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Казахский корабль веры и спасения. Ч.1, - Н.Нуртазина
20:39 22.03.2020

Казахский корабль веры и спасения

(многозначительный образ корабля в недавнем обращении к народу Казахстана Елбасы Н.А. Назарбаева имеет кораническое происхождение)

Часть 1.

"Когда они садятся на корабль, то взывают к Аллаху, очищая перед Ним свою веру. Когда же Он спасает их и выводит на сушу, они тотчас начинают приобщать сотоварищей…" (Коран, 29:65)

"Аллах - Тот, Кто подчинил вам море, чтобы корабли плыли по нему по Его воле и чтобы вы искали Его милость. Быть может, вы будете благодарны" (Коран, 45:12)

"Ему принадлежат плывущие по морю с поднятыми парусами корабли, подобные горам" (Коран, 55:24)

В своем недавнем обращении к народу в связи с пандемией Первый Президент РК Н.А. Назарбаев упомянул известную казахскую пословицу "Кемедегінің жаны бір" (букв. " У плывущих на одном корабле - душа одна", т.е. одна участь). Многие наши пословицы и поговорки восходят к хадисам Пророка или аятам Священного Корана, поэтому на самом деле встречаются и у других мусульманских народов Востока. В связи с этим представляется уместным прокомментировать данное изречение, полное глубокого религиозного смысла.

На первый взгляд, для казахов, чьи предки испокон веков обитали в континентальной части Евразии, а именно в Великой Степи образ корабля и моря должен показаться непривычным. Образ корабля более близок, например, древним народам Аравийского полуострова и Восточного Средиземноморья. Однако это лишний раз доказывает мусульманскую идентичность казахов и подрывает миф об их якобы "долгоиграющем" шаманизме, иллюстрирует наши давние связи со странами мусульманского Востока, в том числе знание географии, фауны и этнографии арабских стран, Персии, Индии (почему в казахском фольклоре, сказках можно найти упоминания даже слонов, обезъян, попугаев и других диковинных животных и птиц).

В то же время ясно, что распространение поговорки "Кемеге түскеннің жаны бір" (или "Кемедегінің жаны бір") преимущественно связано с популярными аятами Священного Корана. Замечено, что аяты (стихи) с упоминанием корабля и моря в Коране звучат часто. Поэтому в памяти наших предков оказались прочно запечатлены легендарный гигантский корабль Нуха (Ной), который он изготовил перед Всемирным потопом. Редко кто из казахских поэтов и мыслителей обошел тему "Нухтың кемесі" (Ноев ковчег) - насколько глубоко казахи (вернее, еще средневековые тюрки) были впечатлены этим библейско-кораническим мифом. Также одним из ярких преданий является история древнего пророка Йунуса (Йона в Ветхом завете), который согласно Корану, по воле Всевышнего за свое нетерпение угодил в чрево большой рыбы (предположительно был кит) в результате кораблекрушения, и долго там просидел, раскаиваясь и произнося молитву "Нет бога, кроме Тебя!Пречист Ты!Поистине, я был из "залимов" (т.е. несправедливый, притеснитель)", пока не был таким же чудом спасен Всевышним.

Издавна наши предки как и все мусульмане во всех уголках земли слышали такие поучительные аяты Корана, как "Когда они садятся на корабль, то взывают к Аллаху, очищая перед Ним свою веру. Когда же Он спасает их и выводит на сушу, они тотчас начинают приобщать сотоварищей…" ( 29:65), "Аллах - Тот, Кто подчинил вам море, чтобы корабли плыли по нему по Его воле и чтобы вы искали Его милость. Быть может, вы будете благодарны" (45:12), "Ему принадлежат плывущие по морю с поднятыми парусами корабли, подобные горам" (55:24) и др. В них Всевышний (а Коран, как известно есть "прямая речь" Аллаха) предостерегает своих слуг от непослушания, дерзости, нарушения обещания, переменчивости и слабости веры (иман).

К примеру, можно привести современный тафсир (комментарий) Э.Кулиева к аяту 65: "Всевышний поведал о том, что многобожники начинают искренне поклоняться одному Аллаху, когда оказываются в трудном положении. Если многобожники находятся на корабле посреди моря, то стоит морю забушевать, как ими обуревает страх перед смертью. И вот тогда они забывают о своих божествах и начинают искренне взывать к одному Аллаху, не приобщая к Нему сотоварищей. Когда же буря стихает, они забывают об Аллахе, которого они молили о спасении, и начинают поклоняться ложным божествам, которые не способны помочь им в трудную минуту и избавить их от несчастий. Что же мешает им обращаться с мольбой к одному Аллаху в горе и радости, в периоды испытаний и благоденствия? Если бы они поступали таким образом, то стали бы истинными правоверными, которые получат вознаграждение своего Господа и спасутся от Его наказания. Но нет, они предпочитают исповедовать многобожие даже после того, как Господь облагодетельствовал их и спас от верной гибели. Они отказываются возблагодарить Аллаха за ниспосланные им щедроты и грешат в ответ на Божью милость. Но в результате они лишь получают возможность насладиться короткой мирской жизнью, подобно скотине, которая заботится только о том, как набить свой желудок и удовлетворить свою страсть. Пройдет немного времени, и им придется расстаться с мирской жизнью и отправиться в Последнюю жизнь, где их ожидают великая печаль и мучительное наказание".

Также до нас дошло такое изречение пророка Мухаммада (мир ему), хадис из сборника Бухари "Представьте в своем воображении людей на одном корабле, часть из которых находится на нижней части, а другая часть на верхней части. Пассажиры нижней части корабля в целях решения проблемы воды решили проломить дыру на корабле. Если пассажиры верхней части корабля не будут препятствовать этому, то все вместе пойдут ко дну; если же не допустят подобного, то все вместе спасутся".

(окончание следует)

Автор: Н.Нуртазина

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584898740
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