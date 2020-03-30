Сергиопольский и Зайсанский уездный начальник, сын декабриста Алексей Лисовский. Забытые солдаты Империи-25

00:41 31.03.2020

ЛИСОВСКИЙ Алексей Николаевич

Род. 05.02.1838 г.

Отец - Лисовский Николай Федорович (1802-44 г.р.), государственный преступник. Из мелких помещиков Полтавской губ., поручик Пензенского пех. полка, член декабристского "Общества объединенных славян", 9.02.1826 г. арестован,приговором Верховного уголовного суда осужден по 7-м разряду на 4 года каторги. В 182728 - заключенный Читинского острога. С 1828 - на поселении в г. Туруханске, с 1831 года вместе с Иваном Аврамовым занимался коммерцией, торговал рыбой, хлебом и т. д. Мать - Платонида Алексеевна Лисовская (Петрова), дочь Туруханского протоиерея. Внезапно умер при загадочных обстоятельствах во время путешествия по нижнему течению реки Енисей, на мысе Толстый Нос. О семье заботился С.Волконский. Детство провел в Киеве. В 1856 г. Всемилостивейше даровано потомственное дворянство. Православный.



Окончил Иркутскую губ. гимназию.



С 12.02.1855 - вступил в службу казаком в 4-й конный полк Забайкальского казачьего войска.

16.02.1855-6.11.56 - в командировке на Амуре

с 10.08.1855 - младший урядник

с 29.11.1856 - прикомандирован к войсковому дежурству Забайкальского КВ для письменных занятий

с 5.02.1857 - старший урядник со старшинством с 13.03.56 - в награду за отличия по службе

с 22.02.1857 - прикомандирован для занятий к временной канцелярии по Амурским делам

с 27.10.1857 - хорунжий за отличия в бою

с 2.01.1858 - командующий Читинским конным казачьим отрядом

с 29.03.1858 - 20.11.1862 - и.д. чиновника особых поручений Войскового правления (утвержден в должности с 22.05.59)

26 марта 1861 г. - произведен в чин сотника за отличия.

с 20.11.1862 - командующий батальоном №12 Забайкал. КВ

с 17 апреля 1863 г. – есаул за отличия.

с 25.09.1863 - командующий батальоном №11 Забайкал. КВ - и.д. коменданта г. Сретенск

с 28.09.1865 - и.д. чиновника особых поручений при Казачьем отделе Главного управления Восточной Сибири

с 17 апреля 1866 г. – войсковой старшина за отличия.

командующий Иркутского конного полка (8 апреля - 25 октября 1866 г.) утвержден комполка Высочайшим приказом от 17.04.66;

ком-й 2-й конной бригадой Забайкальского КВ (назначен 29.06.1866, прибыл и вступил с 25 октября 1866 - 27 сентября 1867 гг.);

с 2.02.1867 - утвержден командиром 2-й бригады Забайкальского казачьего войска;

с 5.08.1867 - во время нахождения в отпуску по болезни отчислен от командования бригадой с зачислением состоять по Забайкальскому КВ

с 27.09.1867 - переведен в Семиреченское КВ (прибыл 15.01.1868)

25.01.1868-29.02.1868 - и.д. старшего адъютанта Штаба войск Семиреченской области и Управления Семиреченского КВ.

29.02.-10.09.1868 - и.д. коменданта г. Верный

с 10.09.1868 - назначен состоять при войсках г. Верный

с 28.07.1869 - начальник Нарынского отряда

+ с 10.10.1869 - начальник Нарынского военного полугоспиталя

с 27.01.1870 - переведен из Семиреченского КВ в распоряжение Туркестанского генерал-губернатора по армейской кавалерии;

С 18 июня 1870 г. – подполковник в награду за отличия

с 19.11.1870 - Нарынский участковый начальник - помощник начальника Токмакского уезда

с 24.10.1871 - 23.02.1879 - Токмакский уездный начальник Семиреченской области

с 12 ноября 1873 г. - за отличие по службе произведен в полковника

+ с 7.09.1876 и.д. старшего директора Токмакского отделения Семиреченского областного комитета Общества попечительства о тюрьмах (утвержден в должности с 4.02.1877)

31.12.1878 назначен Сергиопольским уездным начальником

прибыл и вступил в должность нач-ка Сергиопольского уезда Семиреченской обл. (7.06.1879 - 26.03.1883).

с 1.12.1883 - прикомандирован к канцелярии Степного генерал-губернатора

с 30.04.1884 - приказом по Омскому ВО назначен заведующим собранными в г. Омск новобранцами, собранными на укомплектование войск Семиреченской области.

с 13.08.1884 - и.д. штаб-офицер для поручений при Командующем войсками Омского ВО (утвержден в должности с 25.09.1884).

с 7.04.1889 - приказом Степного генерал-губернатора назначен Зайсанским уездным начальником Семипалатинской области (20.05.89 утвержден в должности Высочайшим приказом).

