Умер ташкентский журналист и правозащитник Виктор Крымзалов

06:14 17.03.2020

13 марта с.г. умер ташкентский журналист Виктор Крымзалов. Ему было 59 лет.



Я не хочу никаких дискурсов, не хочу писать длинных некрологов о человеке, два раза оказавшем мне личную помощь. Просто я, по привычке бывалого з/к, отнюдь не баловня судьбы, - помню и ценю Крымзалова, как андерсеновский Иоханнес - своего "дорожного товарища".



Однажды я спросил у Виктора, не боится ли он "особого внимания" узбекских спецслужб к его персоне? "А мне нечего скрывать!" - отвечал Крымзалов...



Джамшид Каримов

Мир его праху...