Генерал Михаил Грифф. Герой войн с Турцией и Японией. Командир 40-й Туркестанской бригады госополчения. Забытые солдаты Империи-23

18:31 22.03.2020

ГРИФФ Михаил Гордеевич



Род. 6.09.1852 г. в Харьковской губ. Из дворян. Православный.

Окончил Орловскую Бахтина военную гимназию и 1-е Павловское военное училище по 1 разряду



С 8.08.1871 начал службу юнкером ВУ окончив гимназию

с 1.12.1872 - портупей-юнкер

с 10.08.1873 - выпущен из Училища подпоручиком с зачислением по армейской пехоте и прикомандированием к Лейб-гв. Егерскому полку

с 17.08.1874 - прпапорщик с переводом в Лейб-гв. Егерский полк

с 30.08.1877 - подпоручик

с 12.10.1877-16.09.78 - командир роты

с 16.04.1878 - поручик

с 5.12.1878-25.06.1879 - командирован в Болгарию

с 9.05.1880 - капитан с переводом в Верненский местный батальон

с 1.09.-9.09.1880- командир 1-й резервной роты

с 10.09.1880 - прикомандирован к 11 Туркестанскому линейному батальону

с 17.09.1880 - 17.09.1882 - командир ? роты

с 4.10.1880 - переведен в 10-й Турк. линбат.

с 18.08.1882 - 10-й Турк. линбат переименован в 3-й Западно-Сибирский линейный батальон

с 18.01.1884 - командир 3 роты

26.10.1884 подвергся испытанию в Комиссии при Штабе Омского ВО для зачисления кандидатом в уездные воинские начальники

с 25.09.1886 - Осинский уездный воинский начальник с зачислением по арм. пехоте

с 19.11.1887 - по его просьбе переведен в Астраханский местный батальон

с 18.03.1888 - и.д. командира 5 роты (утвержден в должности с 8.09.1888)

с 1.01.1889 - подполковник

+ с 30.01.1889 - пред. батальонного суда

с 26.02.1891 - переведен в 95-й пехотный резервный кадровый батальон

с 18.04.1891 95-й батальон переменован в Бузулукский резервный батальон

с 26.12.1892 - переведен в 137-й Нежинский пех. полк

с 4.03.1893 -т командир 3 батальона Нежинского полка

+ с 1.09.1893 - пред. полкового суда (на 1 год)

с 14.06.1895 - переведен в 124-й пехотный полк

с 28.06.1895 - командир 1 батальона 124 полка

+ 17.12.1895-17.12.1896 - пред. полкового суда

с 20.08.1904 - полковник

с 30.04.1905 - штаб-офицер для поручений при Управлении дежурного генерала тыла [действующей] армии

с 20.03.1906 - приказом Гл. начальника тыла Войск Дальнего Востока отчислен в свой полк

с 26.06.1906 - командир 231-го Котельнического резервного батальона

с 10.03.1907 - командир 2-го Ковенского крепостного пех. полка

с 13.09.1909 - командир 59-го Люблинского пех. пролка 8 арм. корпуса

с 12.09.1910 - уволен от службы в запас по возрасту с мундиром и пенсией в 1290 р. в год с производством в

генекрал-майора.

с 10.10.1912 - назначена пенсия 860+970 р. в год по его прошению

с 24.01.1916 - возврашен в службу из запаса и назначен начальником 40-й бригады Гос. ополчения Турестанского ВО

с 27.01.1916 - явился по призыву на службу в распоряжение Харьковского уездного воинского начальника.

с 8.02.1916 - прибыл и вступил в командование 40-й бригады гос. ополчения.

28.04-12.05.1916 - командирован в крепость Кушка



Был в отпусках:

17.08-13.09.1873

1-30.06.1875

27.04-27.06.1902

27.02-27.06.1906

15.06-15.08.1909



награды:

орден Св. Владимира 3 ст. (8.02.1909)

орден Владимира 4 ст с бантом (22.09.1898)

орден Св. Анны 2 ст. (14.05.1896)

орден Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (9.11.1878)

орден Св. Анны 4 ст. с надписью "За храбрость" (19.04.1878)

орден Св. Станислава 2 ст. (2.08.1885)

орден Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (19.01.1879)

Бухарский орден Золотой Звезды 1 ст. (1.01.1916)

Золотое оружие с надписью "За храбрость" (приказ Главкома от 20.11.1904 и Высочайший приказ 30.07.1905)

светло-бронз. медаль "В память Русско-турецкой войны 1877-78 гг."

светло-бронз. медаль с бантом "За Русско-японскую войну 1904-05 гг."

серебр. медаль "В память царствования Императора Александра III" (1.04.1897)

Румынский Железный Крест



Женат вторым браком.

Жена - дочь купца Александра Александровна Пащенко, от нее дети: Александр (14.10.1896 г.р.), Валерий (29.09.1900), Георгий (7.10.1903),

дочь Евгения (3.12.1898) - все православные.



За женой есть недвижимое имущество в г. Харькове (строение и земля) - неразделенные с матерью.



Под судами не был



Участвовал в походах и делах:

23.08.1877-3.09.1879 - в Европе против Турции. С 30.09 по 12.10.1877 - по переправе через Дунай находился в Плевенском отряде.

Был в демонстративной атаке у с. Телеш - ранен пулей навылет в мягкие ткани левого бедра. С 12.10 по 3.11.1877 - участвовал в блокаде Плевненской

крепости. С 3.11 по 19.12.1877 - по переходе через Балканы в Западном отряде. 20.12.1877 - в зантии неприятельских позиций у Араб-Канака и Шандорника.

23.12.1877 - в занятии Софии. 17.01.1878 - в занятии Кюстандиля.

В Русско-Японской войне. В Манчжурии с 25.07.1904-30.04.1905. В бою на позиции у д. Пегоу - 13.08.1904. В бою на позиции у д. Юдагоу и Шуньшанцзы -

14.08.1904; в обороне Уофаньтунской позиции - 18.08.1904 при которой ранен под Ляояном ружейной пулей в правую голень с повреждением малой берцовой кости навылет.



Умер 19-го октября 1916 года. Исключен из списков Русской Императорской армии, с 20.10.1916 года, умершим - (ВП от 20.10.1916).



Послужной список



РГВИА 409-2-33699 /микрофильм/



Подготовила АНДРЕЕВА Валерия Витальевна, Москва