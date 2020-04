"Бог и Казахстан...Бог и Президент…", - Н.Нуртазина

01:03 02.04.2020 Казахский корабль веры и спасения - ч.3.



(многозначительный образ корабля в недавнем Обращении к народу Казахстана Елбасы Н.А. Назарбаева имеет кораническое происхождение)



Часть 3. Президенты выбираются на небесах.



"Тому, кто стал объектом хулы,

Аллах прощает половину его грехов"

(хадис пророка Мухаммеда).



"Я верю в Бога, я верю, что Всевышний существует"

(К-Ж. Токаев, Президент РК, июль 2019 г.)



"Надо подходить к человеку с оптимистической гипотезой,

пусть даже и с некоторым риском ошибиться"

(А.С. Макаренко)



1. "Боже, царя храни!".



Вопрос веры в Бога - безусловно, это очень деликатный, интимный вопрос. Не зря суфии говорили, что три вещи всегда останутся тайной индивидуальной души, это - любовь ("махаббат"), вера ("иман") и смерть ("ажал")…Также известно, что не всякий, часто и громко произносящий слово "Аллах", является истинно верующим (как говорил Абай, "легко произнести "Аллах", но путь к Богу лежит не через язык, а сердце"). Так же и тот, кто не упоминает имя Бога всуе, не обязательно является атеистом или человеком со слабой верой.



Хотя при отсутствии религиозных гонений, в демократическом обществе сознательный человек наверняка захочет определиться в вопросе Бога и религии, быть понятным и адекватным, ибо это - неотчуждаемое право его на свободу совести, в том числе право публично исповедовать религию и участвовать в религиозных обрядах. Не зря в исламе "иман" (вера) подразумевает и декларацию, самовыражение, публичное произнесение языком священной формулы "Нет Бога, кроме Бога (Аллаха)/Ля илляха илля Аллах". Это естественно, когда человеческие существа стремятся к согласованности всех планов своего "я": Духа ("аруах", квантовая информация, откуда идет к нам интуитивная вера), души и разума (интеллектуально-вербальный уровень) и, наконец, физического плана, тела (действия, поведение, образ жизни).



Тем более сейчас, когда мы можем уже более смело называть вещи своими именами: в мире из-за божественно предопределенного "фактора коронавируса" рушатся многие "великие" постулаты либеральной демократии, о неограниченной свободе человека, искусственном "отделении религии от государства" и др. Не зря Христос обещал "посрамить маловеров". А еще Христос призывал людям сознательно определяться, с кем они и под чьими знаменами будут стоять (атеистов, многобожников, монотеистов и т.д.). "Кто не с нами - тот против нас", - это сказано вообще-то в Библии… Россия, отрекаясь от старого богоборчества и временной духовной капитуляции перед Западом, уже ставит вопрос о том, чтобы упоминание Бога, пункт благодарности Творцу ввести в Конституцию РФ. В конце концов в царской империи государственный гимн назывался "Боже, царя храни!", даже в тексте современного гимна РФ есть слова о "Богом хранимой Родине".



2. Бог и Казахстан. Религиозное "прочтение" Елбасы: факты и немножко суггестии.



Отрадно, что "первый штурман" нашего Корабля, Президент РК Касым-Жомарт Токаев не стал в 2019 году "дипломатически" уклоняться от вопроса о вере, ответив кратко и ясно (как и положено мусульманину): "Я верю в Бога, я верю, что Всевышний существует". И это добрый знак.



В 90-е годы, когда Н.Назарбаев еще не был столь популярным и могущественным лидером, и мало кто верил в то, что он станет бессменным Елбасы на протяжении 29 лет, автор этих строк, тогда молодая аспирантка-религиовед, написала небольшую, но многозначительную заметку "Президенты выбираются на небесах". На страницах популярного тогда среди казахской интеллигенции периодического издания "Казахская правда", главным редактором которого был покойный профессор, патриот Алдан Айымбетов (иманды болсын). В стране в это время, как и сейчас, свирепствовал финансовый кризис, разруха и т.д. Народ Казахстана обеднел, был в отчаянии, так что многие готовы были поверить появившемуся на политическом горизонте страны оппозиционеру А. Кажегельдину.



