 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 01.04.2020
16:02  Комендатура Бишкека продает пропуска. Премьер-министр обещал разобраться
15:55  Рахман Алшанов: Кризис создает новые возможности
15:36  Дно Арала пытаются оживить посадками тамарикса
15:34  Елюй Абаоцзи - создатель Железной империи Ляо (история)
15:26  В новые вице-премьерши Киргизии сватают самую красивую депутатку Аиду Исмаилову
15:25  Заложники карантина. Чем Кыргызстан пожертвует ради борьбы с коронавирусом
15:23  В Ташкенте жители двухэтажного дома ("дома Щусева") на улице Бобура борются против его сноса

15:21  НедоОПЕКли: названы сценарии развития ситуации на рынке нефти
15:19  Секс и коронавирус: все, что вы хотели знать, но боялись спросить
13:19  Иванка Трамп согласилась принять должность Министра здравоохранения Кыргызстана
12:52  Установлены имена псов-рыцарей, участвовавших (утонувших) в Ледовом побоище (история)
11:53  Король Таиланда Рама X самоизолировался с 20 наложницами. Не заразится, так затрах...ся, - ABC
11:49  СаудАравия, наплевав на сговор Трампа-Путина, собирается обрушить на мир мощную нефтяную волну, - Telegraph
11:42  Полундра, эй, на "Беде"! Перезаразившаяся команда флагмана флота США авианосца "Теодор Рузвельт" пытается удрать на берег
10:38  Казахстан вводит ограничения на экспорт пшеницы. Таджикистан отныне будет получать муку по квоте
10:36  В Таджикистане решили не продлевать школьные каникулы из-за угрозы коронавируса. Больных нет
10:31  В США - 4079 умерших от вируса. Трамп ожидает еще 2 "очень болезненные" недели
10:15  В Казахстане 369 зараженных и третий умерший. Отличилась Кызылорда
10:02  Бремя белого человека многим не по плечу, - Алексей Алешковский
09:57  Два афганских президента (Гани и Абдулла) продолжают делить власть
09:50  Вирус убил карьеру. В Киргизии уволены - вице-премьер Омурбекова и минздрав Чолпонбаев
09:15  Армии мира теряют боеспособность из-за пандемии, - НВО
09:11  COVID-19 пока не добрался до Таджикистана и Туркменистана, - В.Панфилова
02:42  Вышло 3-е дополненное издание книги С.Нурматовой о Кыргызстанцах - Бойцах Великой Отечественной
02:37  Игра на вылет: что происходит с иностранцами, оставшимися в российских аэропортах
01:55  Кто убил героев гражданской войны в Таджикистане С.Сафарова и Ф.Саидова?
01:39  Династия Ашина, создавшая Тюркский каганат - кто они?
00:56  В Домодедово бедуют 300 брошенных всеми таджиков
00:52  Новая реальность. Мобилизация-2020, - Н.Стариков
00:43  Инвесторы начинают возвращаться в Китай, - "Къ"
00:20  Европа и США превращаются в "траурную епархию", - М.Фаустова
00:13  Матерый пуштун Ханиф Атмар стал главой МИД Афганистана (президента А.Гани)
00:04  Субмарина ВМС Нидерландов "Dolfijn" всплыла и машет белым флагом - экипаж болен вирусом
00:00  Князь Монако Альбер II излечился от коронавируса
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Иванка Трамп согласилась принять должность Министра здравоохранения Кыргызстана
13:19 01.04.2020

Дочь действующего президента США Иванка Трамп в своем твиттере сообщила, что приняла предложение "официальных представителей властей азиатской республики Кыргызстан" на 2 месяца возглавить Министерство здравоохранения этого государства. "Руководствуясь идеями волонтерского движения "Матери Мира" и гуманистическими идеалами" она поможет наладить санитарно-эпидемиологическую службу и готова вылететь в Бишкек вместе "с членами своей семьи", а также 8 тоннами медицинского и гуманитарного груза.

Иванке Трамп 39 лет, по образованию она экономист (диплом с отличием Пенсильванского университета).

Сегодня утром Президент Кыргызстана С.Жээнбеков подписал указы, согласно которым освобождены от должности как не справляющиеся с работой вице-премьер-министра /курирующего здравоохранение/ Алтынай Омурбекова и от должности министра здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.
Официальное сообщение о назначении И.Трамп ожидается в самое ближайшее время.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585736340
Новости Казахстана
- Заявление Главы государства Касым-Жомарта Токаева
- Рахман Алшанов: Кризис создает новые возможности
- О ситуации на финансовом рынке
- Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан
- ЕЭК приступает к реализации "второго пакета" мер в связи с распространением COVID-19
- Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан в связи с ракетным обстрелом Эр-Рияда и Джизана
- Снижение цен на нефть обусловило пересмотр прогнозов по рейтингам ПАО "Газпром", АО НК "КазМунайГаз" и ТОО "Тенгизшевройл" на "Негативные"
- С 1 апреля приостановят прилет всех авиарейсов в Нур-Султан
- Кадровые перестановки
- Прогнозы по рейтингам АО "КазТрансГаз" и АО "КазТрансОйл" пересмотрены на "Негативные" после аналогичного рейтингового действия в отношении их материнской компании; рейтинги подтверждены на уровне "ВВ"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  