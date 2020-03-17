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Евросоюза больше нет! - Руслан Устраханов
00:02 18.03.2020

"Наполеон дунул на Пруссию и ее не стало", -- сказал Генрих Гейне в начале 19-го века. "Коронавирус дунул, и Евросоюза не стало", -- говорим мы в начале века 21-го.

Евросоюз, как замок из песка, рассыпается у нас прямо на глазах. Ибо главная составляющая Евросоюза -- отсутствие границ между его 27 членами. Полетело ко всем чертям Шенгенское законодательство, отменившее пограничный контроль между государствами ЕС. Но именно Шенген стал причиной того, что Всемирная организация здравоохранения объявила Европу главным очаг заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Заболевших и умерших в этой части света больше, чем в остальном мире вместе взятом.

Отсутствие национальных границ, единая экономическая система, единая экономическая логистика стали проводниками и распространителями вируса с его трагическими последствиями. Что сегодня мы наблюдаем? Члены ЕС, плюя на все процедуры, отгораживаются друг от друга. Вот информационная сводка лишь нескольких дней:

"Канцлер Германии Ангела Меркель совместно с министром внутренних дел страны Хорстом Зеехофером и премьерами федеральных земель Бавария, Баден-Вюртемберг и Саар из-за ситуации с коронавирусом нового типа решили с утра понедельника, 16 марта, закрыть границы с Австрией, Францией и Швейцарией. Об этом пишет газета Bild".

"ОСЛО, 14 марта 2020. Путешественникам, приезжающих из стран за пределами Скандинавии в аэропорт норвежской столицы Осло, будет отказано во въезде в страну, сообщает агентство Reuters".

"Правительство Польши приняло решение закрыть границы страны для противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает ТАСС".

"Правительство Чехии из-за коронавируса запретило с 16 марта въезд в страну всем иностранцам, а согражданам запретило выезжать. Запрет вступит в силу с 0:00 16 марта, сообщает "Интерфакс".

На наших глазах сегодня исчезает Евросоюз. Рожденный в 1992-м, ЕС завершает свое существование в 2020-м! Ничего, кроме страданий для народов Европы это уродливое дитя глобализма не принесло. Ничего! Безусловно, не все исчезнет сразу, останутся какие-то межгосударственные связи и союзы. Но прежнего Евросоюза уже не будет никогда! Коронавирус продемонстрировал слабость, опасность для человечества существование подобных глобальных объединений.

События дня текущего показали -- только национально-государственная идентификация является источником выживания всего человечества, сохранения европейской и мировой цивилизации. Они продемонстрировали смертельную опасность для мирового сообщества политики единой экономики, единых границ, а если точнее -- их отсутствие. И сегодня мы вправе говорить о мудрости руководства СССР с его политикой закрытых границ! Ибо принцип закрытых границ в рамках единого государственного образования -- не что иное, как форма выживания человечества. Это -- закон природы, что подтвердила вспышка эпидемии. Нарушение его ведет к последствиям катастрофическим!

Сегодня мы вправе говорить о мудрости и дальновидности Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина! Мудрости и дальновидности, ибо именно Он всегда выступал и выступает за национально-государственную идентичность. Он предупреждал, и Он предвидел -- эти слова полностью относится к Главе Государства Российского! Он европейцев предупреждал, Он предвидел!

По факту, прежнего Евросоюза уже более нет! В недалеком будущем мы станем свидетелями юридической коррекции, какая поставит окончательный крест на ЕС. Будем считать это законом самосохранения всего человечества. Процесс пошел и его уже не остановить!

Устраханов Руслан
Мурманск

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584478920
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