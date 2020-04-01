Иванка Трамп согласилась принять должность Министра здравоохранения Кыргызстана

13:19 01.04.2020

Дочь действующего президента США Иванка Трамп в своем твиттере сообщила, что приняла предложение "официальных представителей властей азиатской республики Кыргызстан" на 2 месяца возглавить Министерство здравоохранения этого государства. "Руководствуясь идеями волонтерского движения "Матери Мира" и гуманистическими идеалами" она поможет наладить санитарно-эпидемиологическую службу и готова вылететь в Бишкек вместе "с членами своей семьи", а также 8 тоннами медицинского и гуманитарного груза.



Иванке Трамп 39 лет, по образованию она экономист (диплом с отличием Пенсильванского университета).



Сегодня утром Президент Кыргызстана С.Жээнбеков подписал указы, согласно которым освобождены от должности как не справляющиеся с работой вице-премьер-министра /курирующего здравоохранение/ Алтынай Омурбекова и от должности министра здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

Официальное сообщение о назначении И.Трамп ожидается в самое ближайшее время.