Кажется, это было в начале 1999 г., когда готовилось переизбрание Н.Назарбаева, и А. Кажегельдин пытался выдвинуть свою кандидатуру. Название заметки говорит само за себя. Да, так же, как браки на самом деле заключаются на небесах, так и Президенты тоже выбираются на небесах. В моей статье была озвучена религиозная идея о Небесном мандате, то, что за выборами и прочей суетой всегда будет стоять Провидение, Промысел Бога. И дан прогноз, что Всевышний, знающий судьбу нашего многострадального, "тысячу раз умиравшего и тысячу раз воскрешавшего" казахского народа, уж точно не будет поддерживать кандидата, который на всю страну произнес свой циничный лозунг о том, что "библиотеки нужно закрыть, они не нужны в эпоху рыночных отношений".



Бог и Казахстан...Бог и Президент… Многим постановка такого метаисторического вопроса покажется, конечно, безумием и чудачеством, может еще - монархизмом, "черносотенским" мышлением и пр. Но, как говорится, "He laughs best who laughs last"/ Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Между прочим, Ноя (Нух пайгамбар) в древности объявили сумасшедшим, и все только смеялись над ним. А патриарх молча строил свой Ковчег Спасения, ожидая часа Х.



Итак, сакральная тема веры и религии в судьбах наших политических лидеров, командиров нашего государственного Корабля. Прежде всего, конечно, того, кто построил этот Корабль, управлял, стоял у его штурвала треть века. В моем духовном видении/vision или "прочтении" Елбасы есть определенный элемент позитивного духовно-информационного программирования, не скрою. Хотя за основу взяты объективные и известные (хотя и мало пропагандируемые) факты из биографии Лидера нации.



А почему бы не утверждаться всем нам в твердой вере и позитиве?! Какой безумец будет думать и говорить негатив в сей Судьбоносный Исторический Час? Что, нам теперь сказать: "капитан - безбожник и самодур, жди беды и шторма, скорого кораблекрушения"?! Как раз в архиважном вопросе - о будущем народа и страны - можно и нужно заклинать и заговаривать на удачу и успех.



Парадигма национального религиозно-мифологического мышления казахского народа - это монотеизм, вера в Аллаха и связанная с ней коллективная привычка говорить о хорошем больше, чем о плохом. Вообще, если честно, жаловаться, критиковать окружающих и ныть казахи научились от русских и других европейских "продвинутых" народов. Предки-кочевники говорили: "Жақсы сөз - жарым ырыс" ("Добрые слова - половина благополучия"), "Бар десең оңаласың, жоқ десең жоғаласың" ("Скажешь "есть" - значит, все образуется; скажешь "нет" - значит, потерпишь убыток").



Многими древними народами Востока всегда успешно использовался потенциал позитивной магии, положительной суггестии (внушения), магии светлых мыслей и слов, психологической установки на победу и удачу. И даже современная педагогика и психология доказывают эффективность оптимистичного взгляда, тезиса "будем лучше думать о людях, и они на самом деле станут лучше", к этому призывал и великий русский педагог А. Макаренко.



"По вере тебе будет!", "Вера спасла тебя!", "Вера двигает горы", - это из Евангелия (Инджиль). "Үмітсіз - шайтан" (Не имеющий надежды подобен шайтану/дьяволу), - из афоризмов мудрецов Великой Степи. Казахский народ выжил в своей адской истории в ХХ столетии лишь благодаря вере - вере в Аллаха, надежде на помощь и спасение свыше. Чудодейственная вера давала казахам-мусульманам оптимизм и всегда, даже в самые черные дни, подпитывала коллективную энергию, духовный и биологический иммунитет нашего народа.



