 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умер ташкентский журналист и правозащитник Виктор Крымзалов
06:14 17.03.2020

13 марта с.г. умер ташкентский журналист Виктор Крымзалов. Ему было 59 лет.

Я не хочу никаких дискурсов, не хочу писать длинных некрологов о человеке, два раза оказавшем мне личную помощь. Просто я, по привычке бывалого з/к, отнюдь не баловня судьбы, - помню и ценю Крымзалова, как андерсеновский Иоханнес - своего "дорожного товарища".

Однажды я спросил у Виктора, не боится ли он "особого внимания" узбекских спецслужб к его персоне? "А мне нечего скрывать!" - отвечал Крымзалов...

Джамшид Каримов
Мир его праху...

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584414840
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