В Узбекистане госслужащих отправляют в отпуска без содержания на неопределенное время

|20:50 В Париже умерла от вируса принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская
20:27 В Италии за сутки от вируса умерло 959 человек, в Испании - 769
15:57 На выходе из пандемии может родиться новый мир, - В.Павленко
15:34 КырИзбранники. Депутат Токобеков (сын депутата Абжалиева) оказался партнером порно-дельца Ажиева
15:21 Коронавирус - лучшее лекарство от трампизма, - Е.Бай
15:17 "Не верил упрямый Фома ничему...". Премьер Британии Джонсон заразился коронавирусом
14:48 "Тополек мой в слишком красной косынке". Фильм по Ч.Айтматову признали аморальным на Узбекском ТВ
14:45 От Кравчука до Зеленского – хроники государственной Укррусофобии, - Д.Скворцов
14:41 Кабульский пряник: РФ призвала талибов и власти вернуться к перемирию, - Э.Байназаров
14:39 Под руинами Петры найдены монументальные сооружения
14:36 Нынешние "либералы" толкают Мир в азиатскую деспотию, - Д.Уськов
14:34 Абай Кунанбаев и русская культyрная традиция, - А.Казбеков
13:14 В Узбекистане закрыты также Бухара, Самарканд, Андижан, Гулистан...
13:10 "Одна жизнь, чтобы жить". Умер от вируса американский киноактер Марк Блум
13:08 Коронавирус меняет мир, - Е.Сатановский
13:03 США и страны Европы отказываются покупать дешевую саудовскую нефть. Некуда заливать!
12:29 Измученные коронавирусом итальянцы рассказали, почему хотят Путина и диктатуру, - "МК"
11:54 КырМажорство. Сын генерала Молдошева подрался с патрулем после увольнения из Жогорку Кенеша
11:51 Турция обвиняет МОК в заражении боксеров
10:58 С 30/03 в Нур-Султане и Алматы остановят промышленные предприятия
10:31 Рашен собчачий бомонд в панике: Лещенко перезаражал всех на вечеринке у Крутого
10:28 В Узбекистане засвидетельствовали первую смерть пациента с коронавирусом
10:25 США объявили за поимку президента Венесуэлы Мадуро награду в $15 миллионов. А за голову Трампа сколько?
10:16 В столице Аркадагии задерживают за разговоры о коронавирусе
10:10 Мирзиеев: зараженная паломница устроила той в Фергане
|В Узбекистане госслужащих отправляют в отпуска без содержания на неопределенное время
00:34 28.03.2020
Ташкент. Мне только что звонил мой начальник. Потребовал чтоб я приехал в наш Отдел кадров и написал Заявление на "отпуск без содержания" с 24 марта на 2 недели, но "реально этот отпуск продлится конечно больше чем на 2 недели – все со слов моего начальника. Я отвечаю: во-первых: общ.транспорт НЕ ходит никакой; во вторых денег НЕТ на такси и жену на работе тоже отправили в "отпуск без содержания". На что нам жить спрашивается?! Причем у меня организация государственная, а у жены частная фирма - там жене и вовсе сказали "неизвестно когда" теперь их фирма откроется и будет ли в ближайшем будущем зарплата.
Принудительное написание Заявления на якобы добровольный "отпуск без содержания"- это точно указание "свыше" от уз.верх.власти и 1:1 – как было в недавнем прошлом Узбекистана при И.Каримове, когда студентов и гос.служащих под расписку "о добровольности" отправляли на принудительный сбор ХЛОПКА. Хочу задать вопрос президенту "демократу" Ш.Мирзияеву: на что нам (моей семье из 3-х человек) теперь жить во время карантина, я уже НЕ говорю про оплату ком/услуг?! +вот сообщение: "в Узбекистане операторы сот.связи Beeline, Mobiuz и Ucell на своих офиц.страницах заявили о том, что не будут предоставлять абонентам услуги сот.связи при нулевом балансе" Если нас женой обоих внезапно выгнали в "отпуск без содержания" на неопределенный срок и денег никаких НЕ дали. В других странах хоть пособия дают во время остановки работы предприятий, фирм и учреждений во время карантина! А что в УЗБЕКИСТАНЕ теперь мы ОТ ГОЛОДА СДОХНУТЬ ДОЛЖНЫ?!
https://mir24.tv/news/16403017/pyat-zarazhennyh-koronavirusom-v-uzbekistane-poshli-na-popravku?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.com%2Fnews
передал
Yuriy Volniy