Действительно, только конченный шайтан и явный враг казахского народа может сейчас включать оппозиционную, "демократическую" старую пластинку, с нудной песенкой со словами "какие у нас плохие лидеры, какая мы - дурацкая страна, страна Бората" и т.д. Мы - не страна Бората! (в нее, кажется, превращается сейчас сама Великобритания). Мы - страна Духовного Спасения, будущий Султанат Мира и Счастья! - именно так надо духовно, ментально программировать страну. Кодировать на благополучный исход исторического "плавания".



Ибо сейчас мы - на тревожной волне, когда все страны, большие и малые "политические судна", богатые корабли и бедные лодки - все вышли в открытый океан и отправлены в большое одиночное плавание. На борту нашего национального "Корабля Nur-KZ" все мы - начиная с Лидера нации, Елбасы и до самого простого человека - чабана, дворника, домохозяйки - отныне и надолго с "одной душой и одной судьбой". Иә, "Кемедегінің жаны бір"...



В то же время мы далеки от мифологизации личности и исторической роли Елбасы, какого бы то ни было приукрашивания. Тогда это называлось бы ложью, угодничеством, это в корне противоречило бы принципам религии, Священного Корана, заветам великих предков и кредо интеллигентного человека. "Ақтың ақ деп бағала, қараны қара деп қарала", - так учил великий Толе бий. Но предки в то же время учили такту, этике, тонкости, богобоязненности, оговаривая: "жақсысын асырып, жаманын жасырып".



Последнее выражение, видимо, произошло из суфийского "адаба" (әдеп) о том, что благородному человеку следует на достоинства других людей смотреть как бы через увеличительное стекло, тогда как о недостатках и ошибках говорить тихо и единожды. Причем говорить и обсуждать ошибки не за спиной этого человека (это будет страшный грех под названием "гайбат"), а сказать это ему лично, наедине, а не стыдить его публично, тем более постоянно.



А ведь, если задуматься, такой этикет - не что иное, как подражание самому Богу, Творцу, Царю царей. В Священном Коране и Хадисах Всевышний характеризуется так: за добрые поступки человеческим душам Бог воздает награды в десятикратном размере, а за грехи - наказывает лишь соразмерно (адекватно) проступку, а то и вовсе милостиво прощает их.



Вся философия и этика религий построена на идее подражания человека своему Творцу - Богу, ибо Он создал человека "по образу и подобию Своему". А значит, верующим надо стремиться быть творцом, подражая Творцу; прощать, подражая Прощающему (Аль-Гафур), любить, подражая Любящему (Аль-Уадуд), познавать, подражая Всезнающему (Аль-Галим, Аль-Хаким) и т.д. В то же время когда необходимо - справедливо наказывать и вершить правосудие (ибо Бог - Справедливый Судья и Каратель)… К сожаленью, в Казахстане нет всеобъемлющей, глубокой и полноценной системы духовно-нравственного воспитания, утеряна традиция национальной этики и психологии.



Таким образом, мы будем всего лишь делать соответствующий акцент и вспоминать ключевые духовные моменты биографии Елбасы, которые дают нам основания для оптимистического взгляда о "старом, добром кормчем".



3. Н.Назарбаев: вымоленный у Бога ребенок, внук муллы. Совершил хадж. Признавая Бога, образно сравнил свой народ с Айюб-пайгамбаром.



Без преувеличения интригующим, мистически окрашенным моментом биографии лидера остается (разумеется, для верующей аудитории) озвученный и самим Н.А. Назарбаевым факт долгой бездетности его родителей и вымаливания ими и набожной бабушкой ребенка у Всевышнего. В страданиях и молитвах были принесены жертвы, совершены обряды, прежде всего суфийский "зиарат" к могиле святого и батыра Райымбек-Ата. И далее кульминация данного исторического события: вещий сон матери и рождение сына.



