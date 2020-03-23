Если хан начнет самодурничать… Казахский корабль веры и спасения . Ч.2, - Н.Нуртазина

00:25 24.03.2020

Казахский корабль

веры и спасения - ч.2.



(многозначительный образ корабля в недавнем Обращении к народу Казахстана Елбасы Н.А. Назарбаева имеет кораническое происхождение)



Часть 2. Назарбаев - богоданный кормчий (капитан), а Токаев - первый штурман?



"Хан қисайса - бәрі оңбас"

/"Если хан заупрямится -

все пойдет наперекосяк"

(из афоризмов мудрецов Великой Степи)



Итак, хорошая пословица: "У плывущих на корабле - душа одна". Лидер нации (Елбасы) не стал комментировать и разъяснять глубокий смысл изречения. Принималось во внимание то, что большинство казахов и так понимают. Хотя, заметим, понимают весьма поверхностно, в данном случае типа, что "всем нам теперь некуда деваться, опасность пандемии уравняла всех, все мы "скованные одной цепью, связанные одной целью", одной судьбой в этот трудный час, поэтому, дескать, не надо разделяться, препираться".



Но тут возникает наиважнейший вопрос: а кто капитан корабля? С кем у нас тем паче сейчас - одна общая душа и общая цель спасения? Человечеством накоплен тысячелетний опыт поведения в открытом море, во время длительных путешествиях через моря и океаны. На кораблях издавна старались соблюдать строгий морской этикет, в основе чего были положены принципы благожелательности, самодисциплины, взаимовыручки, чистоты. Известно много морских примет и обрядов, система табу. "На судне команда полагается на Бога и на капитана", "судьба моряка зависит от капитана", "женщина на корабле - к беде" (но ребенок - к удаче) и т.п.



И вот, самое главное: каков кормчий (капитан), такова будет и конечная судьба пассажиров судна. Команда и все пассажиры, оказавшиеся на корабле, молятся за капитана и беспрекословно ему подчиняются (конечно, на период плавания). Кстати, все приметы, официальные и негласные правила и рекомендации в отношении морского судна относятся и к суднам воздушным. Как на море, так и на небе. Ибо человек - существо, "рожденное ползать" (ходить), а не летать и плавать, и у него поэтому больше страха перед стихиями воды и воздуха.



В современной истории известна одна страшная авиакатастрофа в 2009 г., это был рейс Рио-де-Жанейро - Париж, который выполнял авиакомпания Air France. Погибли все, кто находился на авиалайнере, а их было 228 человек. При этом обращает внимание такой факт, который выяснили при изучении катастрофы: когда самолет начал уже падать, экипаж никак не мог достучаться до командира, который …уединился в каюте и занимался сексом со стюардессой, пока пилоты не выломали дверь и не ворвались вовнутрь. В свете морального облика командира факт катастрофы не кажется случайным. Хотя всегда найдутся оговорки в пользу технических погрешностей, погодных условий и др.



А ведь казалось бы: не так уж и давно, даже в нач. ХХ века в Европе, Америке большие корабли перед выходом в плавание освящали и крестили, давали им имена святых; а верующие и мужественные капитаны-христиане, возносили молитву Богу, святым покровителям (как Св.Никола). Не то, чтобы распускать себя и разводить на корабле разврат…



Наши собственные предки, казахи-кочевники сказали о центральной роли политического лидера емко и лаконично: "Хан қисайса - бәрі оңбас". Можно перевести: "Если хан начнет самодурничать, то все пойдет вкривь и вкось, все будут несчастными". Хан кочевников - это капитан, командир корабля "степных викингов". Кстати, все государства в нашей истории - от тюркских каганатов до Казахского Ханства (Султаната) были по форме правления авторитарными и военными образованиями.



В действительности и на суше хватает экстремальности. Военные походы и кровавые сражения, жизнь в условиях высокой опасности из-за вражеского окружения или массовых эпидемий. Номады Великой Степи придавали большое значение поверьям, ритуалам, строгому соблюдению этики в условиях военного времени и даже повседневной жизни с постоянными перекочевками.



У казахов издавна считался серьезным вопрос, кто возглавит кочевку (көш), т.е. будет вести караван, кто даст первое "бата" (благословение). Например, есть такая пословица: "Қатын бастаған көш оңбас" ("Если кочевку возглавит женщина - жди беды"). Нужно понять, что в духовных учениях (как суфизм) женщина символизирует природу и материальный мир, а мужчина - Дух, божественное. У кочевников-казахов женщина могла выйти на позиции лидера лишь в особо экстремальных условиях (на грани жизни и смерти), если не стало мужчин, либо мужчины стали трусливее и глупее женщины. Тогда начинало действовать правило: "На безрыбье и рак рыба". А еще Пророк сказал: "Одна праведная женщина лучше тысячи не совершающих благодеяний мужчин". И все же, это исключение из правила, чем норма и закон.



О судьбоносной роли правителя-хана у казахов еще сказано: "Хан - халықтың қазығы" ("Хан - опора народа"). Европеизированным казахам можно порекомендовать, пожалуй, Джеймса Фрэзера, его популярную работу "Золотая ветвь. Исследование магии и религии". В ней обобщен глобальный опыт человечества в области магии, духовных знаний древних. В разделе "Бремя верховной власти" объясняется отличие религиозно-мифологического взгляда на правителя от позднего, рационально-научного толкования. "Царь является точкой опоры, поддерживающей равновесие мира; малейшая неточность с его стороны может это равновесие нарушить" (здесь буквальное совпадение с советом казахских магов: "Хан қисайса - бәрі оңбас").



Именно на вождя, лидера возлагалась древними народами ответственность за стихийные бедствия, войны и несчастья страны, равно как и связывались с ним эпоха прогресса и процветания. На самом деле древние тюрки давно открыли истину о "құт" - духовной энергии, благодати, харизмы, которым бывает наделен правитель, или же, наоборот, лишен его (также есть вариант: изначально благодать была, но ушла, фортуна отвернулась, құт "убегает").



В свете моих научных и духовных интересов мне всегда был интересен и исключительно важен вопрос об отношении к Богу и духовности Первого Президента РК Н.А. Назарбаева, который все еще остается, образно говоря, Добрым Кормчим нашего независимого "Корабля KZ". К-Ж. Токаев больше похож на первого штурмана (Не думаем, что действующий Президент РК обидится, ведь он - ученик и "продукт Назарбаева"). Не в смысле видения Елбасы государственно-конфессиональных отношений, а именно личной веры. Хотя, безусловно, это очень деликатный, интимный вопрос. Кто-то из великих сказал, что три вещи всегда останутся тайной индивидуальной души, это - любовь ("махаббат"), вера ("иман") и смерть ("ажал")…



(продолжение следует)



© Автор: Н. Нуртазина