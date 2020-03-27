 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 28.03.2020
01:08  Ногайская Орда: куда исчез самый большой осколок империи Чингисхана
01:04  Казахское старшежузовское племя ошакты - осколок пробившихся с Волги ковуев
01:00  Бардак-карантин в Индии. Тысячи иностранцев остались изгоями-заложниками
00:55  Коронавирус радикально изменит мировой рынок нефти, - А.Анпилогов
00:34  В Узбекистане госслужащих отправляют в отпуска без содержания на неопределенное время
00:00  Вирус – это не живая материя, а идея, - Герман Садулаев
Пятница, 27.03.2020
20:50  В Париже умерла от вируса принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская

20:27  В Италии за сутки от вируса умерло 959 человек, в Испании - 769
15:57  На выходе из пандемии может родиться новый мир, - В.Павленко
15:34  КырИзбранники. Депутат Токобеков (сын депутата Абжалиева) оказался партнером порно-дельца Ажиева
15:21  Коронавирус - лучшее лекарство от трампизма, - Е.Бай
15:17  "Не верил упрямый Фома ничему...". Премьер Британии Джонсон заразился коронавирусом
14:48  "Тополек мой в слишком красной косынке". Фильм по Ч.Айтматову признали аморальным на Узбекском ТВ
14:45  От Кравчука до Зеленского – хроники государственной Укррусофобии, - Д.Скворцов
14:41  Кабульский пряник: РФ призвала талибов и власти вернуться к перемирию, - Э.Байназаров
14:39  Под руинами Петры найдены монументальные сооружения
14:36  Нынешние "либералы" толкают Мир в азиатскую деспотию, - Д.Уськов
14:34  Абай Кунанбаев и русская культyрная традиция, - А.Казбеков
13:14  В Узбекистане закрыты также Бухара, Самарканд, Андижан, Гулистан...
13:10  "Одна жизнь, чтобы жить". Умер от вируса американский киноактер Марк Блум
13:08  Коронавирус меняет мир, - Е.Сатановский
13:03  США и страны Европы отказываются покупать дешевую саудовскую нефть. Некуда заливать!
12:29  Измученные коронавирусом итальянцы рассказали, почему хотят Путина и диктатуру, - "МК"
11:54  КырМажорство. Сын генерала Молдошева подрался с патрулем после увольнения из Жогорку Кенеша
11:51  Турция обвиняет МОК в заражении боксеров
10:58  С 30/03 в Нур-Султане и Алматы остановят промышленные предприятия
10:31  Рашен собчачий бомонд в панике: Лещенко перезаражал всех на вечеринке у Крутого
10:28  В Узбекистане засвидетельствовали первую смерть пациента с коронавирусом
10:25  США объявили за поимку президента Венесуэлы Мадуро награду в $15 миллионов. А за голову Трампа сколько?
10:16  В столице Аркадагии задерживают за разговоры о коронавирусе
10:10  Мирзиеев: зараженная паломница устроила той в Фергане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В Узбекистане госслужащих отправляют в отпуска без содержания на неопределенное время
00:34 28.03.2020

Ташкент. Мне только что звонил мой начальник. Потребовал чтоб я приехал в наш Отдел кадров и написал Заявление на "отпуск без содержания" с 24 марта на 2 недели, но "реально этот отпуск продлится конечно больше чем на 2 недели – все со слов моего начальника. Я отвечаю: во-первых: общ.транспорт НЕ ходит никакой; во вторых денег НЕТ на такси и жену на работе тоже отправили в "отпуск без содержания". На что нам жить спрашивается?! Причем у меня организация государственная, а у жены частная фирма - там жене и вовсе сказали "неизвестно когда" теперь их фирма откроется и будет ли в ближайшем будущем зарплата.

Принудительное написание Заявления на якобы добровольный "отпуск без содержания"- это точно указание "свыше" от уз.верх.власти и 1:1 – как было в недавнем прошлом Узбекистана при И.Каримове, когда студентов и гос.служащих под расписку "о добровольности" отправляли на принудительный сбор ХЛОПКА. Хочу задать вопрос президенту "демократу" Ш.Мирзияеву: на что нам (моей семье из 3-х человек) теперь жить во время карантина, я уже НЕ говорю про оплату ком/услуг?! +вот сообщение: "в Узбекистане операторы сот.связи Beeline, Mobiuz и Ucell на своих офиц.страницах заявили о том, что не будут предоставлять абонентам услуги сот.связи при нулевом балансе" Если нас женой обоих внезапно выгнали в "отпуск без содержания" на неопределенный срок и денег никаких НЕ дали. В других странах хоть пособия дают во время остановки работы предприятий, фирм и учреждений во время карантина! А что в УЗБЕКИСТАНЕ теперь мы ОТ ГОЛОДА СДОХНУТЬ ДОЛЖНЫ?!
https://mir24.tv/news/16403017/pyat-zarazhennyh-koronavirusom-v-uzbekistane-poshli-na-popravku?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.com%2Fnews

передал
Yuriy Volniy

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585344840
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил в первом чтении законопроект о порядке организации и проведения мирных собраний
- Госкомиссия по обеспечению режима ЧП при Президенте РК усилила ограничения в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте
- О продаже части экспортной валютной выручки субъектов квазигосударственного сектора
- Что грозит за нарушение карантинного режима
- По ипотечным программам "7-20-25" и "Баспана Хит" предоставлены отсрочки ежемесячных платежей до 90 дней
- Информационное сообщение о работе обменных пунктов уполномоченных банков на территории города Алматы
- ЭЦП начали выдавать онлайн
- Причиной смерти умершей от коронавируса казахстанки стала тотальная пневмония
- Информация о сборе данных для доставки продуктовых корзин, распространяемая в мессенджерах, является фейком
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  