Коронавирус в России? Наплевать, надоел! - Эрик Ханымамедов

20:37 22.03.2020

Коронавирус в России? Наплевать, надоел!



Если кому-то из читателей покажется моя статья паникерской, то он ошибся, эта статья раздражительная. К огромному моему сожалению я уже давно ничего не писал. По образу жизни превратился в миллионы жителей столичного региона. Очень рано утром на работу, а вечером очень поздно с работы. Приезжаешь в съемную квартиру, успеть искупаться, поужинать (уже ближе к ночи) и спать. Следующий день такой же, собственно каждый - день сурка.



Но коронавирус меня возмутил. Точнее возмутила ситуация связанная с его присутствием в нашей жизни. Я поделюсь своими впечатлениями о нем, впечатлениями из города Москвы, впечатлениями обычного гражданина.



Для начала, коронавирус и трудовые мигранты из Средней Азии. Тут в некоторых СМИ появились материалы под такими кричащими заголовками: "Коронавирус спровоцировал в Средней Азии революционную ситуацию".



Ребята-журналисты, окститесь, вы не в Средней Азии бойтесь революционной ситуации, вы в России нашей ее бойтесь. Я немного знаком с Усманом Акрамовичем Баратовым, он трезвомыслящий человек. Не исключаю доли его правоты, если закрытие границ между Россией и Средней Азией будет долгим, то нашим братьям из Средней Азии будет тяжело, но для революции нужен ряд факторов, исключительно обездоленного народа все-таки маловато, как минимум часть элит должна быть заинтересована в революционной ситуации. А подобного ярко выраженного элитного раскола по бывшим советским республикам Средней Азии пока не очень-то заметно, внутри элитные "брожения" могут быть всегда, но, пандемия коронавируса, мощный, но один "черный лебедь". Сложная экономическая ситуация в регионе? Возможно, но по отношению к Средней Азии далеко не все внешние игроки заинтересованы в революционном пожаре на ее территории.



Так что, революция в Средней Азии?... все-таки не думаю.



А вот в России при потере жесткого контроля над пандемией ситуация могла бы выйти из под контроля. Итак, наши среднеазиаты. Оказавшись запертыми внутри России… В принципе, при нормальном функционировании системы денежных переводов в условиях пандемии… но, здесь подвох в другом известном месте.



Наш "социально ответственный бизнес"… Он в лучшие-то времена никогда не был таковым, а здесь-то, как говорится, сама судьба велела… К дорогим россиянам по большому счету относятся наплевательски, а уж к нашим среднеазиатам, и говорить нечего…



Это не пугалка и не страшилка (хотя таковой может казаться), когда так называемые бизнесмены, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства в связи с пандемией, начнут урезать и без того не очень-то большие зарплаты, что? Все правильно, нет не банды наших среднеазиатов на улицах российских городов, гораздо страшнее для нынешней алчной власти, интернациональное возмущение, когда рядом станут уроженец Средней Азии и России, потому что и тому и другому будет нечего терять. Голодная смерть без вариантов (в случае урезания или вообще невыплаты зарплаты)? Далеко не все смогут с этим безропотно смириться. Автор гипертрофирует и сгущает краски? Дай-то судьба…



Там где я сейчас снимаю квартиру есть два парня лет по тридцать с лишним, таджик и узбек. Узбек достаточно спокойный парень, а вот таджик, Баха (сокращенно от Бахадур), он достаточно политически активный, интересуется политикой, и по глубоким вечерам (почти ночам), когда я ужинаю на кухне с ним вместе, мы нередко разговариваем о ситуации в России, Таджикистане и мире. В основном, конечно, его интересует родной Таджикистан, парень еще частично советский и пророссийский. Его фраза как-то произнесенная: "Не устоит Россия, не устоит и наш Таджикистан". Он хотел бы сейчас быть вместе со своей большой семьей дома, но, границы фактически перекрыты, и он здесь в России. Как-то я его спросил: "Баха, вот кончились у тебя здесь деньги в России, пандемия коронавируса, ситуация на грани смерти от голода, что делать будешь?". Баха даже не думал, он ответил, что пойдет и возьмет еду. Напомню, он умный парень, пророссийский. А когда рядом с такими таджикскими Бахами рядом станут русские Иваны… Думаете автор советский идеалист? Посмотрим…



МВД России обещает дать широкую амнистию трудовым мигрантам из-за коронавируса, но, как бы не получилось обратного варианта, загона наших трудовых мигрантов среднеазиатов в какие-нибудь закрытые резервации, под видом карантина.



