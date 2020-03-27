В Узбекистане госслужащих отправляют в отпуска без содержания на неопределенное время

00:34 28.03.2020

Ташкент. Мне только что звонил мой начальник. Потребовал чтоб я приехал в наш Отдел кадров и написал Заявление на "отпуск без содержания" с 24 марта на 2 недели, но "реально этот отпуск продлится конечно больше чем на 2 недели – все со слов моего начальника. Я отвечаю: во-первых: общ.транспорт НЕ ходит никакой; во вторых денег НЕТ на такси и жену на работе тоже отправили в "отпуск без содержания". На что нам жить спрашивается?! Причем у меня организация государственная, а у жены частная фирма - там жене и вовсе сказали "неизвестно когда" теперь их фирма откроется и будет ли в ближайшем будущем зарплата.



Принудительное написание Заявления на якобы добровольный "отпуск без содержания"- это точно указание "свыше" от уз.верх.власти и 1:1 – как было в недавнем прошлом Узбекистана при И.Каримове, когда студентов и гос.служащих под расписку "о добровольности" отправляли на принудительный сбор ХЛОПКА. Хочу задать вопрос президенту "демократу" Ш.Мирзияеву: на что нам (моей семье из 3-х человек) теперь жить во время карантина, я уже НЕ говорю про оплату ком/услуг?! +вот сообщение: "в Узбекистане операторы сот.связи Beeline, Mobiuz и Ucell на своих офиц.страницах заявили о том, что не будут предоставлять абонентам услуги сот.связи при нулевом балансе" Если нас женой обоих внезапно выгнали в "отпуск без содержания" на неопределенный срок и денег никаких НЕ дали. В других странах хоть пособия дают во время остановки работы предприятий, фирм и учреждений во время карантина! А что в УЗБЕКИСТАНЕ теперь мы ОТ ГОЛОДА СДОХНУТЬ ДОЛЖНЫ?!

https://mir24.tv/news/16403017/pyat-zarazhennyh-koronavirusom-v-uzbekistane-poshli-na-popravku?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.com%2Fnews



передал

Yuriy Volniy