3.03.1890 - подал прошение на Высочайшее имя с просьбой об отставке "ввиду расстроенного здоровья, с дачей следующего чина, правом ношения мундира и полной пенсией из оклада в 1000 рублей в год"

с 10.04.1890 - приказом и.о. Степного генерал-губернатор уволен от должности.

6.02.1891 Высочайшим приказом уволен от службы по домашним обстоятельствам без преимуществ, как бывший под судом.

В 06.1891 Степной генерал-губернатор подал ходатайство о производстве Л. в генерал-майора запаса.



Под судами и штрафами:

Дело о противозаконных поступках, предусмотренных ст. 357, 360 и 411 Уложения о наказании в силу Манифеста от 15.05.1883 указом Сената прекращено без предания суду - 21.03.1891.

В 01.1890 подпоручик Омского резервного пехотного батальона Жузлов? в пьяном виде поднял оружие на Лисовского, который сам был пьян и пытался вывести его из военного собрания.

Предан суду постановлением Семиреченского обл. правления от 30.01.1888 по делу "О неправильном израсходовании денег на ремонт казенного дома в ст. Лепсинская (вместо 1699 р. ушло 6239 р.), причем расход 542 р. ничем не оправдан... вследствии его, как уездного начальника, небрежного отношения к обязанностям. Установлено, что письмоводитель уездного управления Никольский растратил еще 600 р.

Постановлениями Семиреченского обл. правления от 28.11.1887 и 16.03.1888 установлено "неправильное расходование сумм на постройку 5 почтовых станций в Сергиопольском уезде: перерасход от смет в 3921 р. - незаконно израсходованы самим Лисовским и его подчиненными".



В отпусках:

с 11.02.1865 - в 2-месячном в Москву и СПб. с сохранением содержания и продленным до 1.10.67 для пользования от болезней



В делах и походах:

3-18.10.1855 - участвовал в сражениях против англичан в устье Амура во время пребывания неприятельской эскадры в заливе де-Кастри

16.02.1855-6.11.1856 - в походе в низовьях Амура

с 13.07.1861 приказом Наказного атамана Забайкальского КВ назначен для поручений по снаряжению сплава грузов на Амуре

22.02-20.11.1862 - начальник работ по реке Шилка с семенным хлебом в Уссурийский пеший батальон

с 15.08.1875 - приказом Семиреченского военного губернатора командирован наказать Андижанских киргиз за нападения их на аулы Тогуз-Торовской волости (для чего сформирован отряд в составе: 2-я Семиреченская полусотня + 200 милиционеров). С 21.08.1875 - отряд в районе перевала Джинде-Су перешел границу и напал на кипчаков, в стычке отбил у них 12.878 баранов, 120 лошадей, 20 верблюдов и 37 штук КРС. 23.08 возвратился и 27.08 сдал отряд.

с 1.07.1880 - приказом ТуркВО назначен начальником обороны от урочища Каптагай по границе до г. Копала.

24.05-20.07.1885 - приказом комвойск ВО командирован в гг. Петропавловск, Кокчетав, Атбасар и Акмолинск для проверки караульных нарядов и зимних занятий в местных командах Акмолинской области

18.05-17.08.1886 - приказом Степного генерал-губернатора командирован в г. Лепсинск для окончания следствия по делам, возбужденным против него во время нахождения Сергиопольским уездным начальником.

3-28.01.1888 - командующим войсками командирован в г. Томск для поверки правильности продовольствия команд новобранцев, для осмотра этапных помещений по ссыльным трактам.

1.01-7.04.1889 - приказом Степного генерал-губернатора командирован в Зайсанский пост для и.д. Зайсанского уездного начальника.



принимал участие в подавлении кокандских восстаний 1855 и 1875 гг.



награды:

орден Св. Владимира 4-й степени (21.01.1881)

орден Св. Анны 2-й степени с мечами (8.11.1876 - "в награду отличного мужества и храбрости, оказанные в разновременных делах с кокандцами в кампании 1875 года").

орден Святого Станислава 3 степени (4.12.1858),

орден Святой Анны 3 степени (14.06.1865),

орден Святого Станислава 2 степени /с императорской короной?/ (3.04.1867 - "за деятельное и полезное участие в усмирении бунта политических преступников на Круго-Байкальской ЖД летом 1866 года")

бронз. медаль на Андреевской ленте "В память войны 1853-56 гг."

бронз. медаль "За покорение Кокандского ханства. 1875-76"



Жалованье - 1333 р. + столовых 666 р.. Итого - 2000 р. в год.



Жена - дочь отставного майора Мария Лукинична Парфентьева (ок. 1810-70), сын Михаил (2.10.1876 г.р.), дочери: Евгения Алексеевна Полякова (2.02.1875, Токмак-05.1942, Ленинград), искусствовед. Елизавета Алексеевна Лисовская (20.10.1878-?), Вера (3.08.1881 г.р.) - все православные.



Полный послужной список от 27.03.1890



РГВИА

Ф. 400 Опись 17 Дело 5422



https://www.geni.com/people/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/6000000065192639821



подготовила:

АНДРЕЕВА Валерия Витальевна