужно дисциплинировать с помощью религиозного закона. Для казахов, как и других мусульманских народов, помимо чисто медицинских, научных, юридических доказательств необходимо всегда подключать религиозные аргументы и использовать силу традиции. В данном случае речь не только о защите себя и собственной семьи, но и понимании ответственности перед другими людьми.

Проблема в том, что (что уж греха таить) у нас народ в основной массе живет по принципам "начхать на других" и "после меня хоть потоп". Мы – не японцы или немцы, которые имеют намного высокие показатели толерантности, уважения к нормам человеческого общежития. Все годы политической независимости у нас никто всерьез не занимался этикой, народными нравами, воспитанием культуры поведения, сексуальной культуры и т.д. Вместо этого наплодили артистов и клоунов, были помешаны на "международных связях", на "имидже" и пр.

А теперь спохватились, но уже поздно. И накануне приезда" коронавируса в страну мы имеем среднестатистического казахстанца, который крайне эгоистичен и невоспитан (к тому же круглый невежда в медицине и понятиях "асептика, антисептика"), может запросто открыто кашлять и чихать в общественных местах, совершенно не думая о последствиях для окружающих; также склонен нарушать карантин и орать на всю страну, что попираются его "права и свободы" (а то, что из-за его легкомысленного поведения могут быть нарушены права других граждан на жизнь и безопасность, его как-то не колышет).

Конечно, хочется верить, что Добро в душе нашего народа возьмет верх, что в роковой час относительно молодая историческая общность под названием "казахстанцы" не ударит лицом в грязь перед мировым сообществом, проявит единую волю, привычку взаимоуважения и сострадания, дисциплинированности, законопослушания. И с верой в Единого Бога победит любое зло, в том числе пресловутый коронавирус.
Н.Даутбек-кызы

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1583947980
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