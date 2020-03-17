Умер российский политик, писатель, патриот Эдуард Лимонов

20:32 17.03.2020

Эдуа́рд Вениами́нович Лимо́нов (Саве́нко) (род. 22 февраля 1943, Дзержинск, Горьковская область) - русский писатель, поэт, публицист, российский политический деятель, бывший председатель запрещенной в России Национал-большевистской партии (НБП), нынешний председатель одноименных партии и коалиции "Другая Россия" (коалиция в настоящий момент неактивна). Депутат и член совета Национальной Ассамблеи Российской Федерации (деятельность в которой была им приостановлена до созыва очной сессии). Автор популярных оппозиционных проектов 2000-х годов: "Другая Россия", Марш Несогласных, Национальная Ассамблея, "Стратегия-31". Автор концепции, организатор и постоянный участник "Стратегии-31" - гражданских акций протеста на Триумфальной площади Москвы в защиту 31 статьи Конституции РФ. Также автор "Стратегии-2011" по участию в выборах оппозиционных партий, несмотря на ограничения Минюста и Центральной избирательной комиссии. Инициатор Комитета национального спасения по уличному опротестованию парламентских выборов 2011 года как заведомо несвободных.

2 марта 2009 года Лимонов декларировал свое намерение стать единым кандидатом от оппозиции на выборах президента России 2012 года. Центризбирком РФ отказал ему в регистрации.



Жизнь в СССР (1943-1974)

Харьков. Детство, отрочество, труд, поэзия

Отец - Вениамин Иванович Савенко - родом из Воронежской области, мать - Раиса Федоровна Зыбина - из Горьковской области, родители русские.

Трудовую деятельность начал в 17 лет. Работал грузчиком, монтажником-высотником, строителем, сталеваром, завальщиком шихты, обрубщиком, книгоношей в книжном магазине.

Стихи начал писать в 1958 году. В 1963 году принимал участие в рабочей забастовке против снижения расценок.

С 1964 года занялся пошивом джинсов и обшивал харьковскую, а затем московскую интеллигенцию (сшил джинсы в том числе "скульптору Неизвестному и поэту Окуджаве") вплоть до отъезда из СССР.

Москва. Участие в диссидентском движении

С 1967 по 1974 год проживал в Москве. Стихи писал до начала 1980-х годов, затем занялся прозой, потом журналистикой. Псевдоним "Лимонов" придумал художник-карикатурист Вагрич Бахчанян.



Председатель КГБ Ю. В. Андропов в декабре 1973 года назвал Лимонова "убежденным антисоветчиком". В 1974 году эмигрировал из СССР и жил в США. Причиной к этому, по свидетельству самого Лимонова, послужило поставленное сотрудниками КГБ условие: при отказе быть "секретным сотрудником" - эмиграция на Запад.

Эмиграция (1974-1991)

Нью-Йорк. Вэлфэр, дебют, первая "цензура"

В 1975-1976 годах работал корректором в нью-йоркской газете "Новое русское слово". В русской эмигрантской прессе писал обличительные статьи против капитализма и буржуазного образа жизни. Принимал участие в деятельности Социалистической рабочей партии США. В связи с этим вызывался на допросы в ФБР.

В мае 1976 года приковал себя наручниками к зданию "New York Times", требуя публикации своих статей. В 1976 московская газета "Неделя" перепечатала из "Нового русского слова" опубликованную в сентябре 1974 года статью Лимонова "Разочарование". В связи с публикацией этой статьи в СССР последовало увольнение из "Нового русского слова". Это была первая (и единственная до 1989 года) публикация Лимонова в СССР.

Париж. Участие в оппозиционной деятельности

Во Франции с 1980 года, вскоре сблизился с руководителями Французской коммунистической партии. Писал для журнала "Революсьон" - печатного органа ФКП.

В 1987 году Лимонов получил гражданство Франции. Гражданство было дано Лимонову под давлением левой общественности, французская контрразведка (DST) возражала против его натурализации.

Возвращение в Россию (1991-2020)



Деятельность в России

В начале 1990-х восстановил советское гражданство и возвратился в Россию, где начал активную политическую деятельность. Участвовал в событиях 21 сентября - 4 октября 1993 года в Москве, в обороне Белого дома (Верховного Совета РСФСР). Печатался в газетах "Советская Россия", "Известия" и "Новый Взгляд". Основатель и первый редактор газеты "Лимонка". По собственному признанию, в этот период "вынужден был пользоваться английской и французской социальной терминологией по той простой причине, что, уехав из СССР пятнадцать лет назад, русской" просто не знал.