Между тем, священный мотив вымаливания будущего батыра стойко повторяется во всех произведениях казахского героического эпоса. Батыра долго ждут, молятся, он появляется на свет при благословении святых. Он чаще так и остается единственным сыном пожилых родителей (а вовсе не из многодетной семьи!), также его ждут большие испытания, ратные и трудовые подвиги, поиск невесты, долгие скитания, пока он не превращается в героя и фигуру национального масштаба.



Да, биографический факт остается фактом. Как говорится, из песни слова не выкинешь. Интересно, что знамение свыше, доброе предзнаменование было дано не отцу, а матери, то есть женщине. У нас большинство биографов Первого Президента любят трубить о Карасай-батыре и других пращурах Елбасы, но неохотно говорят о том, что по матери Н.А. Назарбаев является внуком религиозного деятеля, муллы, репрессированного сталинским режимом. Возможно, именно в этом надо искать формулу успеха, луч благословения. Казахи, как и евреи хорошо знали, что "чрево матери" и род "нагашы" (каз. родня со стороны матери) порой больше предопределяют характер и дарования, чем отцовский род. Отсюда поговорка "Жігіттің жақсы болуы - нағашыдан" ("Лучшие достоинства джигит наследует от материнского рода").



Уснув после искренней усердной молитвы, Альжан-ана увидела в ту ночь во сне перед своим взором большое красивое море. Обратите внимание: опять маринистический (морской) образ, не привычный для казахов-пастухов. Также любопытно, что Назарбаев - в строгом смысле не степняк, а горец (highlander), выросший среди альпийских лугов (Заилийский Алатау, плато Уш-конур), а также яблоневых садов. Но при этом влюбленный не в землю, что было бы логично, а в небо: с детства мечтал и даже чуть не стал летчиком. Небо - это символ Духа, власти, величия - то, что противостоит серой рутине материального (земного), обывательского прозябания.



Казашка спокойно шагнула навстречу голубым волнам, шаг за шагом погружаясь в воду, уже и с головой, как вдруг на дне ее руки нащупали какой-то предмет, артефакт. Им оказалось древнее ружье, притом фантастически большое и длинное, так что когда героиня понесла его на плечах как коромысло, то сама удивлялась размерам поистине богатырского оружия: концы ружья, почему-то слегка сгибающиеся, покачивались и чуть ли не доставали противоположных берегов.



Кто знает, возможно, и само имя "Нурсултан", довольно архаичное и старомодное для коммунистического советского времени, так сказать, "феодально-ханское" (а на самом деле роскошное, арабо-мусульманское, со значением "Светлый Правитель") тоже было тайно сообщено матери будущего Президента или любящей бабушке во сне, либо интуитивно внушено Всевышним кому-то из них, либо отцу …



Если обратиться к трудам, выступлениям и мемуарам Н.А. Назарбаева, то выясняется, что казахский Лидер нации - Елбасы считает веру в Бога само собой разумеющимся, естественным свойством человека, а в ряде случаев прямо упоминает Господа, благодарит за поддержку Аллаха. В его работе "В потоке истории" (1999 г.) есть любопытный образ: Президент, глубоко проникнув в историю родного народа, после 70 лет замалчивания правды узнав, каким ужасным и беспрецедентным был размах трагедии Казахстана в ХХ веке (массовый голод, атомные полигоны и др.) образно сравнил казахскую нацию … с пророком Айюбом (библейский праведник Йов), которого Бог решил испытать, послав на него и семью страшные страдания. Но Айюб выдержал испытания, и к чести его как любимца Бога, не потерял веру и надежду. В конце концов Йов был спасен, и было ему обратно возвращено и здоровье, и благосостояние в многократном размере.



Также знаменательно, что в 90-е годы Н.А. Назарбаев как правоверный мусульманин совершил малый хадж (умру), посетив Мекку и Медину. Облачившись в белоснежный ихрам - одеяние паломника. Спрашивается: зачем человеку без веры или агностику совершать все эти сложные ритуалы, семикратный обход Каабы? Тем более он ведь понимал, что его хадж (публичный обряд) мог быть неоднозначно воспринят немусульманской частью населения страны, многими влиятельными европеизированными, прозападными казахами, также лидерами России и Китая, даже США. А значит, была настоящая вера. И предчувствие того, что "игра стоит свеч".