Нынешняя российская власть кровно заинтересована в блокировке пандемии на ранних стадиях. Иначе если ситуация пойдет в разнос, устоять Кремлю может и не получиться, слишком уж много "черных лебедей" к нему начинает слетаться. Сейчас российской власти важно протащить новую конституцию, хоть как, но легитимность власти нельзя закрепить на бумаге, она должна быть в головах народа, а оттуда она достаточно быстро может и улетучиться, особенно в свете катастрофических падений цен на нефть.



Пару штрихов к картине пандемии, про "бизнес", про эту священную корову современной капиталистической России. Бизнес в первую очередь будет думать о своей прибыли, а не о каких-то там людях. Маленькие штрихи реальности, захожу в одну из торговых сетей в столице, напитки из Черноголовки, все время двухлитровые пластиковые бутылки "Тархуна", "Дюшеса" и "Байкала" были по 85 рублей, смотрю, 99 рублей (!). Как вам такая "социальная ответственность"? Есть спрос, и товар подорожает, и никакая пандемия не поможет! Еще яркий момент, думаю отражающий тенденцию. Одна из столичных алкогольных сетей, 16 марта сего года выходит приказ "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятиях". Что должно быть в магазинах: одноразовые маски, дезинфицирующие салфетки, кожные антисептики для обработки рук, дезинфицирующие средства, ультрафиолетовые бактерицидные облучатели закрытого типа. А теперь внимание, чем обеспечили, четыре человека персонал магазина: две пачки масок по 100 шт., и в каком-то из магазинов завезли на весь "куст" какое-то количество (не знаю даже сколько) перчаток, все! На минуточку, люди работают с наличными деньгами, одним из переносчиков вируса. В рабочий чат структуры приходят грозные сообщения руководства, почему не проводите дезинфицирующие мероприятия! Приведу свое возмущенное сообщение из рабочего чата: "Простите, а чем дезинфицировать?... Приказ вышел 16 марта по структуре, у сотрудников ни масок, ни перчаток! Вся розница Москвы уже в перчатках и масках за кассой стоит. А в нашей структуре смертники работают? Может быть высший менеджмент структуры сам станет за кассу без защитных средств?...Просто удивительно, настолько наплевательское отношение своим сотрудникам. Главное издать приказ…". А, забыл, как дезинфицирующее средство для протирки, выделили бутылку водки. Сотрудники за свои деньги покупают дезинфицирующие средства в магазин! Вот он ваш бизнес! Борьба с коронавирусом по-русски! Ау! Сергей Семенович Собянин! Где этот московский штаб который все контролирует?! Вы хоть десять штабов создайте, но если вот такой "бизнес" здесь в России… И это ситуация в Москве, а вы говорите, системные меры…



За антисептиком для рук бегают молоденькие девочки с испуганными глазами, как-будто у них за плечами смерть с косой стоит. А когда как-то пытаешься успокоить, отмахиваются с обреченным видом. Мы вырастили поколение молодых паникеров?



В поликлинике врач назначил мне уколы, препараты купил, но антисептик не могу найти, нет просто.



Ребята, ну нельзя так переживать! Может быть еще в белую простыню завернуться и на кладбище поползти?



Одно радует, хоть метро московское разгрузилось слегка, меньше народа и по утрам, когда едешь на работу, то нет таких сумасшедших человеческих пробок. В московских магазинах немного сложно с гречкой, но, недостатка продуктов пока не наблюдается.



Но вот эта вот информационная истерия жутко раздражает! Закрылся от нее, просто читаю книги, и презираю паникеров. Разумные меры предосторожности, но не паника.



Надоел ваш коронавирус! Начихать на него!



Эрик Ханымамедов