В книге Е. Додолева "Лимониана, или Неизвестный Лимонов" рассказывается о том, как в 1993 году Жириновский предложил писателю пост главы Федерального бюро расследований при своем теневом кабинете, и предложение было принято:



Независимость свою я не потерял, я не член ЛДПР, однако следует понимать, что политика есть действо коллективное.



В 1993 году основал Национал-большевистскую партию.

В 1995 году Лимонов опубликовал статьи "Лимонка в хорватов" и "Черный список народов", за которые против писателя было возбуждено уголовное дело.

Принимал участие в боевых действиях в Югославии на стороне сербов (во время Боснийской войны познакомился с Желько Ражнатовичем и Радованом Караджичем), в грузино-абхазском конфликте на стороне Абхазии, в молдавско-приднестровском конфликте на стороне Приднестровской Молдавской Республики. Обвинялся в том, что в 2000-2001 годах готовил вооруженное вторжение в Казахстан для защиты русскоязычного населения.

В апреле 2001 года по обвинению в хранении оружия и созданию незаконных вооруженных формирований (обвинение снято) был заключен в следственный изолятор ФСБ Лефортово, 15 апреля 2003 года приговорен к 4 годам лишения свободы. Освобожден условно-досрочно 30 июня 2003 года. Вернулся в Москву 1 июля[20].

Вел активную оппозиционную деятельность. Являлся одним из лидеров оппозиционной коалиции "Другая Россия". В 2006-2008 годах - постоянный участник Маршей несогласных.



4 апреля 2007 года Эдуард Лимонов в программе "Итоговый выпуск" "Радио Свобода" прокомментировал решение Тверского суда о запрете "Марша несогласных" в Москве, заявив: "Московские суды подконтрольны Лужкову. Тут ожидать какого-либо чуда… Вообще, в московских судах антилужковские решения никогда не принимались". Осенью 2007 года московский мэр подал в Бабушкинский суд иск о защите чести и достоинства, потребовав у Лимонова выплатить ему 500 тыс. рублей моральной компенсации (за это Юрий Лужков был назван журналом Коммерсантъ-Власть королем иска). 14 ноября суд встал на сторону истца, 7 февраля 2008 года его решение было утверждено Мосгорсудом. Через два месяца Радио Свобода выпустило опровержение слов Эдуарда Лимонова, у которого судебные приставы уже описали имущество на 14 850 руб. В качестве протеста лидер НБП обратился к москвичам с просьбой помочь в сборе требуемой суммы мелочью, которая в итоге была собрана и принесена к московской мэрии в сделанной из старых номеров "Лимонки" большой черной "кепке" активистами "Другой России" и "Смены" (тем самым подразумевалось, что мэр требовал у писателя денег, как нищий с кепочкой). 2 июня 2008 года в ЕСПЧ была внесена жалоба Лимонова на судебное решение, которая была рассмотрена только осенью 2019 года: ЕСПЧ посчитал решение Бабушкинского суда нарушающим права на свободу выражения мнения (статья 10 Европейской конвенции о защите прав и свобод человека) и присудил Лимонову компенсацию в 19,5 тысяч евро (1 377 000 руб.).



В 2010-е годы у Лимонова начался разлад с российскими оппозиционерами. В 2013 году негативно отзывался об украинском Евромайдане, выступал в поддержку действий офицеров "Беркута". В 2014 году поддержал присоединение Крыма Россией. Считается, что в связи с этим акции "Стратегия-31" были, наконец, разрешены властями. Лимонов стал публиковаться в газете "Известия", снова стал посещать телепередачи российских государственных телеканалов. В своих статьях он обвиняет либералов за прозападную позицию по войне на Украине, считает их предателями, сочувствует оппозиции, поддерживающей сепаратистов в Донбассе. В 2015 году призвал закрыть "вражеские" оппозиционные СМИ, а прозападных журналистов выслать из страны.

С января по март 2016 года входил в состав Комитета 25 января. С ноября 2016 года - колумнист русскоязычной версии сайта государственного телеканала RT.



С 1943 по 1974 гг. - гражданин Советского Союза. С 1987 г. - гражданин Франции (вышел из гражданства в 2011 году в связи с выдвижением своей кандидатуры в президенты РФ). С 1991 г. - гражданин РФ.

Печатался в эмигрантских изданиях: "Грани", "Время и мы", "Аполлон 77", "Эхо", "Континент", "Ковчег", "Синтаксис", "Мулета".

Владеет английским, французским и украинским языками.