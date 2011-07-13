Полковник Александр Дейбнер - начальник Чустского, Чимионского, Маргеланского и Ошского уездов. Забытые солдаты Империи-24

10:10 29.03.2020

ДЕЙБНЕР Александр Иванович



[08.04.1844 - 19.05.1910]

Из дворян Витебской губ. Православный.



Окончил Николаевское инженерное училище



с 1.09.1859 - начал службу кондуктором в кондукторскую роту Николаевского инженерного училища;

с 07.08.1865 – получил первый офицерский чин подпоручика (по экзамену) и выпущен из училища в 4-й Саперный батальон (с 21.08 - отправлен в батальон и прибыл в него 25.09.65).

1.05.1867-13.10.1867 - и.д. батальонного адъютанта;

с 19.08.1868 - прикомандирован к 7-й парковой артиллерийской бригаде для испытания по службе и перевода впоследствии, не пребывая из отпуска к батальону с 3.09.68 прибыл к парку.

с 10.05.1869 - прикомандирован к Главному инженерному управлению ;

с 14.05.1869 - прикомандирован к Туркестанской саперной роте (с 20.07 отправлен в роту, 18.09.89 - прибыл в роту).

с 08.07.1869 – поручик.

с 22.09.1869 - прикомандирован "для занятий" к Штабу ТуркВО;

с 9.04.1870 - переведен в Турк. саперную роту

28.04-25.11.1870 - в командировке по разработке дороги от г. Токмак через Буамское ущелье

с 23.12.1870 - откомандирован от Штаба ТВО в роту

с 24.01.1872 - командирован в распоряжение Генерал-губернатора Туркестана для назначения на должность по военно-народному управлению и назначен старшим помощником делопроизводителя канцелярии Генерал-губернатора.

с 8.03.1873 - помощник начальника г. Ташкент

с 12.11.1873 – штабс-капитан в награду за отличия по службе.

с 9.03.1876 - откомандирован в распоряжение начальника Ферганской области;

с 20.03.1876 - назначен начальником Чустского уезда

с 14.06.1877 – капитан в награду за отличия по службе.

с 30.11.1878 - начальник Чимионского уезда

с 5.07.1879 - положено прибавочное жалованье за выслугу 5 лет в Туркестане в 1/4 оклада жалованья - 312 р. 50 коп.

с 14.12.1879 - перемещен начальником Маргеланского уезда Ферганской области

с 28.01.1881 – подполковник в награду за отличия.

с 1.04.1883 - положено прибавочное жалованье за выслугу 10 лет в Туркестане в 1/2 оклада жалованья - 625 р. с 01.82

с 31.05.1884 - директор Ферганского областного попечительского комитета о тюрьмах.

с 04.10.1884 – Ошский уездный (Ферганской обл.) начальник.

с 30.08.1886 – полковник за отличия.

с 17.11.1887 - положено прибавочное жалованье за выслугу 15 лет в Туркестане в 3/4 оклада жалованья - 937 р. 50 к. с 01.87

18.05.1892 - подал рапорт на Высочайшее имя рапорт с просьбой об отставке "по разстроенному здоровью" с жительством в г. Мехов Келецкой губ.

31.08.1892 – Высочайшим приказом уволен в отставку с мундиром и пенсией с производством в генерал-майоры.

с 22.09.1892 - определена пенсия в 1250 р. в год

11.08.1905 Высочайшим приказом пожаловано пособие в 500 рублей /по прошению/.

На 10.1906 проживает в г. Москва (ул. Зацепа, д. 25)

с 16.07.1906 - пенсия повышена до 1356 р. 93 к. в год.

На 03.1907 - ул. Остоженка, д. 7, кв. 85



Жалованье - 1250 р. + столовых 1250 р. + прибавочные за выслугу 15 лет в Туркестане - 937 р. 50 к.. Итого: 3437 р.50 к.



Награды:

орден Св.Станислава 3-й ст. (21.05.1871)

орден Св.Анны 3-й ст. (15.05.1883)

орден Св.Станислава 2-й ст. (30.08.1889)

бронзовая медаль на Владимирской ленте "За покорение Кокандского ханства"



В отпусках:

13.07-11.08.1866 - в 28-дневном

13.08-11.09.1867 - в 28-дневном

1.06.1868-5.09.1868 - в 28-дневном с продлением еще на 23 дня и далее по болезни

9.03-12.04.1869 - в 3 недельном

10.12.1877-01.78 - в 20-дневном

с 20.04.1881 - в 4-месячном с сохранением содержания

с 17.07.1884 - в 14-дневном

с 15.12.1890-26.04.91 - в 4-месячном с сохранением содержанием /просрочил на 12 дней, просрочка признана уважительной/



В делах и походах не был



Родового и приобретенного имущества не имеет.



Под судами и штрафами не был



Женат. Жена - дочь инженер-подполковника Надежда Дмитриевна Безродная, дети: Иван (6.10.1873), Дмитрий (2.05.1875), Александр (30.12.1878), Николай (2.12.1886), Юлия (27.05.1877), Надежда (9.12.1883)



5 детей (в 1892 г.) [ПС 1892]



Похоронен – 22.05.1910 на Волковском кладбище Санкт-Петербурга.



Полный послужной список от 23.06.1892



РГВИА

Фонд 400 Опись 17 Дело 6708

с. 39-45



Подготовила:

АНДРЕЕВА Валерия Витальевна