Во время пребывания в Саудовской Аравии, а именно посещения могилы Святого Пророка (мир ему!) нашему Президенту было рекомендовано загадать про себя три заветных желания. Как он признался в одном интервью, все три желания были только о стране, о Казахстане. Хотя никто у него не спрашивал подробности.



В момент посещения Н.Назарбаевым усыпальницы Пророка в Аль-Масджид Аль-Набави в Медине вдруг пошел сильный дождь, хотя в субтропиках до начала сезона дождей было еще два месяца. Этот момент отражен и в художественном фильме "Так сложились звезды", из киноэпопеи "Путь лидера". И тогда сопровождавший его Король, "Хранитель двух святынь" и все арабы-саудиты очень удивились, единодушно посчитав такой дождь добрым знамением, знаком милости Бога. Ведь в Исламе, согласно хадису, во время дождя непременно принимаются молитвы (дуа), ибо "двери неба открываются".



Вывод: положа руку на сердце (есть такое хорошее русское выражение), все сказанные аргументы и факты, духовные знаки не стоит нам, "плывущим на корабле пассажирам", сбрасывать со счетов. Чтобы не согрешить против истины, чтобы быть ОБЪЕКТИВНЫМ и, что важно, ВЕРИТЬ В ДОБРО. Это надо понять даже супер критикам, антиназарбаевцам (если, конечно, можно вернуть в их сознание здравый смысл и понятие чести).



4. Духовные законы Вселенной: политическая оппозиция, разного рода критики на самом деле помогают душам своих жертв, "съедая" их грехи. Как это?



Однако все эти свидетельства харизмы вовсе не означают, что Правитель непогрешим, что ему не свойственны недостатки, что он не будет совершать в своей деятельности ошибки, даже стратегического характера. Лично мне всегда претило за 30 лет, что в нашем Президенте глубоко сидел все тот же "рабочий-металлург с мозолистыми руками", который недооценивает тонкие, духовно-ментальные причины тех или иных явлений и событий.



Все смертные люди - грешны, в том числе правители. Согласно мусульманской и иудео-христианской религиозной традиции, цари, правители, также имамы, муфтии, священники будут спрошены Богом в Судный День в более строгой и жесткой форме. Они будут держать ответ за все, что происходило в их государстве и общине, а не только за свои личные и семейные дела. Поэтому лучше воздержаться от каких-либо вердиктов, категорических утверждений, а тем более клеветы и хулы.



Нам нужно систематически воспитывать народ в духовно-нравственном плане. Вдалбливать в головы заветы Абая, притом требовать личного отчета и конкретной реализации, вернее отречения, по пунктам Абая:1)өсек/сплетни, 2)өтірік/обман 3)мақтаншақ/хвастовство, 4)еріншек/лень, 5)бекер мал шашпақ/расточительство". Надо бы изо дня в день с экранов ТВ и интернет-сайтов постоянно повторять как мантры и разъяснять такие хадисы Пророка, как "Сплетник не войдет в Рай", "Наиболее ненавистные из вас Всемогущему и Великому Аллаху те, кто распространяют сплетни", а также такое любопытнейшее изречение Ислама: "Тому, кто стал объектом хулы, Аллах прощает половину его грехов".



Последнее изречение означает, что по духовным законам все клеветники, "хейтеры", любители сплетен, фейков, оскорблений и травли в СМИ, в интернете и "у себя на кухне" на самом деле мало вредят душе человека, ставшего объектом травли и обвинений, но даже …весьма и весьма помогают ей. Парадоксально, но это так. Помогают в духовном плане, в долгосрочной перспективе, для роста внутренней энергетики, очищения и приближения к Богу, так как сплетники постоянно "кушают" и "облизывают" те или иные недостатки и грехи критикуемого человека. Не зря наши предки-казахи, когда слышали, как кто-то сплетничает про другого, говорили ему: "қой! сен оның күнәсін жеп отырсың" ("прекрати! ты же кушаешь его грехи").



Говорят, знаменитый аскет-суфий Хасан Басри (VIII в. ) радовался и благодарил людей, которые за его спиной отзывались о нем плохо, даже посылал им подарки и сладости. Итак, "тому, кто стал объектом хулы, Аллах прощает половину его грехов". Можно привести такой пример закона космического равновесия или "бумеранга": за грязную комедию "Борат" о Казахстане мы должны радоваться, т.к. получили хорошие духовные дивиденды на Небе. Говоря по-индийски, в итоге была успешно сожжена огромная порция нашей отрицательной национальной кармы, прощены многие грехи наших прошлых поколений, и нынешних казахов. Так что спасибо Саша Коэну.



Национальные грехи казахов вдобавок к тяжкому грузу духовной ответственности перед Господом за оскорбление страны, которая никому не сделала никакого зла, давно, в целости и сохранности "записались", в небесное "облачное хранилище" на имя Коэна, на души заказчиков скандального фильма, автора идеи и т.д., да и в целом камнем повесились на шеи гордым "цивилизованным" странам Америки и Британии, позволяющим себе издеваться над странами третьего мира.



Суфийские мудрецы-хакимы, призывая мусульман к человеколюбию, культуре и нравственности, говорили, что благородному человеку предпочтительнее поверить другим людям и думать о них лучше, чем они являются на самом деле (за это нет никакого греха, даже если они на самом деле окажутся плохими). К тому же, как мы уже отметили, думая о других лучше чем они есть, мы помогаем их развитию и духовному самораскрытию.



Зато если сомневаться и подумать о другом человеке плохо, поверив неким сплетням и фейкам, то такая хула, даже просто пассивное соглашательство с негативной информацией весьма и весьма отяготит Вашу собственную душу (то же: совесть). Вообще, подозрительность - очень плохое качество и даже тяжелый грех как в Исламе, так и Христианстве.



Итак, мы поняли, что чем больше и дольше люди осуждают и поливают грязью нашу власть, наших политиков, Назарбаева, Токаева, тем больше последние очищаются, расцветают, духовно усиливаются, а первые - роют себе могилу и катятся в геенну огненную (мус. "джаханнам"). С этой точки зрения, т.е. учитывая богатый опыт и длительную традицию хулы на наш политический истеблишмент, мы нашли дополнительный веский аргумент в пользу оптимизма. В пользу того, что с Божьей помощью мы отправляемся в открытый океан в целом с добрыми парнями, духовно очищенными и окрепшими, энергичными людьми из экипажа нашего Корабля Великой Степи.



Да, мы желаем и молимся, чтобы наш "Корабль Nur-KZ" стал Ковчегом Веры и Спасения, чтобы он не потерпел крушение в волнах "всемирного потопа" пандемии и экономического краха. Чтобы наш командир, кормчий, первый штурман, весь экипаж, а лучше сказать, стоящий за ними Единый Господь Бог, спас страну и вывел "Ақ Кеме" на верный путь. И пусть сопутствует Казахскому Кораблю с разноцветными и алыми парусами (символизирующими дружбу и братство более 100 этносов страны) ветер удачи, а покровительствуют ему светлые ангелы, Хизр-Ильяс, духи благородных предков и "путешествующих добрая Водительница". Наше судно должно благополучно, по крайней мере, с наименьшими потерями, без разрушительных штормов, приплыть в конце концов в Светлую Гавань под названием "Жер Ұйық"/то же: "Мәңгі Ел" или "Мадина аль-Фадила" (Земля Обетованная, Вечная страна, "Добродетельный Город" Аль-Фараби). Да будет так. Аминь.



© Автор: Н. Нуртазина Источник - ЦентрАзия

