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|Полковник Александр Дейбнер - начальник Чустского, Чимионского, Маргеланского и Ошского уездов. Забытые солдаты Империи-24
10:10 29.03.2020
ДЕЙБНЕР Александр Иванович
[08.04.1844 - 19.05.1910]
Из дворян Витебской губ. Православный.
Окончил Николаевское инженерное училище
с 1.09.1859 - начал службу кондуктором в кондукторскую роту Николаевского инженерного училища;
с 07.08.1865 – получил первый офицерский чин подпоручика (по экзамену) и выпущен из училища в 4-й Саперный батальон (с 21.08 - отправлен в батальон и прибыл в него 25.09.65).
1.05.1867-13.10.1867 - и.д. батальонного адъютанта;
с 19.08.1868 - прикомандирован к 7-й парковой артиллерийской бригаде для испытания по службе и перевода впоследствии, не пребывая из отпуска к батальону с 3.09.68 прибыл к парку.
с 10.05.1869 - прикомандирован к Главному инженерному управлению ;
с 14.05.1869 - прикомандирован к Туркестанской саперной роте (с 20.07 отправлен в роту, 18.09.89 - прибыл в роту).
с 08.07.1869 – поручик.
с 22.09.1869 - прикомандирован "для занятий" к Штабу ТуркВО;
с 9.04.1870 - переведен в Турк. саперную роту
28.04-25.11.1870 - в командировке по разработке дороги от г. Токмак через Буамское ущелье
с 23.12.1870 - откомандирован от Штаба ТВО в роту
с 24.01.1872 - командирован в распоряжение Генерал-губернатора Туркестана для назначения на должность по военно-народному управлению и назначен старшим помощником делопроизводителя канцелярии Генерал-губернатора.
с 8.03.1873 - помощник начальника г. Ташкент
с 12.11.1873 – штабс-капитан в награду за отличия по службе.
с 9.03.1876 - откомандирован в распоряжение начальника Ферганской области;
с 20.03.1876 - назначен начальником Чустского уезда
с 14.06.1877 – капитан в награду за отличия по службе.
с 30.11.1878 - начальник Чимионского уезда
с 5.07.1879 - положено прибавочное жалованье за выслугу 5 лет в Туркестане в 1/4 оклада жалованья - 312 р. 50 коп.
с 14.12.1879 - перемещен начальником Маргеланского уезда Ферганской области
с 28.01.1881 – подполковник в награду за отличия.
с 1.04.1883 - положено прибавочное жалованье за выслугу 10 лет в Туркестане в 1/2 оклада жалованья - 625 р. с 01.82
с 31.05.1884 - директор Ферганского областного попечительского комитета о тюрьмах.
с 04.10.1884 – Ошский уездный (Ферганской обл.) начальник.
с 30.08.1886 – полковник за отличия.
с 17.11.1887 - положено прибавочное жалованье за выслугу 15 лет в Туркестане в 3/4 оклада жалованья - 937 р. 50 к. с 01.87
18.05.1892 - подал рапорт на Высочайшее имя рапорт с просьбой об отставке "по разстроенному здоровью" с жительством в г. Мехов Келецкой губ.
31.08.1892 – Высочайшим приказом уволен в отставку с мундиром и пенсией с производством в генерал-майоры.
с 22.09.1892 - определена пенсия в 1250 р. в год
11.08.1905 Высочайшим приказом пожаловано пособие в 500 рублей /по прошению/.
На 10.1906 проживает в г. Москва (ул. Зацепа, д. 25)
с 16.07.1906 - пенсия повышена до 1356 р. 93 к. в год.
На 03.1907 - ул. Остоженка, д. 7, кв. 85
Жалованье - 1250 р. + столовых 1250 р. + прибавочные за выслугу 15 лет в Туркестане - 937 р. 50 к.. Итого: 3437 р.50 к.
Награды:
орден Св.Станислава 3-й ст. (21.05.1871)
орден Св.Анны 3-й ст. (15.05.1883)
орден Св.Станислава 2-й ст. (30.08.1889)
бронзовая медаль на Владимирской ленте "За покорение Кокандского ханства"
В отпусках:
13.07-11.08.1866 - в 28-дневном
13.08-11.09.1867 - в 28-дневном
1.06.1868-5.09.1868 - в 28-дневном с продлением еще на 23 дня и далее по болезни
9.03-12.04.1869 - в 3 недельном
10.12.1877-01.78 - в 20-дневном
с 20.04.1881 - в 4-месячном с сохранением содержания
с 17.07.1884 - в 14-дневном
с 15.12.1890-26.04.91 - в 4-месячном с сохранением содержанием /просрочил на 12 дней, просрочка признана уважительной/
В делах и походах не был
Родового и приобретенного имущества не имеет.
Под судами и штрафами не был
Женат. Жена - дочь инженер-подполковника Надежда Дмитриевна Безродная, дети: Иван (6.10.1873), Дмитрий (2.05.1875), Александр (30.12.1878), Николай (2.12.1886), Юлия (27.05.1877), Надежда (9.12.1883)
5 детей (в 1892 г.) [ПС 1892]
Похоронен – 22.05.1910 на Волковском кладбище Санкт-Петербурга.
Полный послужной список от 23.06.1892
РГВИА
Фонд 400 Опись 17 Дело 6708
с. 39-45
Подготовила:
АНДРЕЕВА Валерия